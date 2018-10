Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wachstum im dritten Quartal spürbar schwächer

Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal nicht ganz so stark gewachsen wie erwartet. Sowohl die Industrie als auch der Konsum verzeichneten geringere Wachstumsraten, dagegen gewannen die Exporte trotz des Handelskonflikts mit den USA an Dynamik. Insgesamt verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Plus von 6,5 Prozent das geringste Wachstum seit der globalen Finanzkrise 2009. Ökonomen hatten ein Wachstum von 6,6 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 6,7 Prozent gewachsen.

EU wirft Italien "beispiellose" Abweichung von Haushaltsregeln vor

Der Streit um die geplante Neuverschuldung Italiens gewinnt an Schärfe. Die EU-Kommission warf Italien in einem Brief eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor und forderte bis Montagmittag "Klarstellungen". Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, erklärte, er habe "kein Verständnis" für Italiens Haushaltsentwurf. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte war bereits auf Kritik gefasst.

Deutsche Unternehmen finden Frankreich wieder attraktiv

Unter Präsident Emmanuel Macron ist Frankreich für deutsche Unternehmen wieder deutlich attraktiver geworden: 90 Prozent der deutschen Firmen in Frankreich bewerten die Wirtschaftslage derzeit als gut oder zufriedenstellend - mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren, wie es in einer in Paris veröffentlichten Studie der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer heißt.

Trump geht von Tod von saudi-arabischem Journalisten Khashoggi aus

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der seit mehr als zwei Wochen vermisste saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi tot ist. "Es sieht sicherlich danach aus für mich", antwortete Trump auf eine entsprechende Frage von Reportern. "Es ist sehr traurig." Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsse die US-Reaktion gegenüber Saudi-Arabien "sehr streng" ausfallen. Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte eine klare Linie gegenüber dem Königreich.

USA setzen 5 Millionen Dollar Kopfgeld auf Dschihadisten aus

Die USA haben ein millionenschweres Kopfgeld auf ein führendes Mitglied des Terrornetzwerks Al-Kaida ausgesetzt. Das State Department in Washington erklärte, es biete jedem 5 Millionen Dollar, der die Behörden zu Chalid Batarfi führen oder zu seiner Festnahme beitragen könne. Zudem verdoppelten die USA das Kopfgeld auf den mutmaßlichen Emir Al-Kaidas auf der arabischen Halbinsel, Kasim al-Rimi, auf 10 Millionen Dollar.

Union und SPD rutschen in Sonntagsfrage auf schlechtesten Wert

Die Umfragewerte von Union und SPD kennen im Moment nur eine Richtung: Es geht abwärts. Dabei ist vor allem der Absturz der Sozialdemokraten bemerkenswert. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie nur noch auf 14 Prozent. Die Union könnte zwar 25 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Gleichwohl ist dies für beide Parteien der schlechteste Wert, seitdem die Sonntagsfrage im ARD-Deutschlandtrend gemessen wird, wie der Sender mitteilte.

Heil will Piloten und Flugbegleitern Betriebsratsgründung erleichtern

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einer Gesetzesänderung Piloten und Flugbegleitern die Gründung eines Betriebsrats unabhängig von Tarifverträgen ermöglichen. "Das bedeutet, dass wir im bestehenden Betriebsverfassungsgesetz auch für Flugpersonal die Möglichkeit schaffen, einen Betriebsrat zu gründen, sofern dieser nicht durch einen Tarifvertrag zustande kommt", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Kölner Geiselnehmer hätte abgeschoben werden können - Zeitung

Der Geiselnehmer von Köln hätte offenbar vor drei Jahren abgeschoben werden können, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eine entsprechende Frist nicht versäumt hätte. Nach Informationen der Zeitung Kölner Stadt-Anzeiger verpasste es das Bamf, den Syrer rechtzeitig nach Tschechien zu überstellen, wo er Anfang 2015 in die EU eingereist war und auch einen Asylantrag gestellt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Sep +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep +1,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Sep unverändert gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)