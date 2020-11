Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz sieht ausreichenden Etat-Spielraum und Chancen für Digitalsteuer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht genügend Spielraum im Haushalt, um auch bei einer noch längeren Dauer der Corona-Krise Finanzhilfe für die Betroffenen zu leisten. Außerdem sieht er nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl gestiegene Chancen für eine internationale Einigung auf eine Digitalsteuer. "Unser Land hat die finanzielle Kraft, in diesem und im nächsten Jahr alles zu tun, was nötig ist, um die Kontrolle über die Pandemie zu behalten und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen abzufedern", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Knapp 22.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

Mit 21.866 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages ist erneut die Marke von 20.000 überschritten worden. Der bisherige Rekordwert von 23.399 Fällen wurde indes nicht erreicht, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am vergangenen Samstag gemeldet hatte.

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Oktober noch tiefer

Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation in Deutschland hat im Oktober weiter nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der HVPI mit einer Jahresrate von 0,5 (Vormonat: 0,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Oktober.

Mehrere europäische Länder melden alarmierende Corona-Zahlen

Aus mehreren europäischen Ländern werden neue alarmierende Corona-Zahlen gemeldet: In Großbritannien starben nach Angaben der britischen Behörden mittlerweile bereits mehr als 50.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus - so viele wie in keinem anderen Land Europas. Spanien überschritt am Mittwoch die Marke von 40.000 Corona-Toten und Italien registrierte mehr als eine Million Ansteckungen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr.

Griechenland verhängt nächtliche Ausgangssperren wegen steigender Corona-Zahlen

Angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Griechenland eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Ab Freitag dürfen die Griechen ihre Häuser zwischen 21.00 Uhr (Ortszeit, 20.00 Uhr MEZ) und 05.00 Uhr (04.00 Uhr MEZ) nicht mehr verlassen, wie der Staatssekretär für Katastrophenschutz, Nikos Hardalias, am Mittwoch mitteilte. Von der Regel ausgenommen seien Menschen, die aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen das Haus verlassen müssen.

Biden ernennt langjährigen Vertrauten Klain zum Stabschef im Weißen Haus

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seine erste Entscheidung über die personelle Besetzung seines Regierungsteams bekanntgegeben: Sein langjähriger Berater Ron Klain soll den Schlüsselposten des Stabschefs im Weißen Haus übernehmen. Mit dieser Entscheidung trieb Biden die Vorbereitungen für seinen für den 20. Januar geplanten Amtsantritt weiter voran, während Amtsinhaber Donald Trump seine Wahlniederlage weiterhin nicht anerkennen will.

Trump gewinnt drei weitere Wahlleute in Alaska

US-Präsident Donald Trump hat sich in Alaska erwartungsgemäß drei weitere Wahlleute gesichert: Mehr als eine Woche nach der Präsidentschaftswahl gab der Bundesstaat das Wahlergebnis bekannt, wonach Trump 56,9 Prozent der Stimmen erhielt, wie mehrere US-Medien berichteten. Am Ausgang der Wahl ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 279 Wahlleute-Stimmen, Trump auf 217.

Weiterer Corona-Fall im Weißen Haus

Im Weißen Haus in Washington ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem politischen Direktor Brian Jack sei das Virus am Wochenende nachgewiesen worden, berichteten die Zeitung New York Times und der Sender CNN. Jack hatte am Dienstag vergangener Woche den Wahlabend im Weißen Haus verbracht, um die Bekanntgabe der Ergebnisse mitzuverfolgen.

Indien zum ersten Mal in technischer Rezession

Die indische Wirtschaft wird nach Ansicht von Ökonomen das zweite Quartal in Folge schrumpfen und in eine technische Rezession stürzen. Auch ein stellvertretender Gouverneur der Zentralbank äußerte diese Einschätzung. "Indien ist in der ersten Hälfte 2020 zum ersten Mal in seiner Geschichte in eine technische Rezession eingetreten", hieß es im Monatsbulletin der Reserve Bank of India (RBI).

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -4,4% (PROG: -0,9%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -11,5% gg Vj

