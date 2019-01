Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im November deutlich schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im November deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 4,7 (Oktober: plus 0,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Der zunächst für Oktober genannte Rückgang um 0,5 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert.

ING warnt vor technischer Rezession in Deutschland

ING sieht nach der Veröffentlichung unerwartet schwacher deutscher Produktionsdaten für November die Möglichkeit einer technischen Rezession im vierten Quartal. Das sind zwei aufeinander folgende Quartale mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im dritten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent gesunken. "Sollten auch die am Mittwoch anstehenden Außenhandelsdaten enttäuschen, dann würde das wegen des starken Lageraufbaus im zweiten und dritten Quartal das Risiko einer technischen Rezession klar erhöhen", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Allerdings, so räumt Brzeski ein, könnten Staats- und Privatkonsum eine Rezession durchaus abwenden.

Lampe: Gefahr einer technischen Rezession ist da

Das Bankhaus Lampe sieht die Gefahr einer technischen Rezession in Deutschland. "Die Gefahr hat sich ganz klar erhöht", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Produktionsdaten für November. Als Hauptgrund sieht Krüger die anhaltende Schwäche des Automobilsektors, dessen Probleme bei der Einführung des Abgasprüfstandards WLTP dazu führen dürften, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal von der Produktion nicht gestützt, sondern belastet worden sei. Krüger sagte: "Wir wissen, wo das Problem liegt, und es gibt keinen Grund, Horrorszenarien an die Wand zu malen".

US-Notenbanker Bostic sagt für 2019 nur eine Zinserhöhung voraus

Der Präsident der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, empfiehlt der Fed für das laufende Jahr 2019 nur eine Zinserhöhung. Wann diese erfolgen solle sagte er nicht, sondern ergänzte lediglich, dass er offen sei, was möglicherweise weitere oder weniger notwendige Zinserhöhungen betreffe. Im Dezember hatte die US-Notenbank zum vierten Mal 2018 den Leitzins angehoben und zugleich für 2019 zwei weitere Schritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte in den Raum gestellt, einen weniger als zuvor noch.

San-Francisco-Fed warnt wegen Handelsstreit vor Preisanstieg und Jobverlusten

Die San Francisco Fed hat davor gewarnt, dass der Handelsstreit mit China zu Inflation und Jobverlusten in den USA führen könnte. Die Produktion im Heimatland sei teils auf die Zulieferung aus dem Ausland angewiesen, und die Abkehr davon würde die in den USA hergestellten Waren teurer machen, was die Produzenten schädigen könne, warnte die Zweigstelle der US-Notenbank in einer Studie. Manche Zulieferteile seien wichtig für die Produktion, etwa stammten 17 Prozent aller Teile des uramerikanischen Jeep Patriot aus dem Ausland.

Volkswirtin Nellie Liang will nicht mehr in Fed-Board einziehen

Die frühere Fed-Volkswirtin Nellie Liang will nicht mehr in das Direktorium der US-Notenbank einziehen. Die Ökonomin, die von US-Präsident Donald Trump im Herbst für das Fed-Board nominiert wurde, gab ihre Ambitionen nach Widerstand von der Bankenbranche auf. Sie begründete ihre Entscheidung am Montag damit, dass die Entscheidung über ihre Berufung zu lange dauern könnte. "Ich habe großen Respekt vor der Federal Reserve und ihrer derzeitigen Führung", ergänzte sie.

USA und China setzen Handelsgespräche in Peking fort

Die USA und China haben die Beratungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts fortgesetzt. Die US-Delegation mit Vertretern des Handels- und Finanzministeriums, des Landwirtschafts- und des Energieressorts verließ am Dienstagmorgen ihr Hotel in Peking und machte sich auf den Weg zu den Gesprächen mit den chinesischen Verhandlungspartnern. Über den Verlauf der bisherigen Beratungen wurde bislang nichts bekannt.

Trudeau und Trump verurteilen "willkürliche Inhaftierung" von Kanadiern in China

Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und US-Präsident Donald Trump haben die "willkürliche Inhaftierung" zweier Kanadier in China verurteilt. Beide seien sich in einem Telefonat einig darüber gewesen, sich weiter für die Freilassung des früheren kanadischen Diplomaten Michael Kovrig und des in China lebenden Nordkorea-Experten Michael Spavor einzusetzen, erklärte Trudeuas Büro am Montag.

Trump verstärkt in Haushaltsstreit Werben für die Mauer

Vor dem Hintergrund des erbitterten US-Haushaltsstreits verstärkt Präsident Donald Trump sein Werben für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Am Dienstagabend (Ortszeit) will er zum Thema eine Ansprache an die Nation halten, am Donnerstag dann an die Grenze reisen.

Nordkoreas Machthaber Kim zu Staatsbesuch nach China gereist

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach China gereist. Kim besuche das Nachbarland bis Donnerstag auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, meldeten nordkoreanische und chinesische Staatsmedien am Dienstag. Kim und Xi hatten sich im vergangenen Jahr bereits dreimal getroffen. Bei den bevorstehenden Gesprächen dürfte es unter anderem um das geplante Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump gehen.

AfD-Bundestagsabgeordneter bei Angriff schwer verletzt

Der Bremer AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz ist bei einem Angriff von mehreren vermummten Männern schwer verletzt worden. Magnitz, der auch Bremer AfD-Landesvorsitzender ist, wurde am frühen Montagabend in Bremen laut AfD mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Die Bremer Polizei sagte, sie gehe aufgrund der Funktion des Geschädigten von einer politisch motivierten Tat aus.

Frankreich will härter gegen ungenehmigte "Gelbwesten"-Proteste vorgehen

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat ein härteres Vorgehen gegen die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen angekündigt. Die Regierung werde ein neues Gesetz vorlegen, das jene bestrafe, welche "die Notwendigkeit der Anmeldung von Protesten nicht respektieren" sowie jene, die vermummt zu Demonstrationen kämen, sagte Philippe am Montag im Fernsehsender TF1. Er kündigte zudem an, Randalierer die Teilnahme an Demonstrationen zu verbieten.

Mindestens 32 Tote bei Angriffen von Dschihadisten im Osten Syriens

Bei Angriffen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im Osten Syriens nach Angaben von Aktivisten mindestens 32 Menschen getötet worden. Die Dschihadisten hätten mit Angriffen gegen eine kurdisch-arabische Miliz versucht, ihre letzte Bastion im Osten Syriens zu verteidigen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Dabei seien 23 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und neun Dschihadisten getötet worden.

Malaysia soll bis Ende Januar neuen König bekommen

Nach dem überraschenden Rücktritt von Malaysias König Sultan Muhammad V. soll noch bis Ende Januar ein Nachfolger gewählt und vereidigt werden. Ein neuer König und ein Stellvertreter würden am 24. Januar gewählt und eine Woche später eingesetzt, sagte Syed Danial Syed Ahmad, Hüter des herrschaftlichen Siegels, am Montag nach einem Treffen der malaysischen Königshäuser im königlichen Palast in Kuala Lumpur.

+++ Konjunkturdaten +++

NIEDERLANDE

Inflationsrate Dez 2,0% - CBS

Inflationsrate Nov war 2,0% - CBS

