Deutscher Auftragseingang sinkt im November unerwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im November vor allem wegen eines Mangels an Großaufträgen schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein gegenüber dem Vormonat unverändertes Auftragsvolumen prognostiziert. Den vorläufig für Oktober gemeldeten Rückgang von 0,4 Prozent revidierten die Statistiker auf einen Zuwachs von 0,2 Prozent. Ohne Großaufträge stiegen die Auftragseingänge im November um 1,0 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im November um 0,5 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im November gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts gingen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zurück. Den für Oktober gemeldeten Umsatzanstieg von 0,1 Prozent bestätigten die Statistiker.

Vereinigte Arabische Emirate: Opec plant derzeit kein Meeting

Die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) ist nach Aussage des Energieministers der Vereinigten Arabischen Emirate im Notfall bereit, ihre Ölproduktion anzuheben, sie sieht derzeit aber keine Notwendigkeit hierfür. "Falls nötig, werden wir reagieren", sagte Suhail al-Mazroui am Rande einer Konferenz in Abu Dhabi. Er fügte aber hinzu: "Wir sehen keine Lieferengpässe, es sei denn es kommt zu einem Katastrophenszenario, aber das erwarten wir nicht." Die Opec diskutiere gegenwärtig nicht über die Einberufung einer Krisensitzung.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 7,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 6,7 Millionen Barrel nach minus 0,8 Millionen eine Woche zuvor.

Iran greift Militärstützpunkte im Irak mit Raketen an

Der Iran hat als Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani nach US-Angaben zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. In der Nacht zum Mittwoch seien in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden offenbar keine Soldaten der USA getötet.

Trump nimmt Abstand von Drohung mit Angriffen auf iranische Kulturstätten

US-Präsident Donald Trump hat - zumindest halbherzig - Abstand von seiner Drohung mit Angriffen auf iranische Kulturstätten genommen. Es sei "okay" für ihn, internationales Recht zu befolgen, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus vor Journalisten. "Wissen Sie was: Wenn das das Recht ist, ich halte mich gerne an das Recht."

Erdbeben der Stärke 4,5 nahe iranischem Atomkraftwerk Buschehr

In der Nähe des einzigen iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat es am Mittwoch ein Erdbeben der Stärke 4,5 gegeben. Das Zentrum des Bebens lag weniger als 50 Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt und ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna war das Beben auch in Buschehr spürbar.

Kiew: Alle Insassen des im Iran abgestürzten Flugzeugs tot

Nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs im Iran hat das Außenministerium in Kiew den Tod aller Menschen an Bord bestätigt. Die Boeing-Maschine der Fluggesellschaft Ukraine International war am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran verunglückt. Medienberichten zufolge befanden sich mindestens 170 Menschen an Bord.

Johnson schließt Verlängerung der Brexit-Übergangsphase erneut aus

Vor seinem ersten Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwochnachmittag hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson seine Ablehnung gegenüber einer Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über 2020 hinaus erneut bekräftigt. Johnson werde die EU dazu aufrufen, bis Ende Dezember eine "vertrauensvolle und positive künftige Beziehung" aufzubauen, teilte Downing Street mit.

Thüringens CDU denkt über "Projektregierung" mit Linkspartei in Thüringen nach

In der thüringischen CDU wird offenbar über eine gemeinsame "Projektregierung" mit der Linkspartei nachgedacht. Dabei könnten beide Parteien Regierungsverantwortung tragen, ohne dass eine Koalition im klassischen Sinn gebildet wird, sagte der Generalsekretär der Landes-CDU, Raymond Walk, der Zeitung "Die Welt" (Mittwochsausgabe). Er reagierte damit auf einen Vorstoß des früheren Ministerpräsidenten Dieter Althaus (CDU).

Altmaier sieht Rückgang von CO2-Ausstoß als Bestätigung für Regierungskurs

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht durch den Rückgang der Kohlendioxidbelastung in Deutschland im vergangenen Jahr den klimapolitischen Kurs der Bundesregierung bestätigt. "Unsere Klimaschutz-Politik der letzten Jahre wirkt", sagte Altmaier in einem Interview der Bild-Zeitung.

Guaido in Venezuela als Parlamentspräsident vereidigt

Der Machtkampf um das Parlament in Venezuela dauert an. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido ist am Dienstag zum zweiten Mal als Parlamentspräsident vereidigt worden, nachdem ihm zuvor erneut von Sicherheitskräften der Zugang zum Parlamentsgebäude versperrt worden war. Guaido legte seinen Amtseid ab, während die Abgeordneten mit ihren Smartphones für Licht sorgten - im Plenarsaal war zuvor der Strom abgeschaltet worden.

Polnischer Präsident sagt Teilnahme an Auschwitz-Gedenken in Jerusalem ab

Der polnische Präsident Andrzej Duda will nicht zu den geplanten Jerusalemer Gedenkveranstaltungen anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz reisen. Er habe diese Entscheidung getroffen, weil die Organisatoren nicht geplant hätten, ihn am 23. Januar in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede halten zu lassen, sagte Duda.

January 08, 2020