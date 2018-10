Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Donald Trump verschärft Angriffe auf Fed-Chef Powell

US-Präsident Donald Trump hat eine Reihe von Attacken gegen den Chef der US-Notenbank geritten. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Trump, Jerome Powell bedrohe das US-Wirtschaftswachstum und scheine Freude daran zu haben, die Zinsen zu erhöhen. In den Gespräch erkannte Trump zwar die Unabhängigkeit, die die Fed lange bei der Festsetzung ihrer Politik genossen hat, an. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er Powell mit voller Absicht die Botschaft zukommen ließ, dass er niedrigere Zinsen wünsche.

Bostic plädiert für weitere Zinsschritte

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael W. Bostic, hat ein positives Bild der US-Konjunktur gezeichnet und weitere Zinsschritte der Notenbank angemahnt. Solange die Daten nichts anderes anzeigten, sei er weiterhin für einen graduellen Abschied von der lockeren Geldpolitik , bis die Notenbank zum neutralen Zins komme, sagte Bostic, der 2018 zu den stimmberechtigten Mitgliedern im Offenmarktausschuss der Fed gehört.

Angst vor Überangebot und Konjunkturschwäche drückt Ölpreise

Angst vor einem Überangebot und Befürchtungen, dass der Wirtschaftsaufschwung seinem Ende entgegengeht, lassen die Ölpreise am Dienstag kräftig nachgeben. Zeitweise fiel der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI um 5 Prozent. Aktuell liegt er 4,3 Prozent tiefer bei 66,38 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigt sich um 4,2 Prozent auf 76,50 Dollar.

USA kündigen erste Sanktionen gegen Saudi-Arabien im Fall Khashoggi an

Als Reaktion auf die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi belegen die USA 21 Vertreter des Königreichs mit Einreisesperren. Die mutmaßlich in die Tat verwickelten Verdächtigen sollen nach Angaben des US-Außenministeriums kein Visum erhalten, bereits erteilte Visa werden entzogen. "Diese Strafen werden nicht das letzte Wort der Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit sein", kündigte US-Außenminister Mike Pompeo an.

US-Sicherheitsberater Bolton bezeichnet Gespräche in Moskau als "konstruktiv"

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat ein positives Fazit seiner Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und anderen Regierungsvertretern in Moskau gezogen. Seine Diskussionen dort seien "sehr umfassend und konstruktiv" gewesen, sagte Bolton am Dienstag in Moskau nach einem Treffen mit Putin.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Okt 104 (Sep: 107)

Frankreich/Geschäftsklima Okt PROGNOSE: 107

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)