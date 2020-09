Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsatz in gewerblicher Wirtschaft Deutschlands sinkt im August

Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands ist im August leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte, verringerte sich der nominale Umsatz gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent. Nach dem Tiefpunkt im April 2020 und der anschließenden dreimonatigen Erholungsphase zeichnet sich erstmals wieder ein Umsatzrückgang ab.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im September

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im September auf 96,3 Punkte von 95,4 im August gestiegen. "Immer mehr deutsche Unternehmen nehmen Neueinstellungen ins Visier", erklärten die Ifo-Forscher. "Die wirtschaftliche Erholung spiegelt sich mehr und mehr auch in der Beschäftigung wider."

Söder fordert bundesweite Corona-Ampel

Vor dem Bund-Länder-Treffen hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein Konzept vorgelegt, um mehr Klarheit in der Strategie gegen die Corona-Pandemie zu erreichen. Kern von Söders Vorschlag sind die Einführung einer Corona-Warnampel für alle Bundesländer sowie Vorgaben, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn die Zahl der Infizierten bestimmte Grenzwerte überschreitet.

Niedersachsens Ministerpräsident gegen Ausstiegstermin für Verbrenner

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich gegen den bayerischen Vorstoß ausgesprochen, einen Termin für das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren für fossile Kraftstoffe festzulegen. "Dieses Jahrzehnt wird den Durchbruch für die Elektromobilität bringen, das steht fest", sagte Weil der Süddeutschen Zeitung. "Wie schnell in den Folgejahren ein Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren möglich ist, hängt aber von den Rahmenbedingungen ab."

Schweizer lehnen Einschränkung der Personenfreizügigkeit mit EU ab

Die Schweizer haben mit großer Mehrheit eine Begrenzung der Personenfreizügigkeit zwischen ihrem Land und der EU abgelehnt. Nach offiziellen Angaben stimmten in einer Volksabstimmung 61,7 Prozent der Wähler gegen eine entsprechende Initiative der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP). EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte das klare Ergebnis als "positives Signal". Eine Mehrheit für die Initiative hätte schwerwiegende Folgen für die Beziehungen mit der EU gehabt.

Pariser Gastwirte protestieren gegen verschärfte Corona-Auflagen

In Paris haben dutzende Gastwirte gegen die verschärften Corona-Auflagen der französischen Regierung demonstriert. Besitzer von Restaurants, Bars und Diskotheken versammelten sich am Sonntag vor dem Hôtel des Invalides im Stadtzentrum, um gegen die ab Montag geltende Sperrstunde zu protestieren. Wegen des starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen hatte die französische Regierung diese Woche verschärfte Corona-Auflagen verhängt, die insgesamt elf Großstädte betreffen, darunter auch die Hauptstadt Paris.

Zahl der weltweit gezählten Corona-Toten übersteigt Marke von einer Million

Die Zahl der weltweit verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie hat die symbolische Schwelle von insgesamt einer Million Fällen überschritten. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP aus der Nacht zum Montag hervor, die auf Angaben der Behörden beruht. Demnach gab es um 00.30 Uhr MESZ genau 1.000.009 Todesfälle. Die Zahl der erfassten Infektionsfälle lag zu diesem Zeitpunkt bei 33.018.877.

UN-Generalsekretär Guterres fordert Ende der Kämpfe in Berg-Karabach

UN-Generalsekretär António Guterres hat ein sofortiges Ende der Kämpfe um die Kaukasus-Region Berg-Karabach gefordert. Er sei "äußerst besorgt" über das Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien, erklärte Guterres in New York. Er forderte beide Seiten "dringend" dazu auf, die Kampfhandlungen sofort zu beenden, die Spannungen abzubauen und "unverzüglich" Verhandlungen aufzunehmen.

Trump zahlte viele Jahre kaum oder keine Bundessteuer - Presse

Kurz vor dem ersten Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden sorgt ein Zeitungsbericht für Wirbel, wonach Trump über Jahre hinweg nur minimale oder gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene entrichtet hat. Wie die New York Times unter Berufung auf Steuerunterlagen berichtete, zahlte Trump im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS.

Biden: Trump will mit Richter-Entscheidung "Obamacare" kippen

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit der schnellen Neubesetzung des freigewordenen Richterpostens am Obersten Gerichtshof auch die als "Obamacare" bekannte Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama kippen zu wollen. Trump und seine Republikanische Partei wollten die Richterin Amy Coney Barrett noch vor der Wahl am 3. November vom Senat bestätigen lassen, "weil sie eine Chance sehen, den 'Affordable Care Act' auf ihrem Weg zur Tür hinaus zu kippen", sagte Biden.

