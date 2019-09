Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schweizer Regierung senkt Wachstumsprognose für 2019

Die Schweizer Regierung hat ihre Wachstumsprognosen für 2019 spürbar gesenkt. Die Weltwirtschaft dürfte sich schwächer entwickeln als bisher angenommen, und die Unsicherheit sei groß, erklärte die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Das bremse die Exportwirtschaft und die Investitionen. Für 2019 erwartet das Seco jetzt einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 (zuvor: 1,2) Prozent. Für das Jahr 2020 wurde die Prognose von 1,7 Prozent beibehalten.

Australische Notenbank behält sich weitere Zinssenkung vor

Die australische Notenbank hat die Tür für eine weitere Zinssenkung nach zuletzt zwei Schritten offen gelassen. "Die Mitglieder werden die Entwicklungen sowohl der internationalen als auch der heimischen Wirtschaft, inklusive des Arbeitsmarktes, beobachten und die Geldpolitik bei Bedarf weiter lockern", heißt es in dem Protokoll der Ratssitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 3. September. Wann ein weiterer Zinsschritt kommen könnte, ist damit unklar.

China stellt Banken 200 Milliarden Yuan Liquidität zur Verfügung

Die chinesische Zentralbank hat zusätzliche Liquidität in den Bankenmarkt gempumpt. Über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) hat sie 200 Milliarden Yuan (25,6 Milliarden Euro) in den Markt gegeben, wie die PBoC mitteilte. Der Zinssatz der einjährigen MLF liegt bei unveränderten 3,3 Prozent. Einige Ökonomen hatten prognostiziert, dass der MLF-Zins niedriger liegen würde als bisher, nachdem China am Montag eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten veröffentlicht hatte.

SPD gegen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien

Die SPD hat Forderungen ihres Koalitionspartners nach einem Ende des Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien zurückgewiesen. "Der Union scheint gerade etwas der außenpolitische Kompass abhanden zu kommen. Es hat sich seit der Entscheidung des Bundessicherheitsrats Ende März nichts an der Situation in Saudi-Arabien verbessert", sagte Fraktionsvize Sören Bartol dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Griechenland will Teil seiner Schulden beim IWF früher zurückzahlen

Griechenland will einen Teil seiner Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) früher zurückzahlen und damit hohe Zinszahlungen vermeiden. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, Griechenland habe dies offiziell beim Euro-Rettungsfonds ESM beantragt. Griechenland muss noch 8,8 Milliarden Euro zurückzahlen - 2,9 Milliarden Euro möchte Athen laut Nachrichtenagentur Bloomberg früher als vereinbart überweisen.

Gibraltar kündigt Parlamentswahlen noch vor möglichem Brexit im Oktober an

Sechs Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU hat Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den kommenden Monat angekündigt. Picardo sagte, es müsse sichergestellt werden, dass eine "starke Führung" zur Bewältigung der anstehenden Brexit-Folgen eingesetzt werde. Die Parlamentswahlen in dem britischen Territorium sollen nach dem Willen des Regierungschefs am 17. Oktober stattfinden.

Sorge vor Eskalation in Golf-Region nach Drohnenangriffen in Saudi-Arabien

Nach den jüngsten Angriffen auf zwei saudi-arabische Öl-Anlagen wächst die Sorge vor einer Eskalation in der Golf-Region. Die USA seien bereit, dem Verbündeten Saudi-Arabien nach den Angriffen zu "helfen", sagte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Die Regierung werde jedoch das "definitive" Ergebnis der Untersuchungen, wer hinter den Angriffen steckt, abwarten.

Trump will Krieg mit Iran möglichst "vermeiden"

US-Präsident Donald Trump will nach den jüngsten Angriffen auf zwei saudi-arabische Ölanlagen einen militärischen Konflikt mit dem Iran nach eigenen Worten möglichst vermeiden. Er würde einen solchen Konflikt "sicherlich vermeiden wollen", sagte Trump im Weißen Haus. Nach seinen Angaben laufen weiterhin noch die Untersuchungen dazu, wer hinter den Angriffen steckt.

Esper: USA werden internationale Ordnung gegen Iran "verteidigen"

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat nach den Angriffen auf saudi-arabische Ölanlagen die Entschlossenheit seiner Regierung bekundet, die internationale Ordnung zu "verteidigen". Esper schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Beratungen von Regierung und Militär der USA mit internationalen Partnern über eine Antwort auf diese "beispiellosen" Attacken seien im Gange.

Ruhani: Ölanlagen-Angriffe "Selbstverteidigung" jemenitischer Rebellen

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Angriffe auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien als "Selbstverteidigung" der jemenitischen Rebellen gerechtfertigt. "Jemen ist täglich das Ziel von Bombenangriffen", sagte Ruhani in Ankara nach einem Dreiergipfel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin .

Türkei will mit Iran und Russland Zivilisten in Idlib schützen

Die Türkei, der Iran und Russland wollen in Syrien gemeinsam für den Schutz der Zivilbevölkerung in der heftig umkämpften Region Idlib sorgen. Das vereinbarten die Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Hassan Ruhani und Wladimir Putin bei einem Gipfeltreffen in Ankara. Es sollten "konkrete Maßnahmen" ergriffen werden, um die Situation vor Ort zu beruhigen und somit eine Verschlechterung der humanitären Lage zu verhindern.

Unterhändler aus Peking bereitet Handelsgespräche in den USA vor

In den Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt wieder etwas Bewegung. Verhandlungsführer Liu He schickt Vize-Finanzminister Liao Min in die USA, um die für Anfang Oktober geplanten Verhandlungen vorzubereiten. Liao werde am Mittwoch eine Delegation in die USA anführen, teilte das Handelsministerium mit. Eine informierte Person sagte, dass am Donnerstag und Freitag Gespräche stattfinden werden.

Trump bringt Handelsabkommen mit Japan voran

US-Präsident Donald Trump hat den Kongress informiert, dass die USA und Japan bereit seien, ein begrenztes Handelsabkommen abzuschließen, das einige Zölle senken und den digitalen Handel erleichtern würde. Trump und sein Amtskollege in Japan, Premierminister Shinzo Abe, hatten im August auf dem G7-Gipfel in Frankreich bekanntgegeben, dass sie sich grundsätzlich auf eine Senkung der Agrar- und Industriezölle geeinigt haben.

Trump will vorerst nicht zu Kim nach Nordkorea reisen

US-Präsident Donald Trump will im Moment nicht nach Nordkorea reisen, schließt aber nicht aus, es in der Zukunft zu tun. "Ich denke, wir sind noch nicht bereit dafür", sagte Trump in Washington. Bis es dazu kommen könnte, müsste noch viel Wegstrecke zurückgelegt werden. Die Beziehung zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sei weiter "sehr gut", betonte Trump. Aber es sei im Moment "vermutlich nicht" die richtige Zeit für einen Besuch in Nordkorea.

Daten fast der gesamten Bevölkerung Ecuadors im Netz veröffentlicht

Im Zuge eines Datenlecks sind die persönlichen Daten fast der gesamten Bevölkerung Ecuadors im Internet veröffentlicht worden. Ecuadors Innenministerin Maria Paula Romo sprach von einer "sehr heiklen" Angelegenheit. Betroffen waren nach Angaben von Sicherheitsexperten geschätzt 17 Millionen Menschen, darunter fast sieben Millionen Minderjährige. Auch die Daten des ecuadorianischen Präsidenten und des Wikileaks-Gründer Julian Assange wurden veröffentlicht, wie die Website ZDNet berichtete.

