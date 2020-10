Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Exportswachstum zieht im September weiter an

Das chinesische Exportwachstum hat im September weiter angezogen und damit den vierten Monat in Folge, da die Auslandnachfrage weiter zunahm. Die Ausfuhren stiegen um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem sie im August um 9,5 Prozent zugelegt hatten, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Ökonomen hatten in einem Konsens des Wall Street Journal mit einem Anstieg von 9,6 Prozent gerechnet.

Deutsche HVPI-Inflation im September negativ

Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate in Deutschland ist im September tiefer in den negativen Bereich gefallen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der HVPI mit einer Jahresrate von 0,4 (Vormonat: minus 0,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. September.

Globale Emissionen fallen dank der Pandemie 2020 auf Zehnjahrestief

Die Coronavirus-Pandemie wird den weltweiten Kohlendioxidausstoß in diesem Jahr auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren senken. Aber angesichts der steigenden langfristigen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen in den Entwicklungsländern ist die Welt dennoch auf bestem Wege, entscheidende Klimaziele zu verfehlen, wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilte.

FSB: Stablecoins müssen regulatorische Standards erfüllen

Stabilitätsorientierte Kryptowährungen (Stablecoins) müssen nach Aussagen des Financial Stability Board (FSB) vor ihrer Einführung alle relevanten Regulierungsanforderungen erfüllen und sich auch späteren Regeländerungen anpassen. Der FSB betont in seinen jetzt veröffentlichten Empfehlungen, dass die Regulierungen auch Sorgen hinsichtlich der Finanzstabilität berücksichtigen müssten.

FSB stellt Plan für bessere grenzüberschreitende Zahlungen vor

Der Financial Stability Board (FSB) hat seine Pläne für eine bessere Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungen vorgestellt. Er reagiert damit auf die sich abzeichnende Herausforderung eingeführter Finanz- und Währungssysteme durch grenzüberschreitend einsetzbare Kryptowährungen.

Ifo-Institut: Deutschland soll Alleingang bei Sustainable Finance vermeiden

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat vor einem Alleingang Deutschlands in der Frage eines nachhaltigen Finanzwesens gewarnt und generelle Ausnahmen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Berichtspflichten verlangt. Es sei "unklar, ob ein Umbau der Gesamtwirtschaft mit einer Finanzmarktregulierung, die auf mehr Nachhaltigkeit abzielt, überhaupt erreicht werden könnte", heißt es in der Studie des Ifo-Instituts im Auftrag der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.

RKI: 4.122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 329.453 angegeben - ein Plus von 4.122 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 331.132 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.634 Todesfälle und damit 13 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.629 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 279.300.

Söder warnt vor weiterer Verschlimmerung der Corona-Infektionslage

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor einer weiteren Verschlimmerung der Corona-Infektionslage in Deutschland gewarnt. "Wenn wir nicht rasch und konsequent handeln, dann droht Schlimmeres", warnte Söder im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Sollten die Infektionszahlen flächendeckend steigen, müsse es wieder überall verschärfte Maßnahmen geben. Das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten verteidigte der CSU-Politiker.

Unionsabgeordnete für Verlängerung von Weihnachtsferien als Corona-Schutz

Bundestagsabgeordnete der Union schlagen als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus eine deutliche Verlängerung der Weihnachtsferien an den Schulen vor. Der CDU-Abgeordnete Christoph Ploß, der auch Landesvorsitzender seiner Partei in Hamburg ist, sagte der Bild-Zeitung, um Schüler besser zu schützen, solle über eine Verlängerung der Weihnachtsferien "um zwei bis drei Wochen" nachgedacht werden. Die Ferien im Sommer könnten dann entsprechend gekürzt werden.

Tschechische Regierung ordnet Schließung von Bars und Restaurants an

Wegen des starken Anstiegs bei den Corona-Neuinfektionen in Tschechien hat die Regierung in Prag die Schließung von Restaurants und Bars angeordnet. Von Mittwoch an gälte außerdem ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum, sagte Ministerpräsident Andrej Babis bei einer Pressekonferenz. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 3. November.

EU-Außenminister geben grünes Licht für Sanktionen gegen Lukaschenko

Wegen des brutalen Vorgehens der Behörden gegen friedliche Demonstranten in Belarus nimmt die EU nun auch Staatschef Alexander Lukaschenko persönlich ins Visier: Die EU-Außenminister hätten "das politische grüne Licht" für Sanktionen gegen Lukaschenko gegeben, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg am Montag. Die belarussische Polizei drohte derweil mit dem Einsatz von Schusswaffen gegen Demonstranten.

Trump zelebriert vor Anhängern seine Genesung: "Ich fühle mich so stark!"

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner ersten Wahlkampfreise nach seiner Coronavirus-Infektion mit seiner Erholung von der Erkrankung geprahlt. "Ich fühle mich so stark!" rief Trump vor begeisterten Anhängern in Orlando im Bundesstaat Florida aus. Sein Leibarzt Sean Conley hatte kurz vor dem Auftritt mitgeteilt, dass der Präsident inzwischen mehrfach negativ auf das Virus getestet worden sei.

Rekordzahl von mehr als zehn Millionen US-Bürgern hat bereits gewählt

Rund drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat bereits die Rekordzahl von mehr als zehn Millionen Bürgern ihre Stimmen abgegeben. Das geht aus Zahlen des US Elections Project der Universität von Florida hervor, das auf die Observation der Wahl spezialisiert ist. Demnach wurden in den Bundesstaaten, die ihre entsprechenden Daten bereits ermitteln und weitergeben, insgesamt schon knapp 10,3 Millionen Stimmen abgegeben.

Mann in den USA binnen anderthalb Monaten zwei Mal mit Corona infiziert

Ein Mann in den USA hat sich im Abstand von nur etwa anderthalb Monaten zwei Mal mit dem neuartigen Coronavirus infiziert - und der Verlauf seiner zweiten Infektion war schwerer als beim ersten Mal. Dies geht aus einer im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Studie hervor. Demnach musste der 25-Jährige aus dem Bundesstaat Nevada nach seiner zweiten Ansteckung ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Aug +138.000, Quote 4,5%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Sep +28.000

