Euroraum-Wirtschaftsstimmung sinkt deutlicher als erwartet

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Dezember deutlicher als erwartet eingetrübt. Der von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsstimmungsindex (Esi) sank auf 107,3 (November: 109,5) Punkte, den niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 108,5 prognostiziert. Das Industrievertrauen sank auf 1,1 (3,4) Punkte, erwartet worden waren 2,6 Punkte.

Ifo, Istat und Kof senken Euroraum-Wachstumsprognosen leicht

Das Münchener Ifo-Institut, die italienische Statistikbehörde Istat und die schweizerische Konjunkturforschungsstelle (Kof) haben ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum leicht gesenkt. Nach Mitteilung des Ifo-Instituts wird nun für das vierte Quartal 2018 sowie für das erste und zweite Quartal 2019 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von je 0,3 Prozent erwartet. Im September hatten die Konjunkturforscher für das vierte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 je 0,4 Prozent Wachstum prognostiziert.

Commerzbank: Deutsche Produktion dürfte sich stabilisieren

Die Commerzbank erwartet nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Produktionszahlen für November, dass sich die Produktion in Deutschland "auf absehbare Zeit" stabilisieren wird. "Bei den Aufträgen weist der Trend mittlerweile wieder seitwärts, nachdem er von Anfang bis Sommer 2018 nach unten zeigte", schreibt Volkswirt Marco Wagner in einem Kommentar und fügt hinzu: "Auf längere Sicht sind wir zuversichtlich, dass wieder etwas mehr Schwung in die deutsche Industrie kommt."

Immobilieninvestoren weichen auf kleinere Städte aus

Investoren kaufen wieder mehr Wohnungen in kleineren Städten. Wie der Immobilienvermittler Dr. Lübke & Kelber am Dienstag mitteilte, wechselten vergangenes Jahr deutschlandweit etwa 138.000 Wohnungen den Besitzer. Das war knapp ein Fünftel mehr als 2017. Dafür bezahlten die Käufer rund 19,4 Milliarden Euro, 18 Prozent mehr als 2017. Das entspricht demnach einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.206 Euro, etwas mehr als im Vorjahr.

Banken fragen 0,885 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,329 Milliarden Euro nach 8,214 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 32 (Vorwoche: 33) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,885 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 9. Januar valutiert und ist am 16. Januar fällig.

Brexit-Staatsminister: London strebt keine Verschiebung des EU-Austritts an

Die britische Regierung strebt keine Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union an. "Wir verlassen die EU am 29. März dieses Jahres", sagte Brexit-Staatsminister Martin Callanan am Dienstag in Brüssel. Es sei Politik seiner Regierung, dass die Phase vor dem Brexit "nicht verlängert wird".

Bericht: Belgischem Zoll droht Personalnot angesichts des Brexits

Belgien drohen einem Bericht zufolge angesichts des bevorstehenden Brexits die Zöllner auszugehen. Die Suche der Behörde nach neuem Personal gestalte sich deutlich schwerer als erwartet, berichtete die Brüsseler Zeitung Le Soir unter Berufung auf interne Dokumente.

Bremer Polizei bildet nach Attacke auf AfD-Politiker Sonderkommission

Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef Frank Magnitz hat die Polizei eine Sonderkommission gebildet. Diese werde vom Staatsschutz geleitet und tausche sich eng mit dem Bundeskriminalamt aus, teilten die Beamten am Dienstag in der Hansestadt mit. Nach den jüngsten Angaben der Ermittler wurde der 66-jährige Bundestagsabgeordnete am Montagabend in Bremen von mindestens drei Männern angegriffen und schwer verletzt.

Tatverdächtiger nach Datendiebstahl in Hessen festgenommen

Nach dem Datendiebstahl bei Politikern und Journalisten ist ein Tatverdächtiger aus Mittelhessen festgenommen worden. Der 20-jährige Mann, dessen Wohnung am Sonntag durchsucht wurde, sei am gleichen Tag vorläufig festgenommen worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Zusammen mit dem Bundeskriminalamt sollen die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen während einer Pressekonferenz ab 12 Uhr am Dienstag mitgeteilt werden.

Tatverdächtiger im Datendiebstahl soll alleine agiert haben

Der hinter dem massiven Datendiebstahl stehende 20-jährige Tatverdächtige soll Einzeltäter gewesen und aus Verärgerung über Politiker und Prominente gehandelt haben. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) und der zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, mit. "Zu seiner Motivation gab der Beschuldigte an, aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen der betroffenen Politiker, Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens gehandelt zu haben", so das BKA.

Bolton führt in der Türkei Gespräche über US-Abzug aus Syrien

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat am Dienstag in der Türkei Gespräche über den angekündigten Abzug aus Syrien geführt. Er traf am Vormittag den wichtigsten Berater und Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, wie das türkische Präsidialamt mitteilte. Eine anschließend geplante Pressekonferenz wurde ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Erdogan verurteilt Boltons Forderung nach Garantien für syrische Kurden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Forderung des US-Sicherheitsberaters John Bolton nach Garantien zum Schutz der syrischen Kurden scharf zurückgewiesen. "Es ist unmöglich, Boltons Botschaft aus Israel zu schlucken", sagte Erdogan am Dienstag vor den Abgeordneten seiner Partei in Ankara. Bolton hatte am Sonntag den Abzug der US-Truppen aus Syrien von Garantien für die Sicherheit ihrer kurdischen Verbündeten abhängig gemacht.

Großbritannien verschärft Kontrolle von Drohnen nach Störungen in Gatwick

Nach den erheblichen Störungen des Luftverkehrs durch Drohnen am Londoner Flughafen Gatwick hat die britische Regierung Maßnahmen für eine strengere Kontrolle der Fluggeräte verkündet. Künftig ist die Nutzung von Drohnen in einem Umkreis von fünf Kilometern um Flughäfen verboten, wie die Regierung am Montag erklärte. Bislang lag der Sperrradius bei einem Kilometer.

Sammelabschiebung von 36 Männern nach Afghanistan

Der Bund hat 36 aus Afghanistan stammende Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland abgeschoben. Wie das bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen am Dienstag in München mitteilte, brachte der erste Abschiebeflug diesen Jahres die Männer in die afghanische Hauptstadt Kabul. Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge acht Bundesländer an den Abschiebungen. 23 der 36 Betroffenen lebten dabei zuletzt in Bayern. Unter diesen befanden sich der bayerischen Behörde zufolge zwölf rechtskräftig verurteilte Straftäter.

Zahl der Privatschulen in Deutschland rasant gestiegen

Die Zahl der Privatschulen in Deutschland ist in den vergangenen 25 Jahren rasant gestiegen. Während es im Schuljahr 2017/2018 bereits 5839 allgemeinbildende und berufliche Privatschulen gab, waren dies 1992/1993 erst 3232, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um rund 2600 Schulen beziehungsweise um 81 Prozent.

Kretschmer soll sächsische CDU in Landtagswahlkampf führen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer soll die CDU in den Landtagswahlkampf führen. Der CDU-Landesvorstand nominierte den 42-Jährigen am Montagabend als Spitzenkandidaten. Eine Vertreterversammlung soll offiziell Ende nächster Woche über die Landesliste entscheiden.

CDU-Vorstand in NRW schlägt Elmar Brok nicht für Liste zur Europawahl vor

Der Vorstand des bundesweit mitgliederstärksten CDU-Landesverbands Nordrhein-Westfalen hat den langjährigen Europapolitiker Elmar Brok nicht wieder für die Landesliste zur Europawahl im Mai vorgeschlagen. Brok verlor am Montagabend im Vorstand die Abstimmung über Listenplatz sechs gegen den niederrheinischen NRW-Landtagsabgeordneten Stefan Berger, wie die Landes-CDU am Dienstag mitteilte. Die Landesliste wird allerdings erst am 26. Januar von der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU festgelegt.

Beginn von Prozess zum Mord an russischem Botschafter in Ankara

Mehr als zwei Jahre nach der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara hat dort der Prozess gegen die mutmaßlichen Hintermänner begonnen. Insgesamt 28 Angeklagte müssen sich seit Dienstag in der türkischen Hauptstadt vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft 16 von ihnen "vorsätzlichen Mord zur Verbreitung von Terror" und den anderen zwölf "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vor. Der Attentäter selbst war kurz nach der Tat erschossen worden.

Industrieproduktion Nov -0,9% gg Vorjahr - IBGE

Industrieproduktion Nov +0,1% gg Vormonat - IBGE

Geschäftsklimaindex Dez +0,82 (Dez: +1,04)

Verbraucherpreise Dez -0,05% gg Vorjahr (PROG +0,3%)

