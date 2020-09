Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Parlament wählt Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef

Das japanische Parlament hat den bisherigen Kabinettschef Yoshihide Suga zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Dies teilte am Mittwoch der Sprecher des Unterhauses in Tokio, Tadamori Oshima, nach Auszählung der Stimmen mit. Suga tritt die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Shinzo Abe an, der Ende August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Er wird voraussichtlich im Laufe des Tages sein Kabinett vorstellen. Japanischen Medienberichten zufolge wird er an mehreren Ministern seines Amtsvorgängers festhalten.

Japans Exporte rutschten im August weniger stark ab als befürchtet

Japans Exporte haben zwar auch im August unter der schwachen weltweiten Nachfrage gelitten, allerdings fiel der Rückgang schwächer aus als befürchtet. Im Jahresvergleich rutschten die Exporte um 14,8 Prozent ab, während im Juli noch ein Einbruch von 19,2 Prozent berichtet wurde. Volkswirte hatten für den August mit einem Rückgang von 15,3 Prozent gerechnet.

Britische Inflationsrate sinkt im August deutlich

Der Inflationsdruck in Großbritannien ist im August deutlich zurückgegangen, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 0,2 (Juli: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,7 Prozent und eine Jahresveränderungsrate von 0,0 Prozent prognostiziert.

DIHK: Deutsche Exporteure profitieren vom chinesischen Aufschwung

Die deutschen Exporteure profitieren vom Aufschwung der chinesischen Wirtschaft nach Corona. "Der Handel mit China verhindert, dass die deutsche Wirtschaft noch tiefer in ein Exporttal abrutscht. Man kann das als Highlight am deutschen Exporthimmel bezeichnen, in einem ansonsten eher trüben wirtschaftlichen Umfeld", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

UNO: Internationale Tourismusbranche verliert wegen Corona 388 Milliarden Euro

Die internationale Tourismusbranche hat nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Corona-Pandemie einen historischen wirtschaftlichen Absturz im ersten Halbjahr 2020 verzeichnet. Wegen der vorübergehend fast vollständig zum Stillstand gekommenen Reiseaktivitäten habe die Tourismusbranche von Januar bis Juni einen Umsatzverlust von 460 Milliarden Dollar (388 Milliarden Euro) erlitten, erklärte die Welttourismusorganisation am Dienstag in Madrid.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,0 Millionen Barrel berichtet worden.

Israel, Emirate und Bahrain unterzeichnen historische Abkommen in Washington

Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain haben bei einer Zeremonie im Weißen Haus ihre historischen Abkommen über eine Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnet. An der Zeremonie am Dienstag in Washington nahmen neben US-Präsident Donald Trump der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie die Außenminister Bahrains und der Emirate teil. Bisher unterhielten nur Ägypten und Jordanien und damit zwei arabische Staaten diplomatische Beziehungen zu Israel.

Trump wollte nach eigener Aussage Syriens Machthaber Assad töten lassen

US-Präsident Donald Trump wollte nach eigener Aussage den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im Jahr 2017 töten lassen. Der damalige US-Verteidigungsminister Jim Mattis habe sich jedoch gegen die Operation ausgesprochen, sagte Trump am Dienstag dem US-Sender Fox News. "Ich hätte ihn lieber ausgeschaltet", machte der Präsident deutlich.

Medienbericht: US-Justizministerium ermittelt gegen Ex-Sicherheitsberater Bolton

Wegen der Veröffentlichung seines Buchs über die Zeit im Weißen Haus hat das Justizministerium einem Medienbericht zufolge Untersuchungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, eingeleitet. Das Ministerium habe eine Jury einberufen, um zu prüfen, ob Bolton in seinem im Juni erschienenen Buch illegal geheime Informationen veröffentlicht habe, berichtete die "New York Times" am Dienstag.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 263.663 angegeben - ein Plus von 1.901 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 265.014 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.368 Todesfälle und damit sechs mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.367 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 236.000.

RKI-Kommission rechnet mit mehreren Corona-Impfstoffen in Deutschland

Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut erwartet, dass es in Deutschland mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus geben wird. Dies sei angesichts der großen Zahl von Impfstoffkandidaten "wahrscheinlich", sagte die Stiko-Vizevorsitzende Sabine Wicker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Indien zählt mehr als fünf Millionen Corona-Infizierte

In Indien hat die Zahl der Corona-Fälle die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium vermeldete am Mittwoch einen Anstieg der Neuinfektionen binnen 24 Stunden um mehr als 90.000 auf 5,02 Millionen. Bei der Zahl der Corona-Toten wurde mit 1.290 ein neuer Tageshöchstwert erreicht.

Preise von Bauland in Deutschland 2019 auf Rekordhoch

Die Preise von Bauland in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Laut Destatis lag der durchschnittliche Kaufwert baureifer Grundstücke 2019 bei 189,51 Euro pro Quadratmeter. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund 122,00 Euro gewesen.

