Spahn für umfassende Aufarbeitung der Corona-Politik durch Bundestag

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Politik durch den Bundestag ausgesprochen. Der Gesundheitsausschuss sollte zusammen mit ausgewiesenen Experten eine große Auswertung erarbeiten, "aus der wir für die nächste vergleichbare Situation lernen können", sagte Spahn den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wolle er zügig umsetzen.

Heil will Tönnies für zivilrechtliche Schäden haften lassen

Der Fleischkonzern Tönnies wird nach Überzeugung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für Schäden in Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück haften müssen. Heil sagte im Bild-Talk "Die richtigen Fragen": "Es muss eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben. Es geht nicht, dass man die Gewinne privat einstreicht. Wenn man durch Regelverstöße so etwas auslöst, muss man auch haften."

Deutsche fühlen sich trotz Corona so sicher wie nie

Trotz Corona-Pandemie und weltweiter Beschränkungen fühlen sich die Deutschen so sicher wie nie. Das geht aus einer Umfrage des IT-Dienstleisters Unisys hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Insgesamt erreicht Deutschland 122 Punkte auf einer 300-Punkte-Skala und gehört mit dem zweiten Platz unter den 15 befragten Ländern "zu den entspanntesten Nationen".

Ausschreitungen bei Protesten gegen Corona-Auflagen in den Niederlanden

Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ist es zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben am Sonntag in Den Haag berittene Beamte und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Rund 400 Menschen seien festgenommen worden. Die Demonstranten im Zentrum von Den Haag protestierten unter anderem gegen die Abstandsregel von 1,50 Metern. Viele von ihnen hielten Hände.

Klarer Sieg für Regierungspartei bei serbischer Parlamentswahl

Aus der Parlamentswahl in Serbien ist die regierende Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vucic als klarer Sieger hervorgegangen. Laut den Hochrechnungen des Ipsos-Instituts kam die SNS auf rund 63 Prozent der Stimmen. Vucic sprach von einem "historischen" Sieg. Allerdings hatten die größten Oppositionsparteien die Wahl boykottiert.

Libyens Einheitsregierung bezeichnet ägyptische Warnung als "Kriegserklärung"

Die Einheitsregierung in Libyen hat die Drohung Ägyptens mit einer Militärintervention in dem Nachbarland als "Kriegserklärung" angeprangert. Diese Drohung sei ein "feindseliger Akt, eine direkte Einmischung und kommt einer Kriegserklärung gleich", erklärte die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte am Vortag mit einer direkten Militärintervention in Libyen gedroht.

Zahl der Corona-Toten in Brasilien übersteigt Marke von 50.000

In Brasilien hat die Zahl der verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie die Marke von 50.000 überschritten. Am Sonntag wurden weitere 641 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert, womit die Gesamtzahl auf 50.617 stieg, wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte. Die offizielle Zahl der Infektionen im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land lag bei 1,085 Millionen.

Washington und Moskau beginnen Abrüstungsgespräche über "New Start"-Abkommen

In Wien beginnen am Montag die Verhandlungen zwischen Russland und den USA über eine Fortsetzung des atomaren Abrüstungsabkommens "New Start". Der Vertrag läuft im Februar kommenden Jahres aus; ob sich die Unterhändler Moskaus und Washingtons auf ein Folgeabkommen einigen können, ist offen. Der "New Start"-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen ist das letzte große nukleare Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Atommächten.

