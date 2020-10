Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump verlässt für Kurzauftritt vor Anhängern vorübergehend Krankenhaus

Der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat das Militärkrankenhaus Walter Reed kurzzeitig verlassen, um sich seinen Anhängern vor der Klinik zu zeigen. Aus einem schwarzen Geländewagen heraus winkte Trump am Sonntag (Ortszeit) seinen Fans zu. Zuvor hatte der Präsident die "Patrioten" auf der Straße in einem auf Twitter veröffentlichten Video gegrüßt. Gesundheitsexperten kritisierten Trumps Auftritt scharf.

RKI: 1.382 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 300.619 angegeben - ein Plus von 1382 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 301.573 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9534 Todesfälle und damit fünf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9533 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 263.700.

Höchste Corona-Warnstufe in Paris

Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen wird in Paris die höchste Warnstufe verhängt. Damit treten verschärfte Maßnahmen in Kraft, wie das Büro von Ministerpräsident Jean Castex am Sonntagabend mitteilte. Bars und Cafés in der Hauptstadt und einigen Vororten müssen geschlossen werden, Restaurants dürfen hingegen bei Einhaltung verschärfter Hygiene-Regeln geöffnet bleiben.

Großbritannien überschreitet Schwelle von 500.000 Corona-Infektionen

Großbritannien hat die Schwelle von einer halben Million nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Sonntag einen Anstieg der Infektionen um fast 23.000 Fälle - mehr als 10.000 mehr als am Vortag. Grund dafür ist den Behörden zufolge die Behebung eines technischen Fehlers, durch den Ende September mehrere tausend Corona-Fälle nicht veröffentlicht worden waren.

Neun New Yorker Stadtvierteln droht erneuter Lockdown

Wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio die Wiedereinführung von Restriktionen in neun Stadtvierteln angekündigt. "Heute ist leider kein Tag zum Feiern", sagte de Blasio am Sonntag. Er werde beim Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, die Schließung aller nicht dringend notwendiger Geschäfte und aller Schulen in den betroffenen Gegenden beantragen.

Altmaier für Steuersenkungen in einigen Industriebereichen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor Steuererhöhungen gewarnt und sich im Gegenteil für Steuersenkungen etwa für gut verdienende Facharbeiter stark gemacht. "Bei den Steuern will ich eindeutig sagen, dass ich der Auffassung bin, dass in dieser Pandemie keine Steuern erhöht werden dürfen", erklärte er im ZDF-Morgenmagazin vor dem später am Tag beginnenden Tag der Industrie. "Sie müssten in einigen Bereichen gesenkt werden, gerade auch für gut verdienende Facharbeiter."

Corona verschärft Probleme des stationären deutschen Einzelhandels

Die ohnehin angespannte Lage im stationären Einzelhandel Deutschlands hat sich nach Aussage des Statistischen Bundesamts (Destatis) durch die Corona-Pandemie deutlich verschärft. Laut Destatis gingen die inflationsbereinigten Umsätze der Warenhäuser im August nach vorläufigen Ergebnissen um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Von April bis Juni lag der reale Umsatzverlust der Branche im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 bei 21,3 Prozent.

Armenien und Aserbaidschan werfen sich gezielte Angriffe auf Zivilisten vor

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig beschuldigt, gezielt die Zivilbevölkerung unter Beschuss zu nehmen. Der aserbaidschanische Präsidentschaftsberater Hikmet Hadschijew schrieb am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter, armenische Streitkräfte hätten Raketenangriffe gegen "aserbaidschanische Zivilisten und zivile Infrastruktur" geflogen. Das armenische Außenministerium wiederum warf den aserbaidschanischen Truppen vor, bei Angriffen auf Stepanakert und weitere Städte "bewusst die Zivilbevölkerung anzugreifen".

Präsidententreue Parteien gewinnen Parlamentswahl in Kirgistan

Dem kirgisischen Präsidenten Sooronbai Scheenbekow nahestehende Parteien haben nach offiziellen Angaben die Parlamentswahl in dem zentralasiatischen Land gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen hätten vier Parteien den Einzug in das Parlament geschafft, teilte die Zentrale Wahlkommission am Sonntag mit. Drei der Parteien gelten als loyal gegenüber Scheenbekow, die vierte überwand die Sieben-Prozent-Hürde nur knapp. Die Opposition prangerte Wahlbetrug an.

Erdogan bekräftigt "volle Solidarität" mit libyscher Einheitsregierung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine "volle Solidarität" mit der libyschen Einheitsregierung in Tripolis bekräftigt. Erdogan empfing am Sonntag den Chef der Einheitsregierung, Fajes al-Sarradsch, in Istanbul. Erdogan habe in dem Gespräch betont, dass die Türkei weiter an der Seite Libyens stehe und die Beziehungen zur Einheitsregierung als "der einzigen legitimen Vertretung Libyens" stärken wolle, erklärte sein Büro.

