Brainard sieht Argumente für eine Lockerung der Fed- Geldpolitik

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard ist der Ansicht, dass eine Lockerung der Geldpolitik angesichts der wachsenden Risiken für den Konjunkturausblick und der schwachen Inflation gerechtfertigt wäre. Sie sagte auch, dass die hohen Niveaus bei riskanten Unternehmensfinanzierungen die Fed veranlassen sollten, mehr Maßnahmen zur Regulierung von Finanzinstituten zu ergreifen.

Singapurs Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal unerwartet

Die Wirtschaft Singapurs hat im zweiten Quartal einen unerwarteten Rückschlag erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt sank in den drei Monaten von April bis Juni um 3,4 Prozent auf saisonal bereinigter und annualisierter Basis im Vergleich zum ersten Quartal, wie aus Daten des Handels- und Industrieministeriums hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Wirtschaft noch um 3,8 Prozent zugelegt.

US-Bundesstaat Louisiana wappnet sich für möglichen Hurrikan

Der Tropensturm "Barry" über dem Golf von Mexiko hat Kurs auf die US-Küste genommen und könnte sich zu einem Hurrikan entwickeln. Der Sturm werde voraussichtlich "am späten Freitagabend oder Samstagfrüh" Hurrikanstärke erreichen und im Laufe des Wochenendes auf die Küste von Louisiana treffen, teilte das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) mit. In Teilen von New Orleans kam es infolge heftiger Regenfälle bereits zu schweren Überschwemmungen.

Trump verzichtet auf umstrittene Frage zu Nationalität bei Volkszählung

Nach wochenlangem Streit verzichtet US-Präsident Donald Trump bei der nächsten Volkszählung auf eine Frage nach der Nationalität. Trump begründete den Rückzieher unter anderem mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Frage beim Zensus 2020 nicht zuzulassen. Die Zahl der im Land lebenden Nicht-US-Bürger solle nun auf anderem Wege "komplett und rasch" ermittelt werden, sagte Trump bei einer Erklärung im Garten des Weißen Hauses.

Venezuelas Regierung und Opposition vereinbaren regelmäßige Gespräche

Die venezolanische Regierung und die Opposition haben sich auf regelmäßige Gespräche zur Beilegung der politischen Krise geeinigt. Beide Seiten vereinbarten bei mehrtägigen Verhandlungen auf der Karibikinsel Barbados die Einrichtung einer dauerhaften Gesprächsplattform, wie das in dem Konflikt vermittelnde norwegische Außenministerium mitteilte. Dabei solle an einer Lösung des Konflikts "im Rahmen der Verfassung" gearbeitet werden.

Brasiliens Präsident könnte Sohn zum Botschafter in den USA machen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erwägt, seinen jüngsten Sohn Eduardo zum Botschafter in Washington zu machen. Der ultrarechte Staatschef sagte in der Hauptstadt Brasilia, der 35-jährige Abgeordnete sei mit den Kindern von US-Präsident Donald Trump befreundet, spreche Englisch und Spanisch und habe "sehr viel" internationale Erfahrung. "Meiner Meinung nach könnte er der Richtige sein."

DE/Großhandelspreise Juni -0,5% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Juni +0,3% gg Vorjahr

