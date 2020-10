Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im August höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im August höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 4,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 2,2 (Juli: 6,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 2,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Plus von ebenfalls 4,5 Prozent. Das ursprünglich für Juli gemeldete Plus bei den gesamten Auftragseingängen von 2,8 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,3 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im August marginal

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August marginal gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Den für Juli ursprünglich gemeldeten Anstieg von 5,2 Prozent bestätigten die Statistiker.

Trump aus Klinik ins Weiße Haus

Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt - und hat mit neuen verharmlosenden Äußerungen über die tödliche Pandemie für Empörung gesorgt. Trump lief am Montagabend (Ortszeit) durch die goldene Pforte des Militärkrankenhauses Walter Reed nahe der US-Hauptstadt Washington. Der 74-Jährige ballte eine Faust, reckte den Daumen in die Höhe und wurde dann mit einem Hubschrauber zum Weißen Haus geflogen.

Plexiglas soll bei TV-Duell zwischen Harris und Pence vor Corona schützen

Eine Scheibe aus Plexiglas soll beim TV-Duell der US-Vize-Präsidentschaftskandidaten am Mittwoch die Demokratin Kamala Harris und den Republikaner Mike Pence trennen - und das Corona-Ansteckungsrisiko verringern. Die Scheibe werde auf der TV-Duell-Bühne in Salt Lake City aufgestellt werden, sagte ein Mitarbeiter in Harris' Wahlkampfteam am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Medienberichten zufolge soll Pence gegen die Maßnahme gewesen sein.

RKI: 2.639 Corona-Neuinfizierte in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 303.258 angegeben - ein Plus von 2639 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 304.673 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9546 Todesfälle und damit zwölf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9554 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 265.600.

Lauterbach warnt vor Präsenzunterricht als "Superspreadingevent" im Winter

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts steigender Infektionszahlen einen Unterrichtsstopp für einzelne Schulfächer und einen nach Uhrzeiten gestaffelten Beginn des Unterrichts gefordert. "Präsenzunterricht kann zum Superspreadingevent im Herbst und Winter werden", sagte Lauterbach der Rheinischen Post.

Röttgen fordert mehr Einheitlichkeit in der Corona-Politik

In der Corona-Politik hat der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, Bund und Länder zu mehr Einheitlichkeit aufgefordert - so wie zu Beginn der Coronavirus-Pandemie. "Ein ganz wesentlicher Beitrag zur hohen Akzeptanz und für das Vertrauen in die Corona-Maßnahmen war die große Einigkeit", sagte Röttgen beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post.

Irland verschärft landesweit Corona-Maßnahmen

Angesichts einer zweiten Corona-Infektionswelle hat die irische Regierung die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wieder verschärft. Landesweit dürften Restaurants und Pubs ab sofort keine Gäste mehr in Innenräumen bedienen, sagte Premierminister Micheal Martin am Montag in einer Fernsehansprache. Bereits geplante Veranstaltungen würden abgesagt. Zudem seien die Bürger aufgerufen, keine Inlandsreisen zu unternehmen.

Schulen in mehreren New Yorker Vierteln müssen wieder schließen

Wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen müssen die Schulen in neun New Yorker Stadtvierteln wieder schließen. Ab Dienstag blieben alle öffentlichen und privaten Schulen in den betroffenen Gebieten in den Bezirken Queens und Brooklyn geschlossen, teilte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo mit.

Brüssel will EU-Defizitregeln auch gesamtes Jahr 2021 aussetzen

Die EU-Kommission will die europäischen Defizit- und Schuldenregeln das komplette nächste Jahr ausgesetzt halten, damit die Mitgliedstaaten gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ankämpfen können. "Die allgemeine Ausweichklausel wird im Jahr 2021 aktiv bleiben", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Montag nach Beratungen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Die EU-Kommission bestätigte auf Nachfrage, dass Gentiloni damit das gesamte Jahr 2021 gemeint habe.

EU-Parlament sieht Bewegung in Haushaltsverhandlungen mit Mitgliedstaaten

Das EU-Parlament sieht Bewegung in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zum nächsten mehrjährigen EU-Haushalt. Bei Fragen der Haushaltskontrolle und beim Plan für neue Einnahmequellen für die EU habe es Fortschritte gegeben, sagten Mitglieder des Verhandlungsteams am Montag in Brüssel. Weiterhin offen sei allerdings das schwierige Thema einer geplanten Verknüpfung der Auszahlung von EU-Mitteln mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien in den Mitgliedstaaten.

Britischer Geheimdienst warnt vor Gewalt bei harter Grenze in Nordirland

Britische Parlamentarier haben vor der Rückkehr zu einer harten Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland gewarnt. "Jede Infrastruktur zur Wiedereinführung von Zoll- oder Sicherheitskontrollen an der Grenze" nach dem Brexit könnte "sofort zum Ziel von Angriffen" durch radikale paramilitärische Splittergruppen wie Neue IRA oder Continuity IRA werden, erklärte der Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss beider Kammern am Montag unter Berufung auf Einschätzungen des Inlandsgeheimdienstes MI5.

Australische Notenbank hält Leitzins stabil

Die australische Notenbank hält an ihrer Geldpolitik fest, prüft aber weiter Optionen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der Rat der Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und bestätigte auch die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe bei ebenfalls 0,25 Prozent. Der Rat überlege weiterhin, wie eine zusätzliche geldpolitische Lockerung die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen könne, erklärte Gouverneur Philip Lowe.

Hurrikan "Delta" bedroht Mexiko und Süden der USA

Der Hurrikan "Delta" bedroht die mexikanische Yukatan-Halbinsel und den Süden der USA. Der Wirbelsturm befand sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums am Montagabend (Ortszeit) südwestlich von Jamaika und bewegte sich auf die US-Golfküste zu. Den Experten zufolge wird er in den kommenden Stunden an Stärke zunehmen und voraussichtlich Dienstagabend (Ortszeit) im Nordosten der Yucatan-Halbinsel auf Land treffen. Dort besteht eine Hurrikan-Warnung.

Union gewinnt in Umfrage leicht - SPD verliert

Im aktuellen Insa-Meinungstrend für Bild (Dienstag) gewinnt die CDU/CSU (36 Prozent) einen Punkt hinzu, die Linke (7 Prozent) verbessert sich um einen halben Punkt. Die SPD (14,5 Prozent) fällt um einen Punkt. Das ist der schlechteste Wert für die Sozialdemokraten seit 12 Wochen. FDP (6 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (18,5 Prozent) verlieren jeweils einen halben Punkt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf den Meinungstrend. Die AfD (11,5 Prozent) hält ihren Wert aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 6,5 Prozent (+0,5).

Brüssel sieht wachsende Entfremdung zwischen EU und Türkei - Zeitung

Brüssel befürchtet eine wachsende Entfremdung zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Das geht laut der Zeitung Welt aus dem jährlichen Fortschrittsbericht der EU-Kommission zu den Beitrittsgesprächen mit Ankara hervor, der an diesem Dienstagnachmittag im EU-Parlament vorgestellt werden soll. Die Türkei bewege sich immer weiter weg von der Europäischen Union und verzeichne "ernsthafte Rückschritte" mit Blick auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und der Unabhängigkeit der Justiz, heißt es demnach in dem Bericht.

+++ Konjunkturdaten +++

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Sep +2,3% gg Vorjahr (PROG +2,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +3,2% gg Vorjahr

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Sep +1,0% (PROG: +0,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Sep +0,7% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Sep +0,6% gg Vorjahr, -0,3% gg Vormonat

