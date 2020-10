Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: 8.685 neue Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 8.600 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag insgesamt 8.685 neue Fälle registriert. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sank damit erstmals seit vier Tagen wieder unter die Schwelle von 10.000. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 437.866 Ansteckungsfälle erfasst.

SPD-Politiker Thomas Oppermann überraschend gestorben

Der SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist überraschend gestorben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gab den "plötzlichen" Tod seines 66-jährigen Parteikollegen im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Oppermann saß seit 2005 im Bundestag und war von 2013 bis 2017 Fraktionsvorsitzender der SPD.

Merz: CDU-Parteitag kann stattfinden

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat die Diskussion über eine mögliche Verlegung des CDU-Parteitags kritisiert und betont, die Veranstaltung könne nach seiner Ansicht trotz steigender Corona-Neuinfektionszahlen stattfinden. "Ich merke das seit einigen Wochen, es gibt Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde, und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden", sagte Merz im ARD-Morgenmagazin.

Gastronomie leidet unter Corona - Umsatzminus von 40,5 Prozent

Die Corona-Krise hat die Gastronomie in Deutschland besonders hart getroffen. Die Branche musste seit März aufgrund regionaler Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und früher Sperrstunden massive Umsatzverluste hinnehmen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, lag der Umsatz im Zeitraum von März bis August 2020 preisbereinigt um 40,5 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Mitte-Rechts-Opposition gewinnt offenbar Parlamentswahl in Litauen

Die Mitte-Rechts-Opposition in Litauen hat offenbar die Parlamentswahl gewonnen. Teilergebnissen vom Sonntagabend zufolge erreichte der konservative Vaterlandsbund 49 der insgesamt 141 Sitze im Parlament in Vilnius. Die regierende Mitte-Links-Partei Bund der Bauern und Grünen unter Ministerpräsident Saulius Skvernelis kam demnach auf 32 Sitze.

Tichanowskaja ruft zu Generalstreik ab Montag in Belarus auf

Die Opposition in Belarus will mit einem Generalstreik den Druck auf Staatschef Alexander Lukaschenko erhöhen. Die frühere Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja rief ihre Landsleute auf, ihre Arbeit am Montag niederzulegen. Am Sonntag war eine Frist abgelaufen, die Tichanowskaja dem autoritär regierenden Präsident für dessen Rücktritt gesetzt hatte.

Rückschlag für Selenskyjs Partei bei Kommunalwahlen in der Ukraine

Bei den Kommunalwahlen in der Ukraine hat die Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj enttäuschende Ergebnisse eingefahren. In den großen Städten und Regionalzentren konnten sich die Bürgermeisterkandidaten der Präsidentenpartei Diener des Volkes am Sonntag nicht gegen ihre Konkurrenten durchsetzen, wie Hochrechnungen ergaben. Selenskyjs Partei wurde lediglich in zwei Stadträten stärkste Kraft.

Biden: Trump hat Kampf gegen das Coronavirus aufgegeben

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, den Kampf gegen das Coronavirus aufgegeben zu haben. Der Präsident kapituliere vor der Pandemie und hoffe, "dass das Virus einfach verschwindet, wenn er es ignoriert", erklärte Biden. Der frühere Vizepräsident bezog sich auf Äußerungen von Trumps Stabschef Mark Meadows über die Corona-Strategie der Regierung. "Wir werden die Pandemie nicht kontrollieren", sagte Meadows im Fernsehsender CNN.

USA: Armenien und Aserbaidschan einigen sich erneut auf "humanitäre Waffenruhe"

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan erneut auf eine "humanitäre Waffenruhe" geeinigt. Dies teilte das US-Außenministerium nach Gesprächen mit den Außenministern beider Länder am Vortag in Washington mit. Die Waffenruhe soll demnach ab Montag, 08.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ) gelten. Zuvor waren bereits mehrere Waffenruhen gescheitert.

Japans Regierungschef kündigt Klimaneutralität bis 2050 an

Japan soll nach Angaben des neuen Regierungschefs Yoshihide Suga binnen 30 Jahren klimaneutral werden. "Wir werden den Gesamtanteil von Treibhausgasen bis 2050 netto auf Null bringen, also CO2-neutral sein", sagte Suga in seiner ersten Rede vor dem Parlament seit seinem Amtsantritt. Ziel sei es, eine "dekarbonisierte Gesellschaft" zu schaffen. Suga legte einen konkreten Zeitplan vor, der Japan hin zur CO2-Neutralität führen soll. Bisher hängt die Energieversorgung in Japan noch stark von der Kohle ab.

Chilenen bringen in historischem Referendum Verfassungsreform auf den Weg

Chiles Verfassung aus der Zeit der Pinochet-Diktatur wird abgeschafft: In einem historischen Referendum haben am Sonntag mehr als drei Viertel der Wähler für eine Verfassungsänderung gestimmt. Die Befürworter der Reform versammelten sich in der Hauptstadt Santiago de Chile und anderen Städten des Landes zu Siegesfeiern auf den Straßen. Präsident Sebastian Pinera appellierte an den nationalen Zusammenhalt.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)