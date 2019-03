Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Neuseelands Zentralbank schlägt taubenhafte Töne an

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat ihren Leitzins bei 1,75 Prozent stabil gehalten und signalisiert, dass der nächste Schritt angesichts einer zunehmend unsicheren Weltwirtschaft eine Zinssenkung sein könnte. "Angesichts der schwächeren globalen Wirtschaftsaussichten und der verminderten Dynamik des Binnenkonsums ist es eher wahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt nach unten gehen wird", erklärte die RBNZ. Der Neuseeland-Dollar wurde von der unerwarteten geldpolitischen Wende hart getroffen und fiel von rund 0,6910 US-Dollar auf 0,6820.

Ifo-Präsident für Verlängerung der Brexit-Frist um zwei Jahre

Der Ifo-Präsident Clemens Fuest hat sich für eine Verschiebung des Brexit-Datums um zwei Jahre ausgesprochen. "Es besteht die Gefahr, dass es am 12. April zu einem Brexit ohne Abkommen kommt, der großen Schaden anrichtet und den keine der beiden Seiten wirklich will", erklärte Fuest.

Kabinettsentscheidung zu Waffenembargo gegen Saudi-Arabien am Mittwoch - Zeitung

Die Bundesregierung entscheidet einem Bericht zufolge am Mittwoch über den weiteren Umgang mit Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Der geheim tagende Bundessicherheitsrat, in dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere Minister sitzen, werde sich mit dem Thema befassen, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach geht es um Fälle, bei denen bereits genehmigte europäische Gemeinschaftsprojekte wegen des deutschen Exportstopps nicht ausgeliefert werden können.

Berlin erkennt Guaidó-Gesandten nicht als Venezuelas Botschafter an

Die Bundesregierung wird den vom selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó entsandten diplomatischen Vertreter nicht als Botschafter akkreditieren. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linkspartei.

Rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen weiterhin ohne Mehrheit

In Thüringen hat die rot-rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieben Monate vor der Landtagswahl einer Umfrage zufolge weiterhin keine Mehrheit. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den Sender MDR können Linke, SPD und Grüne zwar zulegen, kommen zusammen aber nur auf 43 Prozent. Einbußen mussten dagegen CDU und AfD hinnehmen.

EU-Mission "Sophia" soll bis September ohne Schiffe fortgeführt werden

Die EU-Mittelmeer-Mission "Sophia" vor Libyen soll wegen des Streits um die Flüchtlingsaufnahme mit Italien teilweise ausgesetzt werden. Wie EU-Kreise mitteilten, soll die Mission nochmals vorläufig um sechs Monate bis Ende September verlängert werden. Allerdings werden die beiden letzten noch im Einsatz befindlichen Schiffe des Marine-Einsatzes abgezogen. Im Gegenzug solle aber die Luftüberwachung verstärkt werden.

Syrien fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zu Golan-Höhen

Syrien hat nach der Anerkennung der israelischen Annexion der Golan-Höhen durch US-Präsident Donald Trump eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Das verlautete aus Diplomatenkreisen in New York. Frankreich, das derzeit den Vorsitz über das wichtigste UN-Gremium hat, muss nun ein Datum festlegen. Einer der 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates könnte aber eine Verfahrensabstimmung beantragen und damit eine Dringlichkeitssitzung verhindern.

US-Repräsentantenhaus kann Trump-Veto in Mauerstreit nicht überstimmen

Die oppositionellen US-Demokraten sind mit ihrem Versuch gescheitert, ein Ende des von Präsident Donald Trump verhängten Notstandes zur Finanzierung einer Grenzmauer zu erzwingen. Bei einer Abstimmung im Repräsentantenhaus wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlt, mit der ein Veto des Präsidenten hätte überstimmt werden können. Anstelle der benötigten 288 Stimmen kamen in der von den Demokraten kontrollierten Kongresskammer nur 248 Stimmen zusammen.

USA kündigen Mondlandung von Astronauten binnen fünf Jahren an

Die US-Regierung will nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence binnen fünf Jahren Astronauten zurück auf den Mond bringen. Auf Anordnung von Präsident Donald Trump sehe die "offizielle Politik" vor, dass die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond Astronauten aus den USA sein sollen, sagte Pence in einer Rede in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,5 Millionen Barrel nach minus 2,8 Millionen eine Woche zuvor.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

Frankreich/Verbrauchervertrauen März 96 (Feb: 95)

Frankreich/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 95

Norwegen Jan Arbeitslosenquote bereinigt 3,9%

Norwegen Jan Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,7%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)