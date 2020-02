Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation legt im Januar leicht zu

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland ist im Januar leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die jährliche HVPI-Rate auf 1,6 (Vormonat: 1,5) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Januar. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI saisonal bedingt um 0,8 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Frankreichs Arbeitslosenquote sinkt im vierten Quartal deutlich

Der französische Arbeitsmarkt hat sich im vierten Quartal 2019 wider Erwarten deutlich erholt. Die Arbeitslosenquote sank von 8,5 Prozent im Vorquartal auf 8,1 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2008. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 8,6 Prozent prognostiziert. Im französischen Mutterland (ohne die Gebiete in Übersee) betrug die Quote 7,9 Prozent.

CDU-Zentrale bereit zu Sonderparteitag für Vorsitzendenwahl

Der Wechsel an der Spitze der CDU könnte schneller vollzogen werden als zunächst erwartet. Zur Neuwahl des Vorsitzenden könne "natürlich" ein Sonderparteitag einberufen werden, der vor dem für Dezember angesetzten regulärem Parteitag stattfindet, hieß es aus der CDU-Bundeszentrale gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Wie und wo dieser stattfinden könnte, ist nicht terminiert", hieß es weiter mit Blick auf den Sonderparteitag.

CDU-Ministerpräsident Kretschmer für Expertenregierung in Thüringen

Nach der gescheiterten Thüringer Regierungsbildung unter Beteiligung der rechtsextremen AfD hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine einjährige Expertenregierung vorgeschlagen. Geführt werden müsse sie "von einer anerkannten, neutralen Persönlichkeit. Sie sollte das Land zwölf Monate führen", sagte Kretschmer, der im Nachbarbundesland selbst nur mit knapper Mehrheit jenseits von AfD und Linkspartei regiert, dem Magazin Wirtschaftswoche.

Mobilfunkmesse MWC in Barcelona wegen Coronavirus abgesagt

Nach dem Rückzug zahlreicher Aussteller aus Furcht vor dem Coronavirus ist die Mobilfunkmesse World Mobile Congress in Barcelona abgesagt worden. Die ursprünglich für den 24. bis 27. Februar geplante Messe finde wegen der "weltweiten Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus" nicht statt, erklärte der Veranstalter GSMA.

WHO warnt vor verfrühten Vorhersagen zum Ende der Virusepidemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor verfrühten Prognosen über ein Ende der Coronavirus-Epidemie. Es sei "viel zu früh", um zu sagen, wann die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Covid-19 ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, sagte WHO-Experte Michael Ryan in Genf. Anlass für die Warnung der UN-Gesundheitsbehörde ist ein aus China gemeldeter Rückgang der Neuerkrankungen innerhalb der vergangenen Woche.

Zahl der Coronavirus-Toten in Hubei um 242 innerhalb eines Tages gestiegen

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in der zentralchinesischen Provinz Hubei ist seit Mittwoch um 242 Verstorbene gestiegen. Dies teilte die Regionalregierung der Provinz, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte, am Donnerstag mit. Die offizielle Gesamtzahl der Menschen, die in Festlandchina an den Folgen der Infektion gestorben sind, nahm damit auf rund 1.350 zu. Der Gesundheitsausschuss der Provinzregierung teilte ferner mit, dass weitere 14.840 Fälle von Ansteckungen mit dem Erreger in der Provinz bestätigt wurden.

Politischer Chef der vom Coronavirus getroffenen Provinz Hubei abgesetzt

Die weiterhin rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat in China zu ersten größeren politischen Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei wurde abgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Der Sekretär der Kommunistischen Partei für Hubei, Jiang Chaoliang, wurde durch den bisherigen Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, ersetzt.

US-Schnelltest für Coronavirus funktioniert nicht richtig

Ein US-Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus, der bereits von 36 Ländern bestellt wurde, funktioniert nicht richtig. Das räumte die US-Gesundheitsbehörde CDC ein, die den Test entwickelt hat. Bei einer Überprüfung in Laboren in mehreren US-Bundesstaaten hätten die Tests kein eindeutiges Ergebnis - also positiv oder negativ - erbracht, sagte die CDC-Direktorin für Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier. Vermutlich funktioniere einer der drei Stoffe zum Nachweis des Virus nicht einheitlich.

Huawei dementiert Bericht über Zugriffsmöglichkeit auf Telekomnetze

Der chinesische Telekomausrüster Huawei hat einen Bericht dementiert, wonach er in der Lage sei, weltweit auf Mobilfunknetze zuzugreifen. Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf US-Vertreter berichtet, Huawei könne technische Schnittstellen, die eigentlich für die Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen sind, als "Hintertüren" nutzen. Geheimdienstinformationen zeigten, dass der chinesische Konzern diese geheim gehaltene Fähigkeit schon seit mehr als zehn Jahren besitze.

