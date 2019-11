Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fratzscher: Lagarde muss Glaubwürdigkeit der EZB wieder herstellen

Nach Ansicht von DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat die Europäische Zentralbank (EZB) unter der Führung von Mario Draghi an Glaubwürdigkeit verloren. "Lagarde muss diese Glaubwürdigkeit, gerade in Deutschland, erst wieder herstellen", sagte Fratzscher den Sendern RTL und n-tv. "In anderen Ländern wird die Geldpolitik der EZB mehr akzeptiert." Fratzscher erwartet von der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine Kehrtwende in der Geldpolitik. Sie sei auf die Rückendeckung der Politik und vor allem der Bundesregierung angewiesen.

IfW: Rezession muss Deutschland nicht in Angst und Schrecken versetzen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat sich gegen zu viel Konjunkturpessimismus ausgesprochen. IfW-Präsident Gabriel Felbermayr erwartet wegen der Demografie zwar künftig generell geringere Wachstumsraten in Deutschland. Für die nahe Zukunft ist er aber eher optimistisch - auch weil US-Präsident Donald Trump weniger verbale Angriffe auf Europa startet. "Der Troublemaker aus dem Weißen Haus hält sich in letzter Zeit merklich zurück", sagte Felbermayr dem Handelsblatt.

Chinesischer Industrie-PMI steigt im Oktober

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,7 (September: 51,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Südkoreas Exporte fallen zum elften Mal in Folge

Die Exporte Südkoreas sind im Oktober zum elften Mal in Folge zurückgegangen, da die Auswirkungen der globalen Handelsspannungen weiterhin spürbar sind. Die Exporte fielen um 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 46,78 Milliarden US-Dollar, ein stärkerer Rückgang als im Vormonat mit 11,7 Prozent, wie Daten des Handelsministeriums zeigten. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 14,4 Prozent erwartet.

Libanons Präsident fordert Bildung von Expertenregierung

Nach dem Rückritt der Regierung im Libanon hat Präsident Michel Aoun zur Bildung eines Expertenkabinetts aufgerufen. Die Minister der künftigen Regierung sollten "nach ihren Kompetenzen und nicht nach ihren politischen Treueeiden ausgewählt" werden, sagte Aoun in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache.

IS-Miliz bestätigt Tod von Anführer al-Bagdadi

Die IS-Miliz hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt und einen Nachfolger ernannt. Zum neuen Anführer sei Abi Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi bestimmt worden, teilte die IS-Miliz in einer Audiobotschaft mit. Über al-Haschimi ist bislang wenig bekannt, Experten zufolge war er bislang ein führender Richter der Miliz. Der IS drohte mit Rache für die Tötung seines bisherigen Anführers al-Bagdadi.

USA weiten Sanktionen gegen den Iran aus

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet. Die Strafmaßnahmen zielen auf den Bausektor des Landes wegen mutmaßlicher Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden ab, wie das US-Außenministerium in Washington erklärte. Ins Visier genommen würden zudem "vier strategische Materialien", die im Zusammenhang mit Atom-, Militär- oder Raketenprogrammen des Landes genutzt würden.

Trump kritisiert Johnsons Brexit-Abkommen und attackiert Corbyn

US-Präsident Donald Trump hat das vom britischen Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU kritisiert. Es mache den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA unmöglich, sagte Trump in einem Interview mit dem Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel Farage, im Radiosender LBC. Außerdem attackierte der US-Präsident den britischen Oppositionsführer Jeremy Corbyn scharf.

Trump verlagert Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach

US-Präsident Donald Trump verlagert seinen Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach im Bundesstaat Florida. Trump begründete dies im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass er von New Yorker Politikern "sehr schlecht behandelt" werde. Laut der New York Times hat die Ummeldung dagegen steuerlich Gründe.

USA: Russland heizt Massenproteste in Chile mit Internetkampagne an

Die US-Regierung hat Russland vorgeworfen, mit einer Internetkampagne die Massenproteste in Chile anzuheizen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sprach Präsident Donald Trump in einem Telefongespräch mit dem chilenischen Staatschef Sebastian Pinera eher allgemein von "ausländischen Bemühungen, um Chiles Institutionen, Demokratie oder Gesellschaft zu untergraben". Ein ranghoher Vertreter des US-Außenministers warf Russland vor, die Debatte in Chile durch Beiträge sogenannter Internet-Trolle in Online-Netzwerken zu "verzerren".

US-Innenministerium lässt seine in China gebauten Drohnen vorerst am Boden

Inmitten von Sicherheitsbedenken bei chinesischer Technologie setzt das US-Innenministerium Drohnen aus chinesischer Produktion vorerst nicht mehr ein. Innenminister David Bernhardt ordnete eine Überprüfung des Einsatzes der Drohnenflotte an, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Bis die Überprüfung abgeschlossen sei, sollten in China hergestellt oder mit chinesischen Bauteilen gefertigte Drohnen am Boden bleiben.

China will System zur Auswahl von Hongkongs Regierungschef "verbessern"

Angesichts der seit Monaten anhalten Massenproteste in Hongkong hat China angekündigt, das System zur Auswahl des Regierungschefs der Sonderverwaltungszone sowie anderer Beamter "verbessern" zu wollen. Zudem hätten Funktionäre der Kommunistischen Partei bei einer Klausurtagung in dieser Woche entschieden, dass auch das Rechtssystem Hongkongs "verbessert" werden solle, um die "nationale Sicherheit zu gewährleisten", sagte der Vertreter der für Hongkong und Macau zuständigen Grundrechtekommission der chinesischen Regierung, Shen Chunyao.

Nordkorea bestätigt neuen Raketentest

Nordkorea hat den jüngsten Raketentest vom Donnerstag bestätigt. Der Test einer Mehrfach-Raketenabschussrampe sei erfolgreich verlaufen, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Im Mittelpunkt habe die Sicherheit des Systems gestanden. Machthaber Kim Jong Un habe sich zufrieden gezeigt und den Verantwortlichen gratuliert.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Okt Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Okt Verbraucherpreise -0,3% (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Japan/Arbeitslosenquote Sep 2,4% (PROG: 2,2%)

Japan/Kfz-Absatz Okt -26,4% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt unverändert (PROG: -0,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +0,2% (PROG: -0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,6% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Indonesien Verbraucherpreise Okt +3,13% gg Vj (PROG: +3,30%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Okt +3,20% gg Vorjahr (Sep: +3,32%)

Thailand Verbraucherpreise Okt +0,11% gg Vorjahr (PROG +0,30%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)