Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im Juli schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 10,0 (Juni: minus 11,4) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 4,1 Prozent prognostiziert. Der für Juni gemeldete Produktionsanstieg von 8,9 Prozent wurde auf 9,3 Prozent revidiert.

VP Bank: Erholung deutscher Industrie kommt ins Stocken

Der unerwartet geringe Anstieg der Produktion im Produzierenden Sektor Deutschlands im Juli spricht nach Einschätzung der liechtensteinischen VP Bank dafür, dass die Erholung der Industrie ins Stocken kommt. "Zwar steigt die Industrieproduktion bereits den dritten Monat in Folge, allerdings scheint es zu einer Drosselung des Erholungstempos zu kommen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Erfreulich sei allerdings, dass die Automobilindustrie ihre Produktion im Juli um 6,9 Prozent hochgefahren habe.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 250.799 angegeben - ein Plus von 814 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 251.728 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.325 Todesfälle und damit so viele wie am Vortag. Die JHU zählte 9.330 Tote.

SPD-Chef Walter-Borjans lehnt Baustopp von Nord Stream 2 ab

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans spricht sich gegen einen Baustopp der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aus - und geht damit auf Distanz zu den Grünen. Mit Blick auf neue Sanktionen gegenüber Moskau als Reaktion auf den Fall des vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sagte Walter-Borjans dem Tagesspiegel: "Dafür gibt es viele Optionen, die jetzt erörtert werden. Jeden Tag über die Medien eine neue Idee zum Besten zu geben, dient der Sache aber ebenso wenig wie Forderungen nach dem Stopp der Gaspipeline North Stream 2."

Frankreich weist sieben neue Corona-Risikogebiete aus

Frankreich hat sieben neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Verwaltungsbezirke als "rote Zonen", wo das Virus "aktiv zirkuliert". Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Départements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d'Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon, die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Département auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean.

Fast 3.000 neue Corona-Fälle in Großbritannien

Mit fast 3.000 neuen Fällen hat Großbritannien die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Ende Mai gemeldet. Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, wurden 2.988 Neuansteckungen verzeichnet. Am Samstag hatte die Regierung noch 1.813 neue Fälle gemeldet.

Johnson: Nur noch bis bis Mitte Oktober Zeit für Einigung mit EU

Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit müssen nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson bis Mitte Oktober zum Abschluss gebracht werden. Diese Verhandlungen gingen nun in "die letzte Phase", betonte Johnson. Mit den "europäischen Freunden" müsse ein Abkommen bis zum EU-Gipfel am 15. und 16. Oktober ausgehandelt sein, damit dieses rechtzeitig bis Jahresende in Kraft treten könne.

Erdogan: EU soll sich im Gasstreit mit Griechenland "unparteiisch" verhalten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU aufgefordert, sich im Gasstreit mit Griechenland "unparteiisch" zu verhalten. Erdogan habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel telefoniert und in dem Telefonat Brüssel und die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, "fair, unparteiisch und objektiv" zu sein und sich in "regionalen Fragen", vor allem im östlichen Mittelmeer, "verantwortungsbewusst zu verhalten", teilte das türkische Präsidialamt mit.

Harris wirft Trump verzerrte Wahrnehmung des Rassismusproblems in den USA vor

Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat US-Präsident Donald Trump eine verzerrte Wahrnehmung des Rassismusproblems in den USA vorgeworfen. Wenn Trump bestreite, dass es in den USA institutionellen Rassismus gebe, lebe er in einer "anderen Realität", sagte Harris. In den USA gebe es seit "Generationen" und "offen gesagt" schon seit der Gründung des Landes "zwei Justizsysteme", sagte die Vize-Kandidatin von Joe Biden im Sender CNN. Das sei in den USA auch heute noch "die Realität".

Indien nun bei bestätigten Corona-Fällen weltweit auf zweitem Platz

Indien ist nun nach den USA das Land mit der weltweit zweithöchsten Zahl von registrierten Coronavirus-Infektionen. Laut einer auf Behördenangaben beruhenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden in Indien bis Montag insgesamt 4,2 Millionen Ansteckungsfälle gezählt. Das Land setzte sich damit vor Brasilien, wo es 4,12 Millionen erfasste Infektionsfälle gibt. In den USA liegt die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen bei 6,25 Millionen.

Afghanistans Regierung will zu Auftakt von Friedensgesprächen Waffenruhe fordern

Die afghanische Regierung will gleich zu Beginn ihrer Friedensgespräche mit den Taliban auf eine Waffenruhe dringen. Eine Waffenruhe sei "der erste Test" für die Radikalislamisten, sagte Vizepräsident Amrullah Saleh in einem Interview dem afghanischen Fernsehsender Tolo News. Wenn die Taliban eine Feuerpause akzeptierten, dann seien sie entschlossen, den Frieden zu erreichen: "Wenn nicht, dann sind es nicht."

Chinas Exporte steigen im August stärker als erwartet

Das chinesische Exportwachstum hat sich im August beschleunigt. Die Ausfuhren stiegen um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem sie im Juli um 7,2 Prozent zugelegt hatten, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Ökonomen hatten in einem Konsens des Wall Street Journal mit einem Anstieg um 7,3 Prozent gerechnet.

Taifun "Haishen" bewegt sich auf Südkorea zu

Nach seinem Durchzug durch Japan hat sich der mächtige Taifun "Haishen" weiter in Richtung Südkorea fortbewegt. Der Sturm befand sich nach Angaben von Meteorologen etwa 30 Kilometer nördlich der japanischen Insel Tsushima und damit etwa 200 Kilometer von der südkoreanischen Küste entfernt.

