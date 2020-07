Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll: Weitere Stützungsmaßnahmen diskutiert

Die US-Währungshüter haben sich bei ihrer Ratssitzung am 9. und 10. Juni mit einer weiteren Stützung der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft beschäftigt. Zu den diskutierten Maßnahmen gehört, Wertpapiere mit längerer Laufzeit zu kaufen und detaillierter darzulegen, bei welchen Entwicklungen die Notenbank ihre Stützungsmaßnahmen auslaufen lassen würde, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Das nächste Treffen der Fed findet am 28. und 29. Juli statt.

Corona-Infektionsrate in den USA auf neuem Rekordhoch

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA ist auf eine neue Rekordhöhe gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität im Bundesstaat Maryland mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Ausbreitung des neuartigen Virus in die Vereinigten Staaten. Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie heimgesuchte Land der Welt.

Viele Restaurants in Kalifornien müssen Bewirtung im Inneren wieder stoppen

Wegen des drastischen Wiederanstiegs von Corona-Infektionen dürfen Restaurants in Los Angeles und weiteren Städten Kaliforniens keine Gäste mehr im Inneren bewirten. Die Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie gelte für mindestens drei Wochen, sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Sie betrifft 19 Verwaltungsbezirke, in denen zusammengenommen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates Kalifornien leben.

WHO warnt vor beschleunigter Ausbreitung des Coronavirus weltweit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer beschleunigten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt. Mehr als die Hälfte aller weltweit registrierten Infektionsfälle seien im vergangenen Monat gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer virtuellen Pressekonferenz. Die Corona-Krise sei "nicht annähernd vorbei", betonte Tedros mit Blick auf mehr als eine halbe Million Todesfälle und mehr als 10,5 Millionen Infektionen weltweit.

Behörden kündigen fünftägigen Lockdown im Westjordanland an

Angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Palästinensische Autonomiebehörde eine fünftägige Abriegelung des gesamten Westjordanlands angekündigt. Sämtliche Gouvernorate würden von Freitagmorgen an isoliert, teilte Regierungssprecher Ibrahim Melhelm mit. Ausgenommen seien Apotheken, Bäckereien und Supermärkte.

Saudis drohen mit neuem Ölpreiskonflikt - Delegierte

Saudi-Arabien hat damit gedroht, wieder in den Preiskampf einzusteigen, sollten die anderen Opec-Mitglieder nicht ihre Zusagen zur Reduzierung der Ölförderung einhalten. Nach Angaben von Delegierten setzte der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman kürzlich ein Ultimatum und forderte Angola und Nigeria auf, konkrete Zusagen zur Reduzierung der Förderung zu machen. Die harte Linie Saudi-Arabiens könnte neue Konflikte in der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hervorrufen.

Ifo: Autobauer erstmals seit sieben Monaten mit positiven Erwartungen

Die deutsche Autoindustrie hofft nach Angaben des Ifo Instituts erstmals seit sieben Monaten wieder auf bessere Geschäfte. Der im Rahmen der Ifo-Geschäftsklimaumfrage in diesem Sektor erhobene Erwartungsindex stieg im Juni auf plus 27,7 (Mai: minus 11,9) Punkte. Der Nachfrageindex erhöhte sich auf plus 52,2 (minus 80,6) Punkte, was der stärkste Anstieg seit 1991 war. Der Auftragsbestand wurde erstmals seit 13 Monaten positiv beurteilt. Auch der Indikator der Exporterwartungen lag mit 16,8 (minus 8,7) Punkten im positiven Bereich - erstmals seit 17 Monaten.

Mehr als ein Fünftel arbeitet im Niedriglohnsektor

Der Niedriglohnsektor in Deutschland nimmt laut einer Studie weiter zu und betrifft Frauen deutlich stärker. Im Jahr 2018 verdienten mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten - rund 7,7 Millionen Menschen - weniger als 11,40 Euro brutto pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Analyse des DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Seit den 1990er Jahren ist der Niedriglohnsektor demnach um rund 60 Prozent gewachsen.

Putin darf für seine Wiederwahl kandidieren

Russlands Präsident Wladimir Putin darf für seine Wiederwahl kandidieren: In einem Referendum hat eine deutliche Mehrheit der Bürger für die vom Staatschef vorgeschlagene Verfassungsreform gestimmt. Wie die zentrale Wahlkommission nach Auszählung von rund 85 Prozent der Stimmen mitteilte, votierten knapp 78 Prozent für die umfangreichen Verfassungsänderungen. Die Abstimmung wurde von Manipulationsvorwürfen überschattet.

Nawalny verurteilt Verfassungsreferendum als "riesige Lüge"

Der bekannte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat das Verfassungsreferendum in Russland als "riesige Lüge" verurteilt. "Die 'Ergebnisse', die sie gerade verkündet haben, sind gefälscht und eine riesige Lüge", erklärte Nawalny kurz nach der Bekanntgabe von offiziellen Teilergebnissen.

In Venezuela sollen im Dezember Parlamentswahlen stattfinden

Im krisengeschüttelten Venezuela sollen am 6. Dezember Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden. Diesen Termin setzte der nationale Wahlrat fest, wie dessen Vorsitzende Indira Alfonzo in Caracas mitteilte. Die Nationalversammlung ist das einzige Staatsorgan in dem südamerikanischen Land, das von der Opposition kontrolliert wird. Die größten Oppositionsparteien wollen die Wahl jedoch boykottieren. Sie werfen der Linksregierung von Staatschef Nicolás Maduro Manipulationen in der Organsation des Urnengangs vor.

China will seinen Markt für ausländische Unternehmen weiter öffnen

China hat angekündigt, seinen Markt für ausländische Unternehmen weiter zu öffnen. "In diesem Jahr wird die Regulierung ausländischer Beteiligungen an Finanzdienstleistungen wie Wertpapierhandel, Fonds- und Termingeschäften aufgehoben. In der Autobranche werden ab 2022 sämtliche Einschränkungen ausländischer Beteiligungen aufgehoben", sagte Chinas Botschafter in Deutschland, Wu Ken, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

