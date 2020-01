Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2019 auf Rekordwert

Der seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich 2019 fortgesetzt, allerdings mit abgeschwächter Dynamik. Im Jahresdurchschnitt 2019 waren rund 45,3 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte überwogen die Effekte des demografischen Wandels, sodass im Jahr 2019 die höchste Erwerbstätigenzahl seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht wurde.

Chinas Industrie-PMI im Dezember gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember leicht verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (November: 51,8) Punkte. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

China senkt Mindestreserveanforderungen für Banken

Die chinesische Notenbank lockert zu Jahresbeginn die Geldpolitik . Die People's Bank of China (PBoC) kündigte an, die Mindestreserveanforderungen für die Banken um einen halben Prozentpunkt zu senken. Damit werden rund 800 Milliarden Yuan, umgerechnet gut 100 Milliarden Euro, in das Finanzsystem gepumpt. Die offizielle Mindestanforderung wird damit für die meisten großen Banken des Landes auf 12,5 von 13 Prozent sinken.

Chef des Digital-Ausschusses fordert China-Ausschluss bei 5G

Der neu gewählte Vorsitzende des Bundestagsausschusses Digitale Agenda, Manuel Höferlin (FDP), hat die Bundesregierung aufgefordert, beim Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G ausschließlich europäische Unternehmen zuzulassen. "Für mich ist klar, dass keine chinesische Technik beim Ausbau unseres 5G-Netzes zum Einsatz kommen darf", sagte er den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

ÖVP und Grüne einigen sich auf Regierungsbündnis in Österreich

Sebastian Kurz wird wieder österreichischer Kanzler und die Grünen regieren erstmals in der Alpenrepublik auf Bundesebene mit: Dafür haben die Spitzen der konservativen ÖVP und der Grünen mit der Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm am Neujahrstag die Weichen gestellt. Der Bildung von Österreichs erster schwarz-grüner Regierung muss aber noch ein Grünen-Parteitag zustimmen.

Brexit und Erweiterung Schwerpunkte von Kroatiens EU-Ratsvorsitz

Die Schwerpunkte von Kroatiens sechsmonatiger EU-Ratspräsidentschaft sind der Brexit sowie die Erweiterung der Europäischen Union. Vor dem jüngsten EU-Mitglied liege "viel Arbeit und eine wichtige Aufgabe, die wir im Interesse aller EU-Mitglieder auf die bestmögliche Weise erfüllen müssen", erklärte der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman zum Auftakt des kroatischen Ratsvorsitzes. Dies beginne mit der "Organisation der Beziehungen zwischen der Union und Großbritannien".

Gewerkschaften durch Macrons Neujahrsrede nicht besänftigt

Die in Frankreich wegen der umstrittenen Rentenreformpläne mit Spannung erwartete Neujahrsrede von Präsident Emmanuel Macron hat die Gewerkschaften nicht besänftigt. Der Generalsekretär des mächtigen Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez, rief für kommende Woche zu Streiks "überall" auf, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Macron hatte in seiner Neujahrsansprache gesagt, er halte an den Reformplänen fest und hoffe auf einen "schnellen Kompromiss" zwischen Regierung und Gewerkschaften.

Netanjahu beantragt wegen Korruptionsaffäre beim Parlament Immunität

Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich vom Parlament vor Strafverfolgung schützen lassen. Netanjahu beantragte offiziell beim Präsidenten der Knesset, unter Immunität gestellt zu werden, wie Regierungssprecher Ofer Golan mitteilte.

USA und China wollen Teilhandelsabkommen Mitte Januar unterzeichnen

Die USA und China wollen ihr vereinbartes Teilhandelsabkommen in zwei Wochen unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump erklärte, das sogenannte Phase-Eins-Abkommen werde am 15. Januar bei einer Zeremonie im Weißen Haus unterzeichnet. Zu einem späteren Zeitpunkt werde er persönlich nach Peking reisen, um Verhandlungen für die zweite Phase des Abkommens zu beginnen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Guterres besorgt über Nordkoreas Abkehr von Moratorium für Atomwaffentests

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat besorgt auf Nordkoreas Ankündigung reagiert, sich nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen zu halten. Er hoffe, "sehr, dass die Tests nicht wieder aufgenommen werden", ließ Guterres über seinen Sprecher erklären. Die Nicht-Verbreitung von Atomwaffen bleibe "eine grundlegende Säule der weltweiten atomaren Sicherheit".

Taiwanischer Militärchef bei Hubschrauberabsturz getötet

Der Militärchef von Taiwan ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Generalstabschef Shen Yi-ming und sieben weitere Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Fünf weitere Insassen überlebten demnach. Der Militärhubschrauber mit insgesamt 13 Insassen war auf dem Weg zu einem Routinebesuch bei Soldaten in der nordöstlichen Region Yilan.

Singapur BIP 4Q annualisiert +0,1% gg Vorquartal (PROG: +0,4%)

Singapur BIP 4Q +0,8% gg Vorjahr (PROG: +0,5%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Dez +3,02% gg Vorjahr (Nov: +3,08%)

