Auftragsbestand und -reichweite deutscher Industrie unverändert

Der Auftragsbestand und Auftragsreichweite der deutschen Industrie sind im Juli unverändert geblieben. Die Reichweite lag im Juli wie im Vormonat bei 5,7 Monaten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Selbst wenn die Auftragseingänge abrupt stoppen würden, könnten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Durchschnitt ein knappes halbes Jahr weiter produzieren. Der Auftragsbestand blieb ebenfalls auf dem Niveau des Vormonats.

New York Fed kündigt weiteres Repo-Geschäft an

Die New York Fed hat für Mittwoch um 14.15 Uhr MESZ ein weiteres Repo-Geschäft angekündigt, nachdem sie am Dienstag das erste derartige Geschäft seit über zehn Jahren begeben hatte. Damit will sie den Geldmarktsatz innerhalb der vorgegebenen Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent halten, wie sie am Abend mitteilte. Das Geschäft soll wie am Vortag ein maximales Volumen von 75 Milliarden US-Dollar und einen Mindestbietungssatz von 2,10 Prozent haben. Am Dienstag waren 53 Milliarden Dollar zugeteilt worden. Zuvor war die Fed Funds Rate auf 2,25 Prozent gestiegen.

Capital Group: Sonderfaktoren belasten US-Geldmarktliquidität

Die London Capital Group führt den unerwarteten Anstieg der US-Geldmarktzinsen auf Sonderfaktoren zurück. In einem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar führt sie die Abwicklung der Treasury-Auktionen von vergangener Woche, die Zahlung von Unternehmenssteuern und den Abverkauf von Staatsanleihen durch Investoren an Händler an. "Das bedeutet nicht, dass eine Liquiditätskrise vor der Tür steht, aber natürlich läuten bei der Fed die Alarmglocken", heißt es in dem Kommentar.

IG Markets: Treasury verschärft Liquiditätsnot am US-Geldmarkt

Die Liquiditätslage am US-Geldmarkt könnte sich nach Einschätzung von IG Markets noch verschärfen. "Die Fed bevorzugt Liquiditätspuffer von über 200 Milliarden US-Dollar, aber die sind nicht aufrecht zu erhalten, vor allem, weil das Treasury Department seine Kassenbestände weiter erhöhen will", schreibt Analyst Chris Weston unter Verweis auf bevorstehende Treasury-Auktionen. Weston zufolge wird am Markt eine Senkung des Zinssatzes auf Überschusseinlagen (IOER) auf 1,85 Prozent erwartet.

Fed Funds Futures preisen Zinssenkung knapp ein

Eine Zinssenkung der US-Notenbank an diesem Mittwoch wird am US-Terminmarkt nur noch mit einer knappen Mehrheit erwartet. Fed Funds Futures preisen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent nur noch zu 56,5 Prozent ein. Die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen wird mit 43,5 Prozent eingestuft. Volkswirte erwarten laut einer Ende vergangener Woche angestellten Umfrage des Wall Street Journal eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöl- und Benzinlagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 7,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,6 Millionen Barrel nach minus 4,5 Millionen eine Woche zuvor.

Saudi-Arabien will Ölproduktion bis Ende September wiederherstellen

Nach den Angriffen auf seine Ölanlagen zeigt sich Saudi-Arabien zuversichtlich für den Hochlauf der Ölproduktion. Innerhalb weniger Wochen werde das Land den größten Teil der Produktion wiederherstellen und zu einem normalen Niveau zurückkehren, teilte das saudische Energieministerium mit. Saudi-Arabien, der weltgrößte Ölexporteur, zapfe seine Reserven an, um seine Kunden wie gewohnt zu beliefern, sagte der neue Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman. Bis Ende September werde man landesweit wieder 9,8 Millionen Barrel am Tag produzieren. Einige saudische Vertreter sagten allerdings, dass das auch länger dauern könnte.

US-Außenminister Pompeo reist nach Angriffen auf Öl-Anlagen nach Saudi-Arabien

Nach den Luftangriffen auf zwei saudiarabische Öl-Anlagen wird US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Saudi-Arabien erwartet. Pompeo sei auf dem Weg in das Königreich, um dort über die Reaktion auf die Luftangriffe zu beraten, sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag in Washington. Ein US-Regierungsvertreter hatte zuvor erklärt, die USA verfügten über gesicherte Erkenntnisse für die Verantwortung des Iran für die Angriffe.

Trump ist nicht mehr an Treffen mit Ruhani in New York interessiert

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten an einem möglichen Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani am Rande einer UN-Versammlung nächste Woche in New York nicht mehr interessiert. "Ich schließe nie etwas aus, aber ich ziehe es vor, ihn nicht zu treffen", sagte Trump am Dienstag während eines Besuchs im US-Bundesstaat Kalifornien.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und Gantz bei Wahl in Israel

Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Benny Gantz ab. Das ergaben drei Wahlprognosen von israelischen Fernsehsendern nach der Schließung der Wahllokale am Dienstagabend. Demnach käme der rechtsgerichtete Likud von Netanjahu auf 31 bis 33 Parlamentssitze, die Mitte-Rechts-Liste Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Gantz auf 32 bis 34 der 120 Sitze in der Knesset.

Hongkonger Aktivisten fordern Solidarität des US-Kongresses ein

Vertreter der Hongkonger Demokratie-Bewegung haben bei einem Besuch in Washington eindringlich an den US-Kongress appelliert, sich für den Schutz der Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone einzusetzen. Sollte Hongkong seine Sonderrechte verlieren, "könnte es leicht zum Sprungbrett des totalitären chinesischen Regimes werden", um seine "Regeln und Prioritäten" im Ausland weiter zu befördern, sagte die Sängerin Denise Ho am Dienstag bei einer Kongressanhörung.

Wirtschaftsweiser warnt vor "Sammelsurium" an Klimamaßnahmen

Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, hat vor den entscheidenden Beratungen über die Klimaschutzmaßnahmen der Koalition vor einem "Sammelsurium an Einzelmaßnahmen" gewarnt. "Zentral für das Klimaschutzkonzept der Bundesregierung muss das glaubwürdige Bekenntnis zu einem Preis für CO2 sein", sagte Schmidt der Passauer Neuen Presse. "Dieser sollte möglichst ungehindert über Sektoren und Regionen hinweg das Verhalten und die Erwartungen der Unternehmen und Konsumenten als Signal leiten", forderte der Wirtschaftsweise.

Sturm im Norden Deutschlands führt zu Störungen des Bahnverkehrs

Wegen eines Sturms ist es in der Nacht zu Mittwoch auf mehreren Bahnstrecken im Norden Deutschlands zu beträchtlichen Störungen gekommen. Betroffen waren die Strecken zwischen Hannover und Hamburg, Bremen und Hannover sowie Bremen und Hamburg, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dort sei es zu Störungen wegen umgestürzter Bäume und Oberleitungsschäden gekommen.

JAPAN

Exporte Aug -8,2% (PROGNOSE: -2,3%) gegenüber Vorjahr

Importe Aug -12,0% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Aug Defizit 136,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 346,3 Mrd JPY)

Exporte nach China Aug -12,1% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Aug -10,9% gg Vorjahr

Exporte in die USA Aug -4,4% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Aug -1,3% gg Vorjahr

