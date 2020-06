Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Mai auf 0,5 Prozent nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die HVPI-Jahresrate auf 0,5 (Vormonat: 0,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Mai. Gegenüber dem Vormonat stagnierte der HVPI, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Bank of Japan bestätigt ultralockere Geldpolitik

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik bei der Sitzung des geldpolitischen Rats nicht angetastet. Unterdessen weitet sie die Unterstützungsprogramme für von der Pandemie besonders betroffene Unternehmen aus. Die BoJ teilte mit, dass die Gesamtsumme ihrer Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen 110 Billionen Yen (992 Milliarden Euro) erreichen würde, im Rahmen der Ausweitung der Regierungsprogramme, die die Notenbank unterstützt. Dies umfasst Käufe von Unternehmensanleihen. Bislang lag das Volumen bei 75 Billionen Yen.

US-Notenbank weitet Kauf von Unternehmensanleihen aus

Die US-Notenbank weitet ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen mit guten Bonitätsnoten aus. Wie die Federal Reserve mitteilte, plant sie die Zusammenstellung eines Anleiheportfolios, das auf einem breit diversifizierten Unternehmensanleihenindex basiert. Der Index setze sich aus dem 9,6 Billionen Dollar schweren Markt für Anleihen von Unternehmen zusammen, die die Mindestanforderungen etwa an das Rating oder die Laufzeit erfüllten.

Polizisten in ganz Frankreich demonstrieren gegen Reformpläne

Die Demonstrationen von Polizisten in Frankreich haben sich ausgeweitet. Hunderte Beamte protestierten am Montagabend im ganzen Land gegen von der Regierung angekündigte Polizeiformen. Die Proteste fanden unter anderem in La Défense bei Paris, in Lille und Nancy statt. An den beiden vorherigen Tagen hatten bereits Polizisten in Paris demonstriert.

USA laden Vertreter Serbiens und des Kosovo ins Weiße Haus ein

Vertreter Serbiens und des Kosovo wollen US-Angaben zufolge Ende des Monats einer Einladung zu Gesprächen im Weißen Haus folgen. Der US-Sonderbeauftragte für die Region und frühere Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, beide Seiten hätten dem Treffen am 27. Juni zugestimmt. Serbien und das Kosovo würden dafür ihre diplomatischen Streitigkeiten vorübergehend einstellen.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Türkei binnen zwei Wochen verdoppelt

In der Türkei hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von zwei Wochen verdoppelt. Binnen 24 Stunden seien 1.592 Neuinfektionen und 18 Todesfälle gemeldet worden, erklärte Gesundheitsminister Fahrettin Koca im Onlinedienst Twitter. Am 2. Juni dagegen hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch bei 786 Fällen gelegen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im April verzeichnete die Türkei allerdings mehr als 5.000 Neuinfektionen täglich.

WHO: Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Peking

In Peking sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 100 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Der "Ursprung und das Ausmaß" dieses erneuten Ausbruchs in der chinesischen Hauptstadt würden untersucht, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer virtuellen Pressekonferenz. Die chinesischen Behörden hätten vergangene Woche nach mehr als 50 Tagen ohne Neuinfektionen einen neuen Infektionsherd in Peking gemeldet.

Hamas ruft zum Widerstand gegen Israels Annexionspläne auf

Die radikalislamische Hamas hat zur Einheit der Palästinenser und zum "Widerstand" gegen die Annexionspläne Israels für das in Teilen besetzte Westjordanland aufgerufen. "Wir rufen zum Widerstand gegen die Annexionspläne in jeglicher Form auf", sagte der hohe Hamas-Vertreter Salah al-Bardawil auf einer Pressekonferenz. Die israelische Armee meldete später Beschuss aus dem Gazastreifen und reagierte darauf mit Angriffen auf Hamas-Stellungen.

Trump will Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken zu wollen. Trump begründete dies damit, dass Deutschland zu wenig für die Verteidigung ausgebe: Die Bundesregierung schulde der Nato "Milliarden von Dollar", sagte der Präsident im Weißen Haus. Außerdem behandle Deutschland die USA beim Handel "sehr schlecht".

Trump hält trotz Coronavirus-Sorgen an Großkundgebung fest

US-Präsident Donald Trump will sich über Bedenken hinwegsetzen, dass ein für das Wochenende geplanter Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Oklahoma die Ausbreitung des Coronavirus befördern könnte. Vielmehr kündigte Trump in Washington sogar an, dass er statt der bislang geplanten 22.000 bis zu 62.000 Menschen zu der Kundgebung in der Stadt Tulsa zulassen wolle.

Trump will Modernisierung der Polizei unterstützen

Als Reaktion auf die jüngsten Fälle von exzessiver Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA und die Anti-Rassismus-Proteste will Präsident Donald Trump Reformen bei den Polizeibehörden unterstützen. An diesem Dienstag will Trump ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, wie er selbst ankündigte. Seine Reformpläne sind aber offenbar längst nicht so weitreichend wie von vielen Kritikern der Polizeipraktiken verlangt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Apr -8.000, Quote 3,9%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Apr +1,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Apr PROGNOSE: +1,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Feb revidiert auf +2,7%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Mai +528.900

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)