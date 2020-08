Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Juni

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Juni spürbar gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 1,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei legten die offenen Aufträge aus dem Inland um 5,2 Prozent zu, während der Bestand an Auslandsaufträgen um 0,3 Prozent abnahm. Im Vergleich zu Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand im Juni saison- und kalenderbereinigt 1,3 Prozent niedriger.

Lockerungen bescheren Gastgewerbe kräftigen Umsatzsprung im Juni

Die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen haben dem Gastgewerbe in Deutschland im Juni einen starken Umsatzschub beschert. Im Vergleich zum Niveau vor der Krise liegen die Umsätze aber immer noch weit zurück. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, erhöhte sich der Umsatz im Gastgewerbe im Juni nach Kalender- und Saisonbereinigung um preisbereinigt 63,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, lag der Umsatz allerdings um 42,2 Prozent niedriger.

Japans Exporte fallen im Juli dank China weniger stark als erwartet

Japans Exporte sind wegen der höheren Ausfuhren nach China im Juli weniger stark eingebrochen als erwartet. Die Ausfuhren rutschten gegenüber dem Vorjahr um 19,2 Prozent ab und schrumpften damit den 20. Monat in Folge. Volkswirte hatten im Factset-Konsens mit einem Rückgang um 20,6 Prozent gerechnet. Die Exporte nach China stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent, nachdem im Juni das Minus noch bei 0,2 Prozent lag.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 226.914 angegeben - ein Plus von 1.510 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 228.120 Infizierte.

Österreich verhängt Reisewarnung für Balearen-Inseln

Wegen der Corona-Krise wird nun auch österreichischen Reisenden davon abgeraten, die spanischen Balearen-Inseln zu besuchen. Wie das österreichische Außenministerium mitteilte, gilt ab kommendem Montag eine Reisewarnung für die beliebten Urlaubsinseln Mallorca, Menorca und Ibiza. Für das spanische Festland gelten bereits strenge Einreiseregeln.

Tichanowskaja: EU darf Ergebnis der Wahl in Belarus nicht anerkennen

Vor dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Lage in Belarus hat die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja die EU aufgerufen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in ihrem Land vor zehn Tagen nicht anzuerkennen. Der angeblich wiedergewählte autoritär regierende Staatschef Alexander Lukaschenko habe "in den Augen unserer Nation und der Welt jede Legitimität verloren", sagte Tichanowskaja in einer Video-Botschaft aus ihrem litauischen Exil.

US-Demokraten küren Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten

Die US-Demokraten haben Ex-Vizepräsident Joe Biden offiziell zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November gekürt. Beim virtuellen Parteitag der Oppositionspartei stimmte eine klare Mehrheit der Parteidelegierten für den 77-Jährigen. Biden wird damit bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern.

Senatsbericht: Trumps Ex-Wahlkampfmanager hatte enge Kontakte nach Russland

In der Russland-Affäre hat ein Bericht des US-Senats den früheren Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, erneut schwer belastet. Manafort habe im Präsidentschaftswahlkampf 2016 heimlich in Kontakt mit einem russischen Geheimdienstoffizier gestanden, heißt es in einem Bericht des Geheimdienstausschusses der Kongresskammer. Dies habe eine "schwerwiegende Spionagebedrohung" für die USA dargestellt.

US-Post legt in Streit um Wahlen umstrittene Sparmaßnahmen auf Eis

Im Streit um eine mögliche Behinderung von Briefwahlen hat die US-Post umstrittene Sparmaßnahmen vorerst auf Eis gelegt. Post-Chef Louis DeJoy erklärte, seit langem geplante Umstrukturierungen würden auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl vom 3. November verschoben. So könnten Postmitarbeiter weiterhin im notwendigen Umfang Überstunden leisten, die Öffnungszeiten von Postfilialen würden nicht eingeschränkt, es würden keine Sortierzentren geschlossen und keine Briefkästen abgebaut.

Australiens Premierminister will Corona-Impfpflicht

Australiens Premierminister Scott Morrison will eine Corona-Impfpflicht für die 25 Millionen Einwohner seines Landes. Die Impfung solle "so obligatorisch wie möglich sein", sagte der Regierungschef dem Radiosender 3AW. Ausnahmen sollten nur aus medizinischen Gründen erfolgen.

GB/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm; +1,0% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Juli PROG: unverändert gg Vm; +0,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Juli +0,4% gg Vm; +1,8% gg Vj

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juni -7,6% (PROG: +2,0%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Juni -22,5% gg Vj

