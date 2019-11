Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise sinken im Oktober

Die Importpreise in Deutschland sind im Oktober gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 3,5 Prozent registriert. Die Preisrückgänge entsprachen exakt der Konsensprognose von Volkswirten. Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnissse lag den Angaben zufolge im Oktober um 0,1 Prozent niedriger als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Minus um 2,3 Prozent ergab.

Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sinken weiter

Die chinesischen Industrieunternehmen leiden weiterhin unter einer schwächeren Nachfrage und dem anhaltenden Handelskonflikt mit den USA. Im Oktober sanken die Gewinne der Industrie im Jahresvergleich um 9,9 Prozent auf 427,6 Milliarden Yuan, umgerechnet 55 Milliarden Euro, wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im September waren die Gewinne um 5,3 Prozent gesunken.

Brainard sieht Zinsen vorerst auf richtigem Niveau

Fed-Gouverneurin Lael Brainard sieht die US- Geldpolitik nach den jüngsten drei Zinssenkungen vorerst am richtigen Ort. Es werde noch Zeit benötigen, bis die drei Zinsschritte in der Wirtschaft angekommen seien, sagte die Notenbankerin in einer Rede in New York. Sie werde die Konjunkturdaten aufmerksam verfolgen, um bei einer Veränderung des Ausblicks auch die Geldpolitik einer neuen Überprüfung zu unterziehen.

BoJ-Ratsmitglied warnt vor Risiken durch überstürzte Lockerung

Ein Ratsmitglied der japanischen Notenbank hat angesichts der Nebenwirkungen durch dauerhaft niedrige Zinsen vor einer vorzeitigen weiteren Lockerung der Geldpolitik gewarnt. "Wenn die Abschwächung ausländischer Volkswirtschaften infolge von Handelskonflikten moderat ausfällt, wären auch die Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft begrenzt. Damit hätte die Notenbank Zeit, die ökonomischen Indikatoren zu analysieren und geldpolitische Maßnahmen abzuwägen", sagte Makoto Sakurai in einer Rede.

Ukraines Botschafter fordert Merkels Hilfe im Gasstreit

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung um Unterstützung im Gasstreit mit Russland aufgerufen. Das Ziel müsse ein "langfristiger, fairer und europarechtskonformer Transitvertrag" zwischen der Ukraine und Russland sein, sagte Melnyk bei einer Veranstaltung des ukrainischen Staatsversorgers Naftogaz in Berlin. Dazu erwarte er "ein klares Bekenntnis" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Bundestag noch vor dem lange erwarteten Ukraine-Gipfel in Paris am 9. Dezember.

Zeitung: Nachtsitzungen im Bundestag werden abgeschafft

Nach den Schwächeanfällen zweier Bundestagsabgeordneter werden einem Medienbericht zufolge die Nachtsitzungen im Parlament abgeschafft. "Wir haben uns im Kreis der parlamentarischen Geschäftsführer mit Mehrheit auf eine sinnvolle und praktikable Straffung des Plenarbetriebs geeinigt", sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die meisten Debatten werden demnach deutlich verkürzt. Dem Bericht zufolge sieht die Einigung eine Verkürzung der meisten Debatten von 38 auf 30 Minuten vor.

US-Sicherheitsberater warnt Berlin vor Beteiligung von Huawei an 5G-Netzausbau

Der neue Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat Deutschland vor einer Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei am Ausbau des 5G-Netzes gewarnt. "Es gibt keinen Unterschied zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und Huawei", sagte O'Brien der Bild-Zeitung. Die Vorstellung, dass eine westliche Demokratie, der ihre Militärgeheimnisse oder die Geheimnisse ihrer Bündnispartner am Herzen lägen, "es der Kommunistischen Partei Chinas erlauben würde, ihr 5G-Netzwerk aufzubauen", überrasche und schockiere ihn, fügte O'Brien hinzu.

Justizausschuss übernimmt kommende Woche Untersuchung zur Ukraine-Affäre

Die Untersuchung des US-Kongresses zur Ukraine-Affäre um US-Präsident Donald Trump geht in die nächste Phase: Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses wird sich am Mittwoch kommender Woche in einer Anhörung mit der Affäre befassen. An der Sitzung mit dem Titel "Verfassungsrechtliche Grundlagen für ein Impeachment des Präsidenten" dürfe auch Trump persönlich teilnehmen, erklärte der Ausschussvorsitzende Jerry Nadler von den oppositionellen Demokraten in Washington.

Kolumbiens Protestbewegung ruft zu neuem Generalstreik auf

Die Protestbewegung in Kolumbien hat für Mittwoch zu einem erneuten Generalstreik aufgerufen. "Morgen findet ein Streik statt und wir werden weitersehen, welche Schritte wir unternehmen können", sagte der Chef der Arbeitergewerkschaft CUT, Diógenes Orjuela, in Bogota. Unmittelbar zuvor waren die Anführer der seit sechs Tagen andauernden Proteste zu Gesprächen mit dem rechtskonservativen kolumbianischen Präsidenten Iván Duque zusammengekommen.

Papst Franziskus räumt Korruptionsskandal im Vatikan ein

Papst Franziskus hat am Dienstag eingeräumt, dass es im Vatikan einen Korruptionsskandal gegeben hat. "Es wurden Dinge getan, die nicht sauber waren" und "es ist nicht gut, dass sie im Vatikan geschehen sind", sagte Franziskus während seines Rückflugs von Japan vor Journalisten. Allerdings habe der Fall gezeigt, dass die "internen Mechanismen" im Vatikan zur Aufdeckung solcher Skandale funktionierten, fügte der Papst hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov 106 (Okt: 104)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov PROGNOSE: 103

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 3,9%

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,7%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)