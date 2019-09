Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Deutsches Konsumklima zieht unerwartet an

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich entgegen den Erwartungen etwas verbessert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Oktober einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf 9,9 von 9,7 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen eine Stagnation des Index bei 9,7 Zählern erwartet. Vor allem ein durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik noch weiter zu lockern, mit verursachter Anstieg der Anschaffungsneigung sowie ein Einbruch bei der Sparneigung sorgten für diese positive Entwicklung, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Lautenschläger kündigt vorzeitigen Rücktritt von EZB-Rat an

Sabine Lautenschläger hat überraschend ihren Rücktritt vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigt. Wie die EZB mitteilte, hat sie EZB-Präsident Mario Draghi darüber informiert, dass sie ihr Amt zum 31. Oktober 2019 vor Ablauf ihrer Amtszeit niederlegen wird. Damit geht Lautenschläger mehr als zwei Jahre vor Ablauf ihrer Amtszeit. Sie ist seit Ende Januar 2014 Mitglied des EZB-Rates. Lautenschläger hatte sich kritisch zu den jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB geäußert.

New Yorker Fed will Volumen von Repo-Geschäften deutlich erhöhen

Die New Yorker Fed will das Volumen ihrer Repo-Geschäfte erhöhen, um kurzfristige Barkredite an Finanzservicefirmen auszugeben. Das für Donnerstag eingeplante Volumen der Geschäfte soll auf 100 Milliarden von 75 Milliarden US-Dollar erhöht werden, kündigte die Federal Reserve Bank of New York an.

Kaplan sieht nur geringe Gefahr einer Rezession

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, erwartet trotz der sich abkühlenden Konjunktur eher keine Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate. Diese Gefahr sei gering, deshalb sei er zufrieden mit der aktuellen Höhe der US-Leitzinsen, sagte der Notenbanker. Die Fed hatte die Zinsen vergangene Woche zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten auf nun 1,75 bis 2,00 Prozent gesenkt, um die US-Wirtschaft vor den Folgen einer schwächeren Weltkonjunktur und der Handelskonflikte zu schützen.

Bullard: Diskussion über Amtsenthebung führt zu Unsicherheit

James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, sieht durch die Entscheidung der Demokraten, eine formale Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump einzuleiten, eine weitere politische Unsicherheit. "Wir sind politische Unsicherheit als Hintergrund für die Geldpolitik gewohnt. Das sieht hier für mich nicht sehr anders aus", sagte er dem Sender CNBC. Er rechne damit, dass die Investoren nur berücksichtigen müssten, dass es in Zukunft eine gewisse politische Unsicherheit geben werde, die bis zur Wahl im Jahr 2020 anhalte.

Evans erwartet keine weitere Zinssenkung 2019

Nach den zwei Zinssenkungen der US-Notenbank sieht Charles Evans, Präsident der Chicago-Fed, dieses Jahr keinen weiteren Lockerungsschritt. Die Zinsen seien derzeitig auf einem guten Niveau, sagte Evans zu Journalisten nach einer Rede. Er ergänzte aber, dass er offen für zusätzliche Maßnahmen sei, wenn die Diskussion in diese Richtung gehen würden.

Bulgarin Georgieva wird neue IWF-Direktorin

Die Bulgarin Kristalina Georgieva wird neue Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Wie der IWF in Washington mitteilte, wird die 66-Jährige am 1. Oktober die Nachfolge der Französin Christine Lagarde antreten, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechselt.

Maas wirbt bei UN-Generaldebatte für Kooperation und kritisiert indirekt Trump

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei der UN-Generaldebatte in New York für internationale Zusammenarbeit geworben und ist dabei klar auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump gegangen. "Nachhaltige Außenpolitik, das ist multilaterale Außenpolitik", sagte Maas bei seiner Rede am Sitz der Vereinten Nationen. Die großen Herausforderungen der Menschheit wie der Klimawandel könnten nur gemeinsam angegangen werden.

Johnson fordert Opposition zu Misstrauensvotum gegen seine Regierung auf

Am ersten Tag nach der Zwangspause des britischen Parlaments hat sich Premierminister Boris Johnson einen harten Schlagabtausch mit der Opposition geliefert. Er forderte die Abgeordneten im Unterhaus auf, einen Misstrauensantrag gegen seine Regierung zu stellen und bekräftigte, an seinen Plänen für einen EU-Austritt zum 31. Oktober festzuhalten. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei forderte den Premierminister zum Rücktritt auf.

Israels Präsident beauftragt Netanjahu erneut mit Regierungsbildung

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat Israels Staatschef Reuven Rivlin den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Das teilte Rivlins Büro nach einem Treffen des Präsidenten mit Netanjahu und seinem Herausforderer Benny Gantz in Jerusalem mit. Netanjahu forderte anschließend Gantz erneut auf, mit ihm eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden.

Trump bezeichnet Forderung nach Amtsenthebung wegen Ukraine-Affäre als "Witz"

US-Präsident Donald Trump hat das von der Opposition angestrebte Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre als "Witz" bezeichnet. "Dafür ein Amtsenthebungsverfahren? Dass man ein wunderbares Treffen oder ein wunderbares Telefonat hatte?", fragte Trump bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generaldebatte. Den oppositionellen US-Demokraten warf der Präsident erneut eine "Hexenjagd" gegen ihn vor.

