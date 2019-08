Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

PBoC: Yuan-Abschwächung wegen Protektionismus und Zöllen

Die deutliche Abschwächung des Yuan am Montag ist nach Aussage von Chinas Zentralbank eine Folge von Protektionismus und höheren Zöllen auf chinesische Güter. In einer Erklärung der Peoples Bank of China (PBoC) heißt es außerdem, der Yuan bleibe stabil und stark gegenüber einem Währungskorb. Die PBoC sei willens und in der Lage, den Yuan in einem vernünftigen Gleichgewicht zu halten. Zuvor hatte der Chinas Landeswährung deutlich abgewertet. Im frühen Festlandshandel mussten für einen US-Dollar 7,02 Yuan gezahlt werden. Die Marke von 7 Yuan wurde erstmals seit der Freigabe 2008 überschritten.

Japan zu Reaktion auf exzessive Wechselkursbewegungen bereit

Japan ist nach den Worten des für den Yen verantwortlichen Beamten bereit, auf exzessive Bewegungen des Yen-Wechselkurses zu reagieren. Yoshiki Takeuchi, der für internationale Angelegenheiten zuständige stellvertretende Finanzminister, sagte: "Exzessive Wechselkursbewegungen sind für Wirtschaft und Finanzen nicht wünschenswert." Der Yen hatte am Montag ein Siebenmonatshoch gegenüber dem US-Dollar verzeichnet.

Aktivität in Chinas Dienstleistungssektor sinkt auf Fünf-Monats-Tief

Bei den chinesischen Dienstleistern ist die Geschäftsaktivität im Juli auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gesunken. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor fiel auf 51,6 (Juni: 53,0) Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit fünf Monaten, liegt aber immer noch über der Marke von 50, die auf Expansion des Sektors hindeutet. Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung.

Ifo: Deutschland und Frankreich belasten Geschäftsklima des Euroraums

Das Geschäftsklima im Euroraum hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts im dritten Quartal leicht eingetrübt. Laut Ifo lag das vor allem an Deutschland und Frankreich. Die Konjunkturbeurteilung sank erneut, während die Konjunkturerwartungen etwas weniger negativ ausfielen. Der Geschäftsklimaindex sank auf minus 6,7 (Vorquartal: minus 6,3) Punkte.

Indien hebt Sonderstatus für Kaschmir in Verfassung auf

Indien hat den Sonderstatus für die Unruheregion Kaschmir in der Verfassung aufgehoben. Innenminister Amit Shah erklärte am Montag im Parlament, ein Dekret des Präsidenten zur Streichung von Artikel 370 der indischen Verfassung, der dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir Autonomierechte garantiert hatte, trete "sofort" in Kraft. Die Entscheidung könnte in der mehrheitlich muslimischen Region in Himalya, die auch von Pakistan beansprucht wird, für massive Spannungen sorgen.

US-Opposition kritisiert Trump nach Schusswaffenattacken vom Wochenende

US-Präsident Donald Trump ist nach den Schusswaffenattacken vom Wochenende mit 29 Toten scharf von der Opposition kritisiert worden. Mehrere Präsidentschaftsbewerber der Demokraten warfen dem Präsidenten am Sonntag vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen. Trump selbst sagte, Hass habe "keinen Platz" in den USA. Der Präsident will sich am Montag in einer Rede zu den Attacken äußern, von denen mindestens eine womöglich rassistisch motiviert war.

Australien schließt Stationierung neuer landgestützter US-Raketen aus

Die australische Regierung schließt die Stationierung neuer landgestützter US-Raketen in ihrem Land aus. Die US-Regierung habe Australien nicht darum gebeten und ziehe eine Stationierung auch nicht in Erwägung, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Mark Esper und US-Außenminister Mike Pompeo. "Ich denke, ich kann darunter einen Schlussstrich ziehen."

Hongkongs Regierungschefin kritisiert Demokratieaktivisten an Streiktag

Inmitten eines von der Protestbewegung angeführten Streiks hat Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam ihre Rhetorik gegen die Demokratieaktivisten verschärft. Die "weitreichenden Störungen" der vergangenen Wochen würden die Stadt "an den Rand einer sehr gefährlichen Situation" bringen, sagte Lam am Montag. Die Demokratieaktivisten wollten das Leben der mehr als sieben Millionen Bewohner Hongkongs "zerstören".

Wirtschaftsverbände sehen wachsendes Interesse deutscher Firmen an Afrika

Das Interesse deutscher Unternehmen an den afrikanischen Märkten wächst nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). In den ersten fünf Monaten des Jahres sei der deutsch-afrikanische Handel im Vorjahresvergleich um "kräftige 12,7 Prozent" gestiegen, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Damit wachsen die Märkte in Afrika weiterhin überdurchschnittlich im weltweiten Vergleich."

+++ Konjunkturdaten +++

INDONESIEN

BIP 2Q +5,05% gg Vorjahr (PROG +5,1%)

BIP 1. Hj +5,06% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 03:01 ET (07:01 GMT)