Deutsche Exporte im Februar von globalen Faktoren gebremst

Die deutsche Exportwirtschaft hat im Februar einen spürbaren Dämpfer erlitten. Handelsstreit, Brexit sowie die Konjunkturschwäche in China und in der Türkei erschwerten das Geschäft für exportorientierte Firmen sehr. Die Ausfuhren fielen kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,9 Prozent höher.

May fordert in Brexit-Gesprächen mit Opposition "Kompromisse auf beiden Seiten"

In den Verhandlungen mit der Opposition über einen Ausweg aus dem Brexit-Chaos hat die britische Premierministerin Theresa May "Kompromisse auf beiden Seiten" gefordert. Es gebe viele Dinge, in denen sie mit der Labour-Partei nicht übereinstimme, sagte May einem Video von ihrem Landsitz in Chequers im Nordwesten von London. Aber beim Brexit gebe es "einige Punkte, in denen wir uns einig sind".

EVP-Spitzenkandidat Weber skeptisch zu Brexit-Fristverlängerung

Der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl hat sich skeptisch zu einer Verlängerung der Verhandlungsfrist für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ausgesprochen. "Es darf keine Verlängerung der Frist geben, ohne Klarheit, was das Ziel ist", betonte der Manfred Weber nach Angaben der Neuen Osnabrücker Zeitung bei einem Hintergrundgespräch mit Vertretern aus Wirtschaft und Kultur am Samstag in München.

Weißes Haus: Demokraten werden "niemals" Trumps Steuererklärungen sehen

Das Weiße Haus hat die Forderung der Demokraten nach einem Einblick in die Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump nachdrücklich zurückgewiesen. Auf die Frage, ob die Demokraten Trumps Steuererklärungen einsehen könnten, antwortete sein amtierender Stabschef Mick Mulvaney im Sender Fox, "niemals". Mulvaney argumentierte, die Wähler hätten Trump im Jahr 2016 zum Präsidenten gewählt, obwohl sie wussten, dass er seine Steuererklärungen nicht offenlegen wolle.

Pompeo fordert sofortigen Stopp von Haftars Offensive gegen Tripolis

US-Außenminister Mike Pompeo hat einen sofortigen Stopp der Militäroffensive des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar gegen die Hauptstadt Tripolis gefordert. Die "militärischen Operationen" von Haftars Truppen gegen Tripolis müssten umgehend eingestellt werden, erklärte Pompeo. "Der einseitige militärische Feldzug gegen Tripolis gefährdet Zivilisten und untergräbt die Aussichten auf eine bessere Zukunft für alle Libyer."

China bereitet Maßnahmen zur Unterstützung des Privatsektors vor

Führende Politiker Chinas haben Wege zur Unterstützung des Privatsektors vorbereitet. So sollen die Banken ihren Kapitalpuffer senken können, womit die Kreditvergabe an kleinere und mittlere Firmen angekurbelt werden soll, schreibt Xinhua unter Berufung auf ein Grundsatzpapier des Kabinetts. Die Behörden wollen auch den Prozess für kleine und mittlere Unternehmen beschleunigen, damit diese schneller an die Börse gehen könnten.

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 2,6768 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,6266 Bill JPY)

