Deutsche Exporte steigen im August stärker als erwartet

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im August deutlicher als erwartet steigern können. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,4 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Ökonomen hatten ein Plus von 1,3 Prozent erwartet.

Williams: US-Wirtschaft auf dem Weg der Besserung

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Meinung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von New York immer noch auf dem Weg der Besserung. Die Politik der US-Notenbank ist darauf ausgerichtet, diesen Prozess zu unterstützen, wie John Williams am Mittwoch sagte. "Die gute Nachricht ist, dass die Wirtschaft begonnen hat, sich zu erholen, und dass die Arbeitslosenquote gesunken ist", so Williams.

Evans: Erholungs-Prognose basiert auf zusätzlicher Staatshilfe

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago setzt wie viele seiner Kollegen auf weitere Staatshilfen für die US-Ökonomie. Charles Evans sagte am Mittwoch, seine Prognosen einer Erholung der US-Wirtschaft basierten in Teilen auf einer zusätzlichen Unterstützung von staatlicher Seite.

FOMC-Protokoll: Höhere Hürde für Zinswende - Sorge um Politik

Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 15. und 16. September stand die Corona-Pandemie im Fokus. Die Währungshüter beschäftigten sich mit der geeigneten Reaktion auf diese Herausforderung, wie das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll offenbart. Dabei wurde die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt. Die Repräsentanten signalisierten ihre Erwartung, dass es mindestens drei Jahre benötigen werde, bis die neue Schwelle ereeicht sein wird.

Trump drängt auf Covid-Entlastung nach Abbruch der Stimulus-Gespräche

US-Präsident Donald Trump hat den US-Kongress aufgefordert, einzelne Coronavirus-Hilfsmaßnahmen zu verabschieden, nachdem er die Verhandlungen mit den Demokraten über ein größeres Paket am Dienstag bis nach der Wahl gestoppt hatte. Dazu gehören unter anderem mehr Beihilfen für Fluggesellschaften und direkte Schecks an viele Amerikaner.

Trump seit 24 Stunden ohne Covid-19-Symptome

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump ist nach Aussage seines Arztes seit 24 Stunden frei von Symptomen und hat die Arbeit im Oval Office wieder aufgenommen. Bereits seit vier Tagen habe der Präsident kein Fieber mehr, sagte sein Leibarzt Sean Conley am Mittwoch.

Corona-Krise prägt TV-Duell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten

Heftiger Streit über die Corona-Pandemie, aber auch betonte Höflichkeit haben das Fernsehduell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris geprägt. Der republikanische Vizepräsident und die demokratische Senatorin zeigten sich am Mittwochabend (Ortszeit) um einen deutlichen Kontrast zur chaotischen ersten Debatte zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden bemüht. Inhaltlich ging es aber knapp vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl hart zur Sache.

Facebook kündigt Maßnahmen gegen Irreführung über Ausgang der US-Wahl an

Der US-Internetkonzern Facebook will unter anderem mit einem Werbeverbot gegen irreführende Informationen über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl vorgehen. Kurz nach Schließung der Wahllokale am 3. November dürften in dem führenden Online-Netzwerk keine Werbungen für politische oder soziale Belange mit Bezug zu dem Urnengang geschaltet werden, teilte der kalifornische Konzern Unternehmen mit.

RKI: 4.058 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 310.144 angegeben - ein Plus von 4.058 seit dem Vortag.

Frankreich meldet fast 19.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Frankreich hat innerhalb von 24 Stunden fast 19.000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, wurden 18.746 neue Fälle bestätigt.

Italien beschließt landesweite Maskenpflicht im Freien

Im Kampf gegen einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Italien eine landesweite Maskenpflicht im Freien beschlossen. Wer beim Verlassen seiner Wohnung keine Maske trage, riskiere eine Geldstrafe von bis zu eintausend Euro, sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwoch. Nur bei sportlichen Aktivitäten muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Conte: Italien ist sicheres Reiseland

Ungeachtet der leicht ansteigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen ist Italien nach Überzeugung von Ministerpräsident Giuseppe Conte für deutsche Urlauber ein sicheres Reiseland.

RKI listet weitere Länder und Gebiete als Corona-Risikogebiete

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) weitere Länder und Gebiete als Risikogebiete eingestuft. Die Warnungen gelten nun auch für ganz Rumänien, ganz Tunesien sowie die gesamten Niederlande mit Ausnahme der Provinz Zeeland und der Karibikinsel Curaçao, wie das RKI am Mittwochabend in Berlin mitteilte.

Deutsche Tourismus-Wirtschaft leidet weiter stark unter Corona

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt weiterhin stark die Geschäfte im deutschen Tourismus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gab es im August 2020 mit 49,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste ein Minus von 14,2 Prozent im Vergleich zum August 2019.

Insolvenzen in Deutschland weiter deutlich unter Vorjahresniveau

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Juli erneut von der teilweise aufgehobenen Insolvenzantragspflicht beeinflusst gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.369 Unternehmensinsolvenzen. 16,7 Prozent weniger als im Juli 2019.

Bund der Steuerzahler warnt vor Milliarden-Schaden durch Vermögenssteuer

Der Bund der Steuerzahler hat vor fiskalischen Schäden in Milliardenhöhe durch eine Reaktivierung der Vermögenssteuer gewarnt. Per Saldo drohten Steuermindereinnahmen zwischen 24 und 31 Milliarden Euro jährlich, heißt es in einer Analyse des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSI), wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete.

Union und SPD wollen Steuervorteile fürs Home-Office

Finanzpolitiker aus Union und SPD wollen die Bürger beim Home-Office steuerlich entlasten. Man werde sich im Rahmen der Gespräche zum Jahressteuergesetz mit dem Thema befassen, sagten die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann (CDU), und der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lothar Binding.

Wirecard-Untersuchungsausschuss will auch Merkel befragen - TV

Der Wirecard-Untersuchungsausschus will laut einem Medienbericht in seinen Sitzungen gleich eine ganze Reihe prominenter Bundespolitiker bis hin zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befragen. Das geht laut ZDF aus der zwischen Opposition und Koalition abgestimmten Zeugenliste hervor, die dem Sender exklusiv vorliege. So wollten die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss unter anderem Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) befragen.

Russland wirft Deutschland und Frankreich "Erpressung" im Fall Nawalny vor

Russland hat Deutschland und Frankreich "Erpressung" im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny vorgeworfen. Paris und Berlin seien kategorisch nicht gewillt, "die Fakten zu berücksichtigen", erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Regierung sagt Carbon-Leakage-Schutz bereits ab 2021 zu

Unternehmen sollen unmittelbar mit der Einführung des CO2-Preises auf Kraft- und Heizstoffe im kommenden Jahr vor internationalen Wettbewerbsnachteilen geschützt werden. Das sieht der Änderungsentwurf für das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) vor, den der Bundestag am morgigen Donnerstag verabschieden will. Demnach kann die Bundesregierung bereits mit Rückwirkung zum 1. Januar 2021 gegen das sogenannte Carbon Leakage vorgehen.

Habeck traut sich grundsätzlich die Kanzlerschaft zu

Grünen-Chef Robert Habeck traut sich grundsätzlich die Übernahme der Kanzlerschaft zu. Man müsse "sich selbst überprüfen, ob man glaubt, man hat das moralische Rüstzeug und innere Ruhe, man hat einen Plan, was man will", sagte Habeck am Mittwochabend in der ARD-Sendung "maischberger. die woche" auf eine Frage nach der Kanzlerschaft. "Diesen Plan habe ich, und deshalb ist die Antwort: Ja, diese Prüfung würde ich für mich bestehen."

+++ Konjunkturdaten +++

NIEDERLANDE

Inflationsrate Sep 1,1% - CBS

Inflationsrate Aug war 0,7% - CBS

JAPAN

Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,102 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,990 Bill JPY)

Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,102 Bill JPY; -1,5% gg Vj

USA

Verbraucherkredite Aug minus 7,2 Mrd USD

Verbraucherkredite Juli revidiert plus 14,7 Mrd USD (vorl: plus 12,3 Mrd USD)

