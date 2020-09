Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Forderungen nach bundesweit einheitlichen Corona-Regeln nehmen zu

Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Bundesländer an diesem Donnerstag haben die Forderungen nach bundesweit einheitlichen Corona-Regeln zugenommen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sagte, bei den zentralen Regeln zu Abstand, Maskenpflicht, Quarantäne und Auslandsreisen würden einheitliche Lösungen gebraucht. Ihre rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer (SPD) und der Deutsche Städtetag forderten einen einheitlichen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Auflagen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 237.936 angegeben - ein Plus von 1.507 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 239.010 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.285 Todesfälle und damit fünf mehr als am Vortag.

Fratzscher hält zweiten Lockdown für verkraftbar für deutsche Wirtschaft

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hält einen neuerlichen Lockdown bei einem starken Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland für wirtschaftlich verkraftbar und als Notmaßnahme auch für ökonomisch sinnvoll. "Wenn die Infektionen weiter steigen, dann werden wir in Deutschland nicht um weitere Restriktionen herumkommen", sagte der DIW-Chef der Augsburger Allgemeinen.

Norwegen warnt vor Reisen nach Deutschland

Norwegen warnt wegen des Anstiegs der Corona-Fallzahlen in Deutschland vor Reisen in die Bundesrepublik. Vor "nicht unbedingt notwendigen" Reisen nach Deutschland wird abgeraten, wie das Außenministerium in Oslo bekannt gab. Reisende aus Deutschland und Liechtenstein müssen sich ab dem 29. August bei der Ankunft in Norwegen für zehn Tage in Selbstisolation begeben.

Ifo-Beschäftigungsbarometer deutet auf Trendwende

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im August erneut gestiegen. Es kletterte auf 95,4 von 93,2 Punkten im Vormonat. "Auf dem deutschen Arbeitsmarkt steht eine Trendwende bevor", erklärte das Ifo Institut. "Nachdem in den vergangenen Monaten Entlassungen liefen, sind nun erste Signale für Neustellungen sichtbar."

Schweizer Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal mit Rekordrate

Die schweizerische Wirtschaft hat im zweiten Quartal wegen der Pandemie einen historischen Einbruch erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichungen der Quartalszahlen im Jahr 1980. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 8,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war das BIP bereits um 2,5 Prozent gefallen.

Bank of Korea senkt Wachstumsprognose - Leitzins stabil

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,50 Prozent belassen. Zugleich senkte sie ihre Wachstumsprognose für 2020 deutlich. Die Bank of Korea (BoK) geht nun davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 Prozent schrumpfen wird, deutlich stärker als in ihrer Prognose vom Mai, die einen Rückgang um 0,2 Prozent vorsah.

EU-Handelskommissar Hogan tritt zurück

Der EU-Handelskommissar Phil Hogan hat wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln seinen Rücktritt bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingereicht. "Es wurde immer deutlicher, dass die Kontroverse um meinen kürzlichen Besuch in Irland zu einer Ablenkung meiner Arbeit als EU-Kommissar wurde", erklärte Hogan. Der 60-jährige Ire hatte im Zuge einer Reise in seine Heimat bei einem Abendessen der Golfgesellschaft gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Polizei in Minsk nimmt bei Protesten gegen Lukaschenko rund 20 Demonstranten fest

Bei den Protesten in Belarus gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko sind erneut rund 20 Demonstranten in der Hauptstadt Minsk festgenommen worden. Die Menschen wurden während einer Demonstration mit etwa tausend Teilnehmern von der Bereitschaftspolizei abgeführt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Unterdessen verweigerte die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch die Aussage vor einem Ermittlungsausschuss, der gegen den oppositionellen Koordinierungsrat vorgeht.

US-Republikaner attackieren vor Trump-Rede erneut Biden

Mit scharfen Attacken auf den oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden haben die US-Republikaner von Amtsinhaber Donald Trump den Schlussspurt ihres Nominierungsparteitags eingeleitet. Vizepräsident Mike Pence warnte in seiner Rede, bei einem Wahlsieg Bidens im November drohten den USA Chaos und Gewalt: "Die harte Wahrheit ist: Sie werden in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein." Trump wird seine Nomierungsrede am Donnerstagabend halten.

New York warnt vor drastischen Einschnitten im U-Bahn-Verkehr

Die Stadt New York hat vor drastischen Einschnitten im U-Bahn-Verkehr für den Fall gewarnt, dass sie keine Corona-Milliardenhilfen der US-Bundesregierung für ihren öffentlichen Nahverkehr erhält. Niemals seit der großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seien die Fahrgastzahlen "derart stark und dauerhaft" gesunken wie jetzt während der Pandemie, sagte der Chef der örtlichen Verkehrsbehörde MTA, Patrick Foye.

US-Gesundheitsbehörde weicht Corona-Test-Richtlinien auf

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Richtlinien aufgeweicht, wer sich einem Coronavirus-Test unterziehen sollte - Medienberichten zufolge auf Druck von Präsident Donald Trump. Bislang empfahl das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) grundsätzlich einen Test für alle, die engen Kontakt zu einem mit Corona infizierten Menschen hatten. Dies sei notwendig, weil auch Menschen ohne Krankheitssymptome das Virus weiterverbreiten könnten.

Trump entsendet Nationalgardisten nach Kenosha

Wegen der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin entsendet US-Präsident Donald Trump Einheiten der Nationalgarde in die Stadt Kenosha. Er wolle Nationalgardisten und Bundespolizisten schicken, um "Plünderungen, Brandstiftung, Gewalt und Anarchie" in Kenosha zu unterbinden, kündigte er im Onlinedienst Twitter an.

Polizei nimmt 17-Jährigen wegen tödlicher Schüsse bei Protesten in Kenosha fest

Nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen während der Proteste gegen Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Die Polizei nahm den Teenager in Antioch im benachbarten Bundesstaat Illinois in Gewahrsam, wie die Behörden mitteilten. Er wurde formell des Mordes beschuldigt und sollte nach Wisconsin überstellt werden.

US-Justiz: Messer in Auto des von Polizisten niedergeschossenen Schwarzen gefunden

Der durch Polizeischüsse in den Rücken schwer verletzte Afroamerikaner Jacob Blake hatte nach Angaben der US-Justiz ein Messer in seinem Auto. Ermittler hätten auf der Fahrerseite auf dem Boden ein Messer gefunden, sagte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Wisconsin, Josh Kaul. Auch Blake selbst habe den Besitz eines Messers eingeräumt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Aug 93 (Juli: 82)

Frankreich/Geschäftsklima Aug PROGNOSE: 85

