Verdi-Chef gegen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

Verdi-Chef Frank Bsirske lehnt eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank ab. "Mir leuchtet die Sinnfälligkeit dieser Fusion im Moment überhaupt nicht ein", sagte der Gewerkschafter, der auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Deutsche Bank und Commerzbank ergänzen sich nicht sinnvoll", sagte er. Zudem fürchtet er einen massiven Stellenabbau .

Monopolkommission: Keine Wettbewerbsprobleme durch Bankenfusion

Die Monopolkommission sieht bei einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank weniger Wettbewerbs- als Stabilitätsprobleme. "Einiges deutet darauf hin, dass die Kartellbehörden den Zusammenschluss, gegebenenfalls unter Auflagen, freigeben würden", sagte Achim Wambach, Chef des Wirtschaftsinstituts ZEW und der Monopolkommission der Rheinischen Post. "Denn die Geschäftsfelder der beiden Banken überschneiden sich entweder nur gering oder sind wenigstens spürbarem Wettbewerb ausgesetzt - auch noch nach einer möglichen Fusion."

Stabile politische Stimmung in Deutschland

In Deutschland herrscht derzeit laut einer neuen Umfrage weiterhin eine stabile politische Stimmung. Unverändert blieben im RTL/n-tv-Trendbarometer CDU/CSU bei 31 Prozent, SPD bei 15 Prozent, die Grünen bei 19 Prozent und die AfD bei 12 Prozent. Während die Linke gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt auf 7 Prozent verlor, verbesserte sich die FDP um einen Prozentpunkt auf 10 Prozent. Befragt wurden vom 11. bis zum 15. März insgesamt 2.505 Personen.

Koalition will 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr in Schienennetz stecken - Zeitung

Für Reparatur- und Ausbauarbeiten am Schienennetz in Deutschland gibt es einem Bericht der Zeitung Die Welt zufolge deutlich mehr Geld. Die große Koalition habe sich im Rahmen der Verhandlungen über den Bundeshaushalt darauf geeinigt, dass der Bund ab dem Jahr 2020 jährlich 1 Milliarde Euro zusätzlich für den Erhalt und Ausbau der Schienenwege zur Verfügung stellen wird, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf Regierungskreise.

Opec und Russland verstärken Förderkürzungen

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und eine Gruppe zehn weiterer Ölfördernationen unter der Führung Russlands verstärken ihre Förderkürzungen. Allerdings herrscht keine Einigkeit darüber, ob diese Förderkürzungen bis Ende des Jahres bestehen bleiben sollen, sagten Vertreter der Organisation und der Förderländer.

Französische Regierung räumt nach Gewalt bei "Gelbwesten"-Protest Fehler ein

Nach der massiven Gewalt bei den jüngsten "Gelbwesten"-Protesten in Paris hat die französische Regierung Fehler eingeräumt. Premierminister Edouard Philippe ließ nach einer Krisensitzung erklären, es habe "Dysfunktionen" bei den Sicherheitsmaßnahmen gegeben. Er verwies auf "Unzulänglichkeiten", die verhindert hätten, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

Kronprinz soll vor Khashoggi-Mord Geheimaktion gegen Dissidenten genehmigt haben

Im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi erhärten US-Geheimdienstberichte einem Zeitungsbericht zufolge den Verdacht gegen den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die New York Times berichtete, der mächtige Thronfolger habe mehr als ein Jahr vor Khashoggis Ermordung eine Geheimaktion genehmigt, um Regierungskritiker zum Schweigen zu bringen.

Maduro will seine Regierung in Venezuela komplett neu aufstellen

Nach dem massiven Stromausfall in Venezuela wird Staatschef Nicolás Maduro sein Kabinett komplett umbauen. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, Maduro plane eine "tiefgreifende Umstrukturierung" der Regierung, um Venezuela "gegen jedwede Bedrohung" zu wappnen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Feb -1,2% (PROGNOSE: -1,5%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Feb -6,7% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Feb Überschuss 339,0 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 310,2 Mrd JPY)

