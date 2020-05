Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im Einzelhandel fallen im April um 5,3 Prozent

Wegen der Geschäftsschließungen in der Corona-Krise sind die Umsätze in einigen Einzelhandelsbranchen im April stark zurückgegangen. Gleichzeitig sorgte die weiterhin starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen in anderen Bereichen, etwa in Supermärkten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die gesamten Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Das ist der stärkste Umsatzrückgang gegenüber einem Vormonat seit dem Januar 2007.

Billigeres Erdöl drückt deutsche Importpreise im April

Die Importpreise in Deutschland sind im April stärker gesunken als erwartet. Vor allem das billigere Erdöl sorgte für die Preisrückgänge. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Rückgang von 1,4 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 7,4 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein Minus von 7,1 Prozent erwartet worden.

Österreichs BIP schrumpft im ersten Quartal um 2,6 Prozent

Die österreichische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 noch etwas stärker geschrumpft als zunächst gemeldet. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,6 Prozent (Kennziffer laut Eurostat-Vorgabe) gegenüber dem Vorquartal. Vorläufig war ein Minus von 2,5 Prozent gemeldet worden.

Frankreichs HVPI-Jahresrate sinkt im Mai auf 0,2 Prozent

Die französische Inflation ist im Mai weiter zurückgegangen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung sank auf 0,2 von 0,4 Prozent im April, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 0,3 Prozent erwartet.

Commerzbank: EZB stockt PEPP um 500 Mrd Euro auf

Die Analysten der Commerzbank erwarten, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sein Pandemiekaufprogramm PEPP bei der Sitzung am Donnerstag um 500 Milliarden Euro aufstocken wird. "Ein wichtiger Grund ist, dass sie nach den bisher zur Verfügung stehenden Zahlen bereits jetzt knapp 30 Prozent der 750 Milliarden Euro Gesamtvolumen des PEPP aufgebraucht hat", heißt es im Ausblick der Bank.

Verbände fordern Steuerbonus für Arbeit im Home Office

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) fordern einen Steuerbonus von 1.200 Euro für die Arbeit im Home Office während der Corona-Krise. Wer zu Hause Büroarbeit für seinen Arbeitgeber leiste, solle im Jahr einen Steuerfreibetrag von 50 Euro im Monat geltend machen können, verlangen die Verbände laut Bild-Zeitung in einem gemeinsamen Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Ifo-Präsident Fuest fordert Vorziehen der Soli-Senkung

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat vorgeschlagen, die Senkung des Solidaritätzuschlages auf den 1. Juli vorzuziehen, den Unternehmen eine erweiterte Verlustverrechnung zu ermöglichen und die öffentlichen Investitionen vorübergehend zu erhöhen. "All dies sind sinnvolle Maßnahmen für ein Konjunkturpaket, die den Staatshaushalt kaum oder nur vorübergehend belasten", sagte Fuest in München laut einer Mitteilung des Instituts.

KMK-Chefin hält Rückkehr zu normalem Schulbetrieb nach Ferien für möglich

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), hält eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb in allen Bundesländern nach den Sommerferien für möglich. Die Länderminister würden sich über eine entsprechende Aufhebung von Corona-Restriktionen im Schulbereich zu Beginn der kommenden Woche austauschen, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin der Berliner tageszeitung.

Johnson verkündet weitere Lockerungen in Großbritannien ab Montag

Der britische Premierminister Boris Johnson hat weitere schrittweise Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Großbritannien ab Anfang Juni angekündigt. "Ab dem kommenden Montag können Freunde und Verwandte wieder mit ihren Liebsten zusammenkommen", sagte Johnson bei einer Pressekonferenz. In England dürfen sich Menschen dann wieder in Gruppen von bis zu sechs Personen auf Abstand treffen, beispielsweise in privaten Gärten.

Williams sieht in Stützungsmaßnahmen keinen Inflationsauslöser

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, sieht trotz der massiven Unterstützung der Wirtschaft und des Finanzsystems durch die Zentralbank nur ein geringes Risiko für einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Ich sehe die Maßnahmen nicht als solche an, die die Wirtschaft überhitzen", sagte Williams. "Wenn überhaupt wird damit nur versucht, den Schaden zu limitieren. Ich erwarte, dass die Inflation niedriger sein wird als in den vergangenen ein oder zwei Jahren."

Trump will Onlinenetzwerken Zügel anlegen

Onlinenetzwerke wie Twitter und Facebook sollen in den USA stärker juristisch kontrolliert werden. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Auslöser der Maßnahme ist ein Streit Trumps mit Twitter, nachdem der Kurzmitteilungsdienst erstmals zwei Botschaften des Präsidenten als irreführend gekennzeichnet hatte. Trump begründete seinen Schritt mit dem Vorwurf, die Betreiber der Plattformen agierten nicht "neutral", sondern betrieben "politischen Aktivismus".

Trump kündigt Pressekonferenz zu China an

Inmitten zunehmender Spannungen zwischen Washington und Peking hat US-Präsident Donald Trump für Freitag eine Pressekonferenz zum Thema China angekündigt. "Wir werden morgen verkünden, was wir mit Blick auf China tun werden", sagte Trump vor Journalisten im Oval Office. "Wir sind nicht glücklich mit China", ergänzte er, ohne dies näher zu erläutern.

UN-Sicherheitsrat berät am Freitag über Hongkong

Angesichts der chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong berät am Freitag der UN-Sicherheitsrat. Das Thema wird in einer informellen Videokonferenz besprochen, wie aus Diplomatenkreisen in New York verlautete. Es handele sich um ein Format, in dem jedes Ratsmitglied Themen auf die Tagesordnung setzen könne, ohne dass China dies verhindern könne.

USA wollen gegen Studenten aus China wegen Spionagevorwürfen vorgehen

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seiner Regierung gegen mutmaßliche Spionage durch chinesische Studenten in den Vereinigten Staaten vorgehen. Die Regierung habe die "Verpflichtung", dafür zu sorgen, dass Studenten an US-Hochschulen "nicht im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas" agierten, sagte Außenminister Mike Pompeo am im TV-Sender Fox News. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass chinesische Studenten in den USA "spionieren".

Bolsonaros Umfragewerte sinken auf Rekordtief

Die Umfragewerte des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind auf einen Tiefstand gefallen. In einer Umfrage stuften 43 Prozent der Teilnehmer Bolsonaros Amtsführung als "schlecht" oder "sehr schlecht" ein. 33 Prozent der Brasilianer halten sie weiterhin für "gut" oder "sehr gut".

