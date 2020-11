Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoE stockt QE-Programm deutlicher als erwartet auf

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik deutlicher als erwartet gelockert und ist für den Fall eines sich eintrübenden Inflationsausblicks zu weiteren Maßnahmen bereit. Der geldpolitische Ausschuss MPC beließ den Leitzins zwar wie prognostiziert bei 0,10 Prozent, doch wurde zugleich das Zielvolumen der Staatsanleihekäufe um 150 Milliarden auf 895 Milliarden Pfund angehoben. Beide Entscheidungen fielen einstimmig. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen unveränderten Leitzins und eine Aufstockung des QE-Programms um nur 100 Milliarden Pfund erwartet.

Deutscher Auftragseingang im September schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,9 (August: 1,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 1,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich jedoch ein Zuwachs von 4,5 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im September um 1,1 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Der für August ursprünglich gemeldete Rückgang von 0,1 Prozent wurde bestätigt. Im Vergleich zu Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, war der Umsatz saison- und kalenderbereinigt um 8,9 (August: 9,9) Prozent niedriger.

Biden erhöht mit Erfolgen in Michigan und Wisconsin seine Siegchancen

Mit Siegen in den Schlüsselstaaten Michigan und Wisconsin hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden seine Chancen auf den Sieg über Amtsinhaber Donald Trump deutlich verbessert - einen Tag nach der Wahl bliebt der Wahlausgang aber weiterhin ungewiss. Ergebnisse aus anderen wichtigen Bundesstaaten standen am Mittwoch aus. Zudem leitete Trumps Team den juristischen Kampf um die Wahl mit Klagen gegen die Stimmauszählungen in mehreren Staaten ein.

US-Präsidentschaftskandidat Biden gibt sich erneut siegessicher

Im erbitterten Kampf um die US-Präsidentschaft hat sich der demokratische Kandidat Joe Biden erneut siegessicher gezeigt. "Wir glauben, dass wir die Sieger sein werden, wenn die Stimmauszählung beendet ist", sagte Biden am Mittwoch an der Seite seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris in seiner Heimatstadt Wilmington. "Es ist klar, dass wir genug Bundesstaaten gewinnen, um die (für einen Sieg benötigten) 270 Wahlleute-Stimmen zu erreichen."

Trump will Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin verlangen

US-Präsident Donald Trump will das Wahlergebnis im Bundesstaat Wisconsin anfechten. Trump werde umgehend eine Neuauszählung der Stimmen verlangen, erklärte sein Wahlkampfmanager Bill Stepien am Mittwoch. Es lägen Berichte über Unregelmäßigkeiten in mehreren Bezirken in Wisconsin vor.

Trump klagt gegen weitere Stimmauszählung in Michigan

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump gegen eine weitere Stimmauszählung im Bundesstaat Michigan vor Gericht gezogen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, bei einem Gericht einen vorläufigen Stopp der Auszählung beantragt zu haben. Michigan im Mittleren Westen ist einer der wenigen Bundesstaaten, in denen nach der Wahl noch kein Sieger feststeht.

Trump-Lager verlangt Stopp der Stimmauszählung auch in Pennsylvania

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump auch im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania vor Gericht gezogen, um die Stimmauszählung zu stoppen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, per Klage eine Aussetzung der Auszählung erreichen zu wollen. Das Wahlkampfteam sprach von mangelnder "Transparenz" in den Wahllokalen.

Polizei geht gegen linke Demonstranten in Portland vor

Bei Protesten linksgerichteter Demonstranten in Portland nach der US-Präsidentschaftswahl sind mindestens zehn Menschen festgenommen worden. Die Polizei warnte am Mittwochabend (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter vor "weitverbreiteter Gewalt" und Ausschreitungen und rief die Menschen auf, die Innenstadt zu meiden. Hunderte Polizisten und Nationalgardisten waren im Einsatz. Die Gouverneurin des US-Bundesstaats Oregon, Kate Brown, verlängerte den zuvor bereits für die Wahlnacht ausgerufenen Notstand.

OSZE-Wahlbeobachter kritisieren Trump scharf

Die Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Wahlbetrugsvorwürfe scharf kritisiert. "Grundlose Anschuldigungen systematischer Defizite, insbesondere durch den amtierenden Präsidenten" schadeten dem "Vertrauen der Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen", erklärte die Beobachtermission.

Biden will bei Sieg schon an erstem Amtstag Klimaabkommen wieder beitreten

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen schon an seinem ersten Amtstag wieder rückgängig machen. "In genau 77 Tagen" werde eine von ihm angeführte Regierung der Vereinbarung zum globalen Klimaschutz wieder beitreten, kündigte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) im Internetdienst Twitter an. Er bezog sich damit auf das Datum für die Vereidigung des Präsidenten, den 20. Januar.

Scholz: Dass man Wahlergebnis akzeptiert, sollte auch für amtierende Präsidenten so sein

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Ankündigung von Klagen gegen eine weitere Stimmauszählung im US-Bundesstaat Michigan durch US-Präsident Donald Trump verlangt, dass der US-Präsident ein Wahlergebnis akzeptiert. "Ich glaube, das ist vorher angekündigt worden, dass solche Gerichtsverfahren stattfinden könnten, aber es ist wenig überzeugend", sagte Scholz in der ARD. Es müsse jetzt ausgezählt werden nach Verfahren, die vorher festgelegt worden seien.

Durchbruch in Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien weiter nicht Sicht

In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein künftiges Handelsabkommen ist weiterhin kein Durchbruch in Sicht. "Es bestehen nach wie vor sehr ernste Divergenzen", erklärte der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Mittwoch nach einer weiteren zweiwöchigen Verhandlungsrunde. "Ich stimme mit Michel Barnier überein", erklärte auch sein britischer Amtskollege David Frost.

Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in den USA bei fast 100.000

Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl hat die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, wurden fast 100.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst - die genaue Zahl beträgt 99.660.

Rekordwert bei Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland ist erneut ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet wurden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden fast 20.000 neue Infektionen innerhalb eines Tages erfasst - die genaue Zahl betrug 19.990 Fälle. Der bisherige Höchstwert in Deutschland seit Beginn der Pandemie hatte bei 19.059 Fällen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI bekanntgegeben worden.

China verbietet Briten und Belgiern wegen Corona-Pandemie die Einreise

Zum Schutz vor einer erneuten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat China den Bürgern mehrerer europäischer Länder die Einreise verboten. Einreisen von Nicht-Chinesen aus Großbritannien und Belgien sind vorerst untersagt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Es handele sich um eine "zeitweilige Antwort, die wegen der derzeitigen Covid-19-Lage erforderlich ist", erklärte die chinesische Botschaft in Großbritannien. Die chinesische Botschaft in Belgien sprach von einem "letzten Mittel".

Macron: Frankreich kämpft nicht gegen "den Islam"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat versichert, dass sich sein Land nicht im Kampf gegen "den Islam" befinde. Frankreich kämpfe gegen den "islamistischen Separatismus, niemals gegen den Islam", schrieb Macron in einem am Mittwochabend veröffentlichten Brief an die britische Zeitung Financial Times. Mit Äußerungen nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Mordanschlag auf den Lehrer Samuel Paty hatte Macron wütende Proteste in muslimisch geprägten Ländern ausgelöst.

+++ Konjunkturdaten +++

INDONESIEN

BIP 3Q -3,49% gg Vorjahr (PROG -2,98%)

BIP 3Q +5,05% gg Vorquartal (PROG +5,60%)

NIEDERLANDE

Inflationsrate Okt 1,2% - CBS

Inflationsrate Sep war 1,1% - CBS

PHILIIPINEN

Verbraucherpreise Okt +2,5% gg Vorjahr (PROG +2,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Okt +3,0% gg Vorjahr

