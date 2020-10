Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund will Kontakte auf "absolut nötiges Minimum" beschränken

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen die Bürger ihre privaten Kontakte im November auf ein "absolut nötiges Minimum" reduzieren. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen mit den Ländern am Mittwochnachmittag hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Das Papier sieht auch vor, touristische Übernachtungen im Inland zu untersagen und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Opern, Kinos, Schwimmbäder und Fitnessstudios zu schließen. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch "mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet" sein.

RKI: 14.964 neue Corona-Infektionen in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages knapp 15.000 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Mittwochmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Dienstag insgesamt 14.964 neue Fälle registriert, nach 11.409 neuen Fällen am Vortag.

CDU-Landesverbände wollen Parteitag im Januar erzwingen - Zeitung

Mehrere CDU-Landesverbände wollen nach einem Bericht der Bild-Zeitung die Parteiführung zwingen, den abgesagten Bundesparteitag für Januar einzuberufen. Demnach wollen die Verbände Baden-Württemberg, Hamburg und der niedersächsische Verband Braunschweig sowie mindestens zwei Ost-Landesverbände einen entsprechenden Antrag stellen. Michael Sack, CDU-Chef von Mecklenburg-Vorpommern sagte: "Die Entscheidung über den Parteivorsitz ist längst überfällig und muss jetzt wirklich zügig fallen - im Januar."

Linken-Parteitag in Erfurt ist abgesagt

Die Linke hat den für das Wochenende in Erfurt geplanten Parteitag wegen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt. Dies hat der Parteivorstand entschieden, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Wann und wie die eigentlich geplante Wahl einer neuen Parteiführung nachgeholt wird, ist demnach noch offen.

Schwache Ölpreise dämpfen deutsche Importpreise im September

Die Entwicklung der Importpreise in Deutschland ist im September von rückläufigen Ölpreisen gebremst worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang von 0,2 Prozent prognostiziert.

Macron verkündet am Mittwochabend neue Corona-Maßnahmen

Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Frankreich wird Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend neue Maßnahmen verkünden. Wie der Elysée-Palast mitteilte, will sich der Präsident um 20.00 Uhr in einer Fernsehansprache äußern. Die neuen Maßnahmen sollen demnach am Vormittag vom Kabinett beschlossen werden. Im Gespräch sind eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperre oder ein neuer Lockdown - zumindest in stark betroffenen Regionen.

Italien verspricht Wirtschaftshilfen in Höhe von über 5 Milliarden Euro

Die italienische Regierung hat Wirtschaftshilfen in Höhe von über 5 Milliarden Euro für die von der Pandemie am stärksten betroffenen Bereiche angekündigt. Die Mittel würden in einem "einfachen und schnellen Verfahren" ausgezahlt, versprach Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri. Bis Mitte November solle das Geld auf den Konten der Betroffenen sein, fügte er hinzu.

Website von Trumps Wahlkampagne kurzzeitig gehackt

Die Website der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag kurzzeitig gehackt worden. Auf der Website donaldjtrump.com, die normalerweise Informationen über Wahlkampfveranstaltungen und Spendenaufrufe enthält, erschien vorübergehend die Nachricht: "Diese Seite wurde beschlagnahmt". US-Medienberichten zufolge war dort zu lesen, die Welt habe "genug von den Fake-News, die täglich von Präsident Donald J Trump verbreitet werden".

Melania Trump wirbt bei erstem Solo-Wahlkampfauftritt für Wiederwahl ihres Mannes

Bei ihrem ersten Solo-Wahlkampfauftritt vor der US-Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag hat First Lady Melania Trump für eine Wiederwahl ihres Mannes geworben. "Donald ist ein Kämpfer. Er liebt sein Land und er kämpft jeden Tag für Euch", sagte sie bei einer Wahlkampfveranstaltung in Atglen im Bundesstaat Pennsylvania, einem der Schlüsselstaaten.

Chinesische Banken passen Formel für Yuan-Fixing an

Chinesische Banken haben die Verwendung des antizyklischen Faktors zur Bestimmung der täglichen Yuan-Fixings ausgesetzt. Das wird als Bereitschaft der Führung in Peking gesehen, eine Abwertung der Landeswährung zuzulassen. Die offizielle Mitteilung kam vom China Foreign Exchange Trade System, wonach die Banken, die der Zentralbank Peoples Bank of China (PBoC) den Yuan-Wechselkurs zur Verfügung stellen, kürzlich den antizyklischen Faktor fallen gelassen haben.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Okt 94 (Sep: 95)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Okt PROGNOSE: 94

