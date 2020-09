Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 267.773 angegeben - ein Plus von 1.916 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 269.048 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.378 Todesfälle und damit sieben mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9376 Tote.

Bundestag billigt Verlängerung der Insolvenzaussetzung

Die Pflicht zum Insolvenzantrag soll wegen der Corona-Krise für überschuldete Unternehmen bis Jahresende ausgesetzt bleiben. Das beschloss der Bundestag, der am späten Donnerstagabend einem entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes zustimmte. Dafür stimmten Union, SPD, Grüne und Linke, dagegen votierten FDP und AfD, wie Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann nach der Abstimmung bekanntgab. Dem Gesetzentwurf zufolge ist die Coronavirus-Pandemie noch nicht überwunden. Viele Unternehmen seien aufgrund der Pandemie insolvenzgefährdet.

Handel warnt vor Milliardenkosten durch neues Sanktionsrecht

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat an die Bundesländer appelliert, das geplante Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft an diesem Freitag im Bundesrat abzulehnen. "Sollte der Gesetzentwurf ohne grundlegende Änderungen in Kraft treten, kostet das allein den mittelständischen Einzelhandel mindestens 3 Milliarden Euro", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem Handelsblatt.

Günstige Energie bremst deutsche Erzeugerpreise im August

Die günstigen Energiepreise haben im August die Produzentenpreise in Deutschland niedrig gehalten. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Erzeugerpreise, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten stabile Preise erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 1,2 Prozent. Die Prognose hatte auf minus 1,3 Prozent gelautet.

Ost-Regierungschefs wollen an Nord Stream 2 festhalten

Die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer lehnen nach Informationen der Bild-Zeitung einen Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf den Fall Nawalny ab. Die Bild-Zeitung zitiert aus einem gemeinsamen Beschlussvorschlag, wonach "ein Baustopp und eine Einstellung des Projektes Nord Stream 2 keine angemessene Reaktion" seien. Dies solle am Freitag beschlossen werden.

40.000 Chinesen beantragen deutsche Steuernummer - Bericht

Die schärferen EU-Vorschriften fürs Onlinegeschäft zwingen chinesische Händler zu mehr Steuerehrlichkeit. So ist die Zahl der Chinesen, die sich beim für Deutschland zuständigen Finanzamt Berlin-Neukölln registriert haben, binnen drei Jahren von 435 auf aktuell 40.000 gestiegen, berichtet die Wirtschaftswoche mit Verweis auf den Berliner Finanzsenat.

SPD-Länder erstellen womöglich eigene Studie zu Rassismus in Polizei

Angesichts des jüngsten Rechtsextremismus-Skandals bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier, eine eigene Studie der SPD-regierten Bundesländer zu Rassismus bei Polizisten in Aussicht gestellt. Die SPD-Innenminister seien sich einig, dass sie eine Studie zum Vorwurf des Rassismus in der Polizei wollten - und dies "notfalls auch allein", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Lukaschenko will Grenzen zu Polen und Litauen schließen

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen angekündigt. Die beiden EU-Länder seien kurz davor, einen Krieg anzufangen, sagte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. "Darum sind wir gezwungen, die Armee von den Straßen abzuziehen, die Hälfte der Armee in Kampfbereitschaft zu versetzen und die Grenzen nach Westen zu schließen, vor allem nach Litauen und Polen", sagte er demnach.

FBI: Zusammenstöße rechter und linker Gruppen könnten vor US-Wahl zunehmen

Das FBI hat sich besorgt gezeigt, dass vor der US-Präsidentschaftswahl die gewalttätigen Konfrontationen zwischen verfeindeten politischen Gruppen zunehmen könnten. Der Direktor der Bundespolizei, Christopher Wray, sagte in einer Kongressanhörung in Washington, seine Behörde sei beunruhigt über die gewachsenen Spannungen auf den Straßen und Gruppierungen, die Proteste "kapern", um zur Gewalt anzustacheln.

Twitter erhöht vor US-Wahlen Schutz von Konten von Politikern und Journalisten

Weniger als zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA verstärkt der Internetdienst Twitter seinen Schutz der Nutzerkonten von Politikern und Journalisten. Die Konten sollten während der Wahl "ungefährdet und sicher" bleiben, erklärte das Sicherheitsteam des Unternehmens.

Ex-FBI-Chef Comey sagt vor Präsidentschaftswahl erneut im US-Kongress aus

Der frühere FBI-Chef James Comey soll noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November erneut vor dem US-Kongress aussagen. Der Vorsitzende des Justizausschusses des Senats, Lindsey Graham, kündigte an, Comey werde am 30. September - also 34 Tage vor der Wahl - befragt. Dabei soll es um die Ermittlungen der Bundespolizei zu Verbindungen des früheren Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump nach Russland gehen.

Trump reist doch nicht zur UN-Generaldebatte nach New York

US-Präsident Donald Trump wird nun doch nicht zur Generaldebatte der Vereinten Nationen in der kommenden Woche nach New York reisen. Dies sagte sein Stabschef Mark Meadows zu Reportern während eines Fluges des Präsidenten in den US-Bundesstaat Wisconsin. Trump hatte Mitte August gesagt, dass er plane, für die Debatte der Staats- und Regierungschefs zum UN-Hauptquartier zu reisen.

Japan/Kernverbraucherpreise Aug -0,4% (PROG: -0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Aug +0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Aug -0,1% gg Vm

