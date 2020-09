Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI meldet 2.143 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 278.070 angegeben - ein Plus von 2143 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 279.025 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9428 Todesfälle und damit 19 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9423 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 246.900.

Berlin erklärt weitere Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung am Mittwoch weitere Regionen innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt und entsprechende Reisewarnungen ausgesprochen. Betroffen sind Regionen in elf Ländern, darunter in Tschechien, Österreich und den Niederlanden sowie Kopenhagen, Dublin und Lissabon. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, sind von der Einstufung nun unter anderem fast das gesamte Gebiet Tschechiens, das österreichische Bundesland Vorarlberg und die Provinz Utrecht in den Niederlanden betroffen.

Auch Altmaier in Quarantäne

Nach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) befindet sich inzwischen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in häuslicher Quarantäne. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Altmaier mit, "dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde". Er habe sich deshalb "vorsorglich in häusliche Quarantäne" begeben.

Preise für Wohnimmobilien steigen trotz Corona-Krise

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland lagen im zweiten Quartal 2020 durchschnittlich um 6,6 Prozent höher als Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise für Wohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal um 2,0 Prozent. Trotz der Corona-Krise verteuerten sich Wohnimmobilien weiterhin sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

Evans unterstützt Forward Guidance der US-Notenbank

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, hat sich gegen die Interpretation gewandt, dass er die Zinsen erhöhen wolle, bevor die Inflation das 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank überschreitet. Evans präzisierte zuvor gemachte Äußerungen, die einige Marktteilnehmer als Hinweis darauf verstanden hatten, dass er eine falkenhaftere Ausrichtung habe als seine Kollegen. "Ich denke, damit haben wir eine der kommunikativen Herausforderungen gemeistert, vor denen wir stehen", sagte Evans bei einem virtuellen Auftritt.

Quarles: US-Wirtschaft braucht anhaltende staatliche Unterstützung

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Aussage des stellvertretenden Fed-Chairman Randal Quarles in einem "tiefen Loch" und braucht anhaltende staatliche Unterstützung. "Ich stimme mit Chairman Powell darin überein, dass es für eine robuste Erholung einer anhaltenden staatlichen Unterstützung bedarf", sagte Quarles in einer schriftlich übermittelten Botschaft an das Institute of International Bankers.

Rosengren ist weniger optimistisch für US-Wirtschaft als andere

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, befürchtet, dass seine Kollegen zu hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die Coronavirus-Pandemie behindere weiterhin die nationale Wirtschaft. Bei der Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche zur Festlegung der Leitzinsen sei die kollektive Sicht der Notenbanker "relativ optimistisch" gewesen, sagte Rosengren laut dem Text einer Rede.

Mester: Wirtschaftserholung noch nicht nachhaltig

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Aussage der Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, in einem von der Corona-Pandemie verursachten "tiefen Loch". Mester sagte am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung über digitale Währungen, einige Bereiche der Wirtschaft hätten sich schneller erholt als andere, in einigen Sektoren bleibe die Lage schwierig. "Das ist keine nachhaltige Erholung, die Erholung ist immer noch fragil", sagte sie.

Powell: US-Wirtschaft erholt sich rascher mit fiskalischer Unterstützung

Fed-Chairman Jerome Powell hat in der zweiten Runde der Kongressanhörung zu den Corona-Maßnahmen der Notenbank seine Überzeugung bekräftigt, dass die Wirtschaft einen zusätzlichen finanziellen Stimulus benötige. Neue fiskalische Maßnahmen würden es der Fed ermöglichen, ihre Ziele eines starken Arbeitsmarkts und stabiler Inflation von durchschnittlich 2 Prozent rascher zu erreichen, sagte er.

Trump lehnt Zusage von friedlichem Machtwechsel bei Wahlniederlage ab

US-Präsident Donald Trump hat es abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Fall seiner Wahlniederlage im November zuzusagen. Auf eine entsprechende Reporterfrage sagte Trump im Weißen Haus lediglich: "Nun, wir werden sehen, was passiert." Dass ein US-Präsident sich weigert, einen friedlichen Machtwechsel im Fall seiner Abwahl zu garantieren, ist ein beispielloser Vorgang. Trumps Präsidentschaftsrivale Joe Biden reagierte ungläubig. "In was für einem Land sind wir?" fragte er. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll."

Australische Regierung ändert krisenbedingt ihre Fiskalstrategie

Die australische Regierung ändert wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ihre Haushaltspolitik. Statt sich auf das Erwirtschaften von Haushaltsüberschüssen zu konzentrieren, liegt die Priorität nun darauf, die Arbeitslosenquote nachhaltig unter 6 Prozent zu drücken. Sie warnt nun, dass Sparmaßnahmen und höhere Steuern die wirtschaftliche Erholung hemmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Sep 96 (Aug: 92)

Frankreich/Geschäftsklima Sep PROGNOSE: 95

DJG/DJN/AFP

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020