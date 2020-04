Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft bricht im 1. Quartal ein

Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen der Folgen des Coronavirus eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Wirtschaftsleistung um 6,8 Prozent, wie das Statistikbüro mitteilte. Das ist der erste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992. Im Vorquartal war das Bruttoinlandsprodukt noch um 6 Prozent gestiegen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 8,3 Prozent erwartet.

Chinas Industrieproduktion sinkt im März nur leicht

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich nach dem Einbruch zum Jahresanfang im März nur noch leicht verringert. Die Industrieproduktion sank vergangenen Monat um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens mit einem deutlichen Rückgang von 7,5 Prozent gerechnet. Im Januar und Februar war die Industrieproduktion um 13,5 Prozent eingebrochen.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Februar leicht

Die Corona-Pandemie hat den Auftragsbestand der deutschen Industrie im Februar noch nicht spürbar beeinflusst. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Der Bestand an Inlandsorders sank um 0,1 Prozent, der an Auslandsorders erhöhte sich um 0,1 Prozent. Die Reichweite des Auftragsbestands betrug 5,8 (Vormonat: 5,7) Monate.

Williams: Massive Fed-Schritte haben Märkte stabilisiertDie massive Reaktion der US-Notenbank auf die Coronavirus-Krise hat nach Meinung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, dazu beigetragen, dass die Finanzmärkte wieder gewisse Anzeichen der Gesundung sehen. "Wir ergreifen schnelle und bedeutende Maßnahmen, um Liquidität bereitzustellen und kritische Teile unseres Finanzsystems zu stabilisieren", sagte Williams

EU-Finanzminister fordern von Banken Verzicht auf Dividendenzahlung

Die Finanzminister der EU-Länder haben sich der Forderung der Europäischen Zentralbank an die Banken angeschlossen, wegen der Corona-Krise auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten.

Mehr als 750 Corona-Tote innerhalb eines Tages in Frankreich

In Frankreich sind innerhalb eines Tages weitere 753 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der landesweiten Todesfälle erhöht sich damit auf insgesamt 17.920, wie der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon, am Donnerstag mitteilte. Mit 474 Patienten weniger sei die Zahl der Krankenhauseinweisungen weiter zurückgegangen, auch die Zahl der Intensivpatienten habe sich um 209 Menschen verringert, hieß es weiter.

Macron und Raab stellen Chinas Umgang mit Corona-Ausbruch infrage

Frankreich und Großbritannien haben den Umgang der chinesischen Regierung mit der Corona-Krise infrage gestellt. Peking müsse "harte Fragen" zum Ausbruch des neuartigen Coronavirus beantworten, sagte der britische Außenminister Dominic Raab am Donnerstag in London. China müsse darlegen, "wie es dazu kam und wieso es nicht früher gestoppt werden konnte". Raab, der den erkrankten Premierminister Boris Johnson vertritt, betonte: "Nach dieser Krise können wir nicht zur Tagesordnung übergehen."

Wuhan korrigiert Zahl der Todesfälle um 50 Prozent nach oben

In der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan sind deutlich mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als bisher bekannt: Die Behörden der Stadt teilten am Freitag mit, es seien 1290 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Diese Zahl habe sich bei der Überprüfung der vorliegenden Daten ergeben. Dies entspricht einem Anstieg um 50 Prozent. Damit starben allein in Wuhan 3869 Menschen, in ganz China waren es 4632. China gerät international wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise zunehmend unter Druck. Unter anderem die USA werfen Peking vor, zu spät über den Ausbruch des neuen Erregers informiert zu haben.

G7 vereinbaren Zusammenarbeit bei Wirtschaftsbelebung nach Corona-Krise

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe haben vereinbart, bei der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, "wirtschaftliches Wachstum mit belastbareren Gesundheitssystemen und sicheren Versorgungsketten" zu schaffen, teilte das Weiße Haus in Washington am Donnerstag nach einer Videokonferenz zur Koordinierung der Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit. Laut dem Weißen Haus sprachen sich die G7 am Donnerstag auch für eine "umfassende" Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus.

Trump kündigt schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen an

US-Präsident Donald Trump hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt. Das wirtschaftliche Leben werde in drei Phasen wieder hochgefahren, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Dies werde "vorsichtig" Schritt für Schritt und "Bundesstaat für Bundesstaat" erfolgen.

Spahn spricht sich für Rückkehr zum Normalbetrieb in Krankenhäusern aus

Mitten in der Debatte um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine schrittweise Rückkehr der Krankenhäuser in den Normalbetrieb ausgesprochen. "Es ist es wichtig, dass wir ab Anfang Mai 25 bis 30 Prozent der Intensivbeatmungsbetten für Covid-19-Patienten freihalten, dass wir gleichzeitig aber auch in einen Regelbetrieb zurückkehren", sagte Spahn am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Es müsse "eine neue Balance" gefunden werden.

Wirtschaft in Süddeutschland leidet besonders unter Corona-Krise

Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg nach einer neuen Studie des Münchner Ifo-Instituts besonders stark. Durch die massiven Einschränkungen aufgrund der Pandemie büße Baden-Württemberg 57,4 Prozent seiner Wertschöpfung ein, Bayern verliere 56,3 Prozent, zitierte die "Augsburger Allgemeine" (Freitagsausgabe) aus der Studie. Auf dem dritten Platz landete demnach das Saarland mit einem Wertschöpfungsverlust von 54,1 Prozent.

Zahl der Insolvenzen in Deutschland sinkt im Januar

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist zu Jahresbeginn gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag sie im Januar bei 1.609. Das waren 5,4 Prozent weniger als im Januar 2019. Allerdings lagen die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger mit 4,0 Milliarden Euro deutlich höher als im Vorjahresmonat (1,2 Milliarden Euro).

Brasiliens Präsident entlässt Gesundheitsminister mitten in Corona-Krise

Inmitten der Corona-Pandemie hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro den populären Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta entlassen, mit dem er seit Wochen über Kreuz lag. Nach einem Treffen im Präsidentenpalast teilte Mandetta am Donnerstag via Twitter mit, dass er entlassen wurde. Der Minister hatte sich mehrfach gegen Bolsonaro aufgelehnt und versucht, strikte Corona-Auflagen gegen den Willen des rechtsradikalen Staatschefs durchzusetzen.

