Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima erholt sich aus Schockstarre

Die Verbraucher sind wegen der zügigen Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft aus der coronabdingten Schockstarre erwacht. Nach Angaben der Konsumforscher der GfK legen sowohl Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch Anschaffungsneigungen zu. Die Experten ermittelten für Juli einen Wert ihres Indikators zum Konsumklima von minus 9,6 Punkten - das ist deutlich besser als der für Juni revidierte Wert von minus 18,6. Damit legt das Konsumklima zum zweiten Mal in Folge zu. "Das schwache Licht am Ende des Tunnels, das sich bereits im vergangenen Monat abzeichnete, wird offenbar etwas heller", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Ifo-Exporterwartungen im Juni deutlich erholt

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Juni merklich erholt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen von minus 26,7 auf minus 2,3 Punkte - so stark wie nie zuvor innerhalb eines Monats, wie das Institut mitteilte. "Die deutsche Industrie arbeitet sich aus dem Keller", kommentierten die Ifo-Forscher.

EZB: Weidmann darf Bundestag und Bundesregierung Dokumente vorlegen - Agentur

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Weg für einen einvernehmlichen Umgang mit den negativen Urteil des Bundesverfassunsgerichts zum PSPP-Staatsanleihekaufprogramm freigemacht. Reuters berichtet unter Berufung auf zwei Informanten, der Rat erlaube seinem Mitglied Jens Weidmann die Weitergabe unveröffentlichter Dokumente an Bundestag und Bundesregierung. Die Papiere sollen belegen, dass die EZB bei ihren Ankäufen auf die Verhältnismäßigkeit ihres Programms geachtet hat. Die EZB-äußerte sich nicht zu dem Bericht.

Trump will einige US-Soldaten aus Deutschland nach Polen verlegen

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten "wahrscheinlich" einen Teil der in Deutschland stationierten US-Soldaten nach Polen verlegen. Polen habe die USA um die Entsendung zusätzlicher Truppen gebeten, sagte Trump bei einem Treffen mit dem polnische Staatschef Andrzej Duda im Weißen Haus. "Wir werden wahrscheinlich von Deutschland nach Polen verlegen." Erneut warf der US-Präsident Deutschland vor, zu wenig für die Verteidigung auszugeben.

EU-Kommission "besorgt" über US-Drohung mit Strafzöllen

Die EU-Kommission hat sich angesichts der von den USA angedrohten Strafzölle auf europäische Importe "besorgt" gezeigt. Solche Maßnahmen würden für "Unsicherheit für Unternehmen und unnötige wirtschaftliche Schäden auf beiden Seiten des Atlantiks" sorgen, sagte ein Sprecher der Kommission.

Corona-Krise in den USA spitzt sich wieder zu

Die Corona-Krise in den USA verschärft sich erneut dramatisch. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahlen im Süden des Landes. Die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen.

New York ordnet Corona-Quarantäne für Besucher aus südlichen Bundesstaaten an

Der US-Bundesstaat New York hat wegen der rapiden Zunahme von Coronavirus-Fällen im Süden der USA eine Quarantäne für Besucher aus dieser Region angeordnet. Reisende aus Bundesstaaten wie Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina und Texas müssen sich in New York nach ihrer Ankunft für zwei Wochen in Quarantäne begeben, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte.

Evans: Erholung wird Zeit brauchen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Charles Evans, mahnt mit Blick auf die Konjunktur zur Geduld. Die US-Wirtschaft werde durch die Pandemie über einen längeren Zeitraum belastet, sagte er laut dem Manuskript für eine Rede. Außerdem sei die Bedrohung durch das Virus noch nicht abgeklungen.

US-Demokraten blockieren Gesetzentwurf für Polizeireform

Die US-Demokraten haben einen Gesetzentwurf der Republikaner für eine Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd blockiert. Im Senat kam bei einer Verfahrensabstimmung am Mittwoch nicht die erforderliche Mehrheit für den Text zusammen. Die oppositionellen Demokraten kritisieren die Vorschläge der Partei von Präsident Donald Trump als ungenügend.

Kanada verliert Tripel-A-Rating bei Fitch

Kanada ist das erste mit einem Triple-A-Rating eingestufte Land, das ein Spitzenrating verliert aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und der außerordentlichen fiskalischen Reaktion, die durch die Pandemie ausgelöst wurde. Fitch hat das Rating von AAA auf AA+ herabgestuft, da diese Entscheidung "die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen Kanadas im Jahr 2020 infolge der Pandemie widerspiegelt". Eine Sprecherin von Fitch sagte, dies sei das erste Triple-A-Rating, das seit Ausbruch der Pandemie herabgestuft wurde.

Australische Regierung entsendet rund tausend Soldaten nach Melbourne

Die australische Regierung entsendet im Kampf gegen das Coronavirus rund tausend Soldaten in die Millionenmetropole Melbourne. Bis zu 850 von ihnen sollten kontrollieren, ob aus dem Ausland eingetroffene Reisende die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne einhalten, teilte Verteidigungsministerin Linda Reynolds mit. Weitere 200 Soldaten sollen nach ihren Angaben logistische und medizinische Unterstützung von Coronavirus-Testeinrichtungen leisten.

Corona-Infektionsrate in Brasilien steigt steil an

In Brasilien hat die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark zugenommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 42.725 Ansteckungen verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte. Dies ist die bislang zweithöchste Zahl von registrierten Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land.

WHO erwartet zehn Millionen Corona-Infektionen bis kommende Woche

Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Infektionen wird nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation in der kommenden Woche die Schwelle von zehn Millionen überschreiten. Während des ersten Monats der Pandemie seien der WHO weniger als 10.000 Fälle gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Innerhalb des vergangenen Monats seien dagegen bereits fast vier Millionen Neuinfektionen registriert worden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)