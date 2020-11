Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: Mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind mehr als 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 10.824 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es knapp 17.000 Neuinfektionen gewesen. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Bund plant weitere Einschränkung privater Kontakte - Presse

Angesichts der immer noch hohen Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland plant die Bundesregierung laut mehreren Medienberichten private Kontakte weiter einzuschränken. Unter Berufung auf die Beschlussvorlage für die am Montag stattfindende Schaltkonferenz sollen private Zusammenkünfte mit Bekannten oder Freunden "auf einen festen weiteren Hausstand" begrenzt werden, wie die Bild-Zeitung und die Funke Mediengruppe berichteten. Die Menschen werden außerdem aufgefordert, auf private Feiern bis Weihnachten gänzlich zu verzichten. In Schulen sollen die Klassen halbiert werden und eine generelle Maskenpflicht eingeführt werden.

Biontech rechnet mit Rückkehr zum Normalzustand bis Ende 2021

Der Mitgründer des Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021. Dafür sei es aber "absolut essentiell", eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus vor dem Herbst zu erreichen, sagte er dem britischen Fernsehsender BBC. Er sei aber optimistisch, dass dies gelingen könnte. Der von Biontech und dem US-Pharmariesen Pfizer entwickelte Impfstoff ist einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie.

Österreich plant Massentests nach Ende des Lockdowns Anfang Dezember

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Corona-Massentests ab Anfang Dezember angekündigt. Es werde ein ähnlicher Schritt wie in der Slowakei vorbereitet, sagte Kurz im österreichischen Fernsehsender ORF. Vor zwei Wochen waren in der Slowakei zwei Drittel der Bevölkerung auf das Coronavirus getestet worden. Die Massentests sollen in knapp drei Wochen nach Ablauf des ab Dienstag geltenden Lockdowns eingesetzt werden.

WHO verzeichnet Rekordwert an Corona-Neuinfektionen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Höchststände bei den täglich gemeldeten Corona-Infektionen verzeichnet. Am Samstag wurden weltweit 660.905 Neuinfektionen registriert, wie aus der WHO-Statistik zur Verbreitung des Coronavirus hervorgeht. Am Freitag waren es mehr als 645.000 neue Corona-Fälle. Beide Zahlen liegen über dem bisherigen Höchstwert vom 7. November, als der WHO innerhalb eines Tages gut 614.000 Corona-Infektionen gemeldet worden waren.

Britischer Premier Johnson nach Corona-Kontakt in Selbstisolation

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach dem Kontakt mit einem Corona-Infizierten in Selbstisolation begeben. Dem Regierungschef gehe es gut und er weise "keinerlei Symptome" einer Covid-19-Erkrankung auf, sagte ein Regierungssprecher in London. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Johnson am Donnerstag mehrere Abgeordnete in der Downing Street getroffen hatte, von denen einer anschließend positiv auf das Virus getestet geworden war.

Pro-Europa-Kandidatin Sandu steuert auf Sieg bei Wahl in Moldau zu

Die pro-europäische Ex-Regierungschefin Maia Sandu hat nach Auszählung fast aller Stimmen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau eingefahren. Bei der Stichwahl am Sonntag kam die Herausforderin des pro-russischen Amtsinhabers Igor Dodon laut offiziellen Angaben nach Auszählung von 99 Prozent der Wahlzettel auf 57 Prozent der Stimmen. Dodon erhielt demnach 43 Prozent der Stimmen. Das endgültige Ergebnis wird im Laufe des Montags erwartet.

Erdogan fordert dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für Zypern

Bei einem umstrittenen Besuch auf Zypern hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für die Insel gefordert. "Es gibt zwei Völker und zwei getrennte Staaten auf Zypern", sagte Erdogan in Nikosia. Eine dauerhafte Lösung für die Mittelmeerinsel müsse auf dieser Grundlage basieren. Damit stellte sich Erdogan in Widerspruch zu den bisherigen Bemühungen um eine Lösung im Zypern-Konflikt, die eine Wiedervereinigung zwischen dem griechisch-zyprischen Süden und dem türkisch-zyprischen Norden vorsehen.

Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem höchsten Tempo seit mindestens 40 Jahren gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum von Juli bis September um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise mit Rekordtempo geschrumpft. Annualisiert weitete sich die Wirtschaft der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 21,4 Prozent aus. Ökonomen hatten im Konsens mit 18,9 Prozent gerechnet.

Chinas Industrieproduktion nimmt im Oktober Fahrt auf

Die chinesische Industrieproduktion hat ihr Tempo im Oktober gesteigert. Sie legte um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens des Wall Street Journals mit einem Anstieg um 6,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal stieg sie um 0,8 Prozent.

Erneut Corona-Fälle in Australien nach erfolgreicher Eindämmung aufgetreten

In Australien sind nach erfolgreicher Eindämmung erneut Corona-Fälle aufgetreten: In der Metropole Adelaide im Süden des Landes haben die Behörden in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel mindestens 17 Virusfälle bestätigt. Es handelt sich um die größte seit April gemeldete Fallzahl in der Region. Anfang November hatte Australien erstmals seit Monaten keine Neuinfektionen mehr gemeldet.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Okt 14,39 Mrd USD

Indonesien Importe Okt 10,78 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Okt Überschuss 3,61 Mrd USD (PROG Überschuss 2,14 Mrd USD)

Thailand BIP 3Q -6,4% gg Vorjahr (PROG -8,2%)

Thailand BIP saisonbereinigt 3Q +6,5% gg Vorquartal (PROG +4,1%)

