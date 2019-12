Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Handelsverband: Bonpflicht bringt keinen Mehrwert

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat das zum Jahreswechsel in Kraft tretende Kassengesetz kritisiert. Die damit einhergehende Bonpflicht schieße "weit über das Ziel hinaus", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth im Deutschlandfunk. Die Regeln führten nicht zu mehr Sicherheit und mehr Manipulationsschutz. Zwar stehe der Einzelhandel "nicht gegen das Ziel, den Steuerbetrug zu verhindern", betonte Genth. Doch der Bon werde für den Kunden "keinen Mehrnutzen bringen und für die Finanzverwaltung auch nicht".

USA, China und Deutschland profitieren am stärksten von funktionierender WTO

Die Welthandelsorganisation (WTO) ist zu ihrem 25-jährigen Bestehen massiv in Bedrängnis geraten - dabei hat sie einer Studie zufolge vor allem ihren größten Mitgliedern Wohlstandsgewinne in Milliardenhöhe beschert. Gemeinsam mit Deutschland gehörten die USA und China "zu den größten Profiteuren des regelbasierten, freien Welthandels", erklärte die Bertelsmann-Stiftung. Diese drei Länder erzielen demnach die mit Abstand größten Einkommensgewinne, die "direkt auf die WTO-Mitgliedschaft in der Handelsorganisation zurückzuführen sind".

US-Armee greift Hisbollah-Stützpunkte im Irak und Syrien an

Nach dem Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Irak hat die US-Armee Stützpunkte der vom Iran unterstützten Hisbollah-Brigaden im Irak und in Syrien bombardiert. Die "defensiven Präzisionsschläge" gegen insgesamt fünf Hisbollah-Stützpunkte und Waffenlager seien eine Reaktion auf wiederholte Angriffe der schiitischen Miliz, erklärte das US-Verteidigungsministerium. Dabei wurden nach Angaben der proiranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen 19 Kämpfer, darunter mehrere Kommandeure, getötet.

US-Regierung will sich von Nordkorea nicht in die Enge treiben lassen

Die US-Regierung hat angesichts von Drohungen Nordkoreas ihre Entschlossenheit beteuert, sich von der Führung in Pjöngjang nicht in die Enge treiben zu lassen. Auf die Möglichkeit eines neuen Raketentests Nordkoreas angesprochen, sagte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien, dem Sender ABC, darüber wolle er nicht spekulieren. "Aber wir haben viele Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, und zusätzlicher Druck kann auf die Nordkoreaner ausgeübt werden."

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Industrieproduktion Nov -0,5% (PROG: +0,8%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Nov -0,3% (PROG: -0,1%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Nov 99,2 (Okt: 98,8)

