Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzminus im Juli

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, gingen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent prognostiziert. Für Juni wurde der monatliche Rückgang auf real 1,9 (zunächst: minus 2,0) Prozent revidiert.

Australien erleidet erste Rezession seit 29 Jahren

Die australische Wirtschaft ist im zweiten Quartal erstmal seit 29 Jahren in eine Rezession gestürzt, weil die Pandemie tausende Firmen zur Schließung zwang und die Arbeitslosigkeit steigen ließ. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) brach mit der Rekordrate von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal ein, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im ersten Quartal war das BIP um 0,3 Prozent gesunken. Das ist das erste Mal, dass die australische Wirtschaft seit 1991 zwei Quartale in Folge geschrumpft ist.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 244.855 angegeben - ein Plus von 1.256 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 246.015 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.313 Todesfälle und damit elf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.307 Tote.

Linksfraktion nennt SPD und Grünen Bedingungen für Koalition

Die Linken im Bundestag knüpfen ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl 2021 an eine Reihe von Bedingungen. "Uns geht es um einen echten Politikwechsel", sagte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wir machen keinen Sozialabbau mit, wir machen keine Kampfeinsätze und keine Aufrüstung mit. Und wir bleiben dabei, dass wir die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden wollen."

Querdenken 711 bestreitet Vereinnahmung von Corona-Protesten durch Rechtsextreme

Die Initiative Querdenken 711 hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die von ihr organisierten Corona-Proteste würden zunehmend von Rechtsextremisten vereinnahmt. Bei den Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Berlin habe er "keine Rechtsextremen gesehen", sagte der Gründer der Initiative, Michael Ballweg, dem SWR. Seine Initiative sei eine "demokratische Bewegung" und weder links- noch rechtsextrem.

Ohoven warnt vor "brandgefährlichem Irrweg" bei Insolvenzanträgen

Vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über eine Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, die Politik vor einem "brandgefährlichen Irrweg" gewarnt. "Es gibt bereits jetzt viele Betriebe, die marktwirtschaftlich nicht mehr rentabel sind oder es nie waren", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dabei gehe es nicht um die von der Corona-Krise besonders betroffenen Branchen wie die Gastronomie, Hotellerie oder Veranstaltungswirtschaft.

Vertragsstaaten bekräftigen Unterstützung für Iran-Abkommen

Nach einem Treffen in Wien haben die verbliebenen Vertragspartner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran ihre Unterstützung für den Vertrag bekräftigt. Die Teilnehmer seien einig darin, "das Iran-Abkommen zu bewahren und einen Weg zu finden, die vollständige Umsetzung des Abkommens trotz der aktuellen Herausforderungen zu gewährleisten", schrieb die deutsche EU-Diplomatin und Sitzungsleiterin Helga Schmid nach dem Treffen im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Brainard: US-Wirtschaft stehte weiter vor deutlichen Risiken

Für Fed-Gouverneurin Lael Brainard steht die US-Wirtschaft unverändert vor erheblichen Risiken, einschließlich einer vorzeitigen Rücknahme der Staatsausgaben zur Unterstützung des Wachstums. Anhaltende Stimuli der US-Notenbank seien erforderlich, sagte Brainard laut Redetext beim Brookings Institution Hutchins Center on Fiscal & Monetary Policy.

Trump solidarisiert sich bei Besuch in Kenosha mit Polizei

US-Präsident Donald Trump hat seinen Besuch in der von schweren Unruhen erschütterten Stadt Kenosha für Solidaritätsbekundungen mit der Polizei genutzt. Die Beamten hätten einen "fantastischen Job" geleistet, sagte Trump während der umstrittenen Visite zum Vorgehen der Polizei gegen die Ausschreitungen. Auch forderte er ein Ende von "gefährlicher Anti-Polizei-Rhetorik". Die Ausschreitungen nach den Polizeischüssen auf einen Schwarzen bezeichnete der Präsident als "Inlandsterrorismus".

Trump tritt Gerüchten über "Mini-Schlaganfälle" entgegen

US-Präsident Donald Trump ist Gerüchten entgegengetreten, er habe im vergangenen Jahr eine Reihe von "Mini-Schlaganfällen" erlitten. Trump bezeichnete die Gerüchte im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Fake News". "Es hört nie auf. Jetzt versuchen sie zu sagen, dass euer Lieblingspräsident, ich, wegen einer Reihe von Mini-Schlaganfällen in das Walter Reed Medical Center gegangen ist." Das sei aber falsch.

Amazonas-Brände erreichen im August zweithöchsten Wert in zehn Jahren

Die Zahl der Waldbrände im brasilianischen Amazonas-Regenwald hat im August beinahe den Wert des Vorjahres und damit den zweithöchsten in zehn Jahren erreicht. Dies geht aus der Auswertung von Satellitendaten der brasilianischen Weltraumagentur Inpe hervor. Da einer der Satelliten Inpe zufolge technische Probleme hatte, könnte die tatsächliche Zahl der Brände noch höher gelegen haben.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien/BIP 2Q -7,0% (PROG: -6,0%) gg Vorquartal

Australien/BIP 2Q -6,3% (PROG: -5,2%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +0,7% (PROG: +0,6%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +0,6% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,4% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Aug Überschuss 6,6 Mrd USD (Juli: Überschuss 8,1 Mrd USD)

