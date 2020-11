Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - 267 Todesfälle gemeldet

In Deutschland sind binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen sowie 267 Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 14.419 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg demnach bundesweit auf 12.814 - dies waren 267 mehr als am Vortag.

Bürger sollen private Kontakte auf ein Minimum reduzieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder wollen erst in der kommenden Woche konkrete Beschlüsse über die Corona-Regeln in diesem Winter fassen. Sie appellierten aber nach mehr als fünfstündigen Beratungen eindringlich an die Bürger, private Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Am Mittwoch kommender Woche wollen sie über ein längerfristiges Corona-Konzept beraten. Es solle "so weit wie möglich" Planbarkeit geben, sagte Merkel nach den Gesprächen.

Rückgang der Erwerbstätigkeit im dritten Quartal abgeschwächt

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im dritten Quartal 2020 zwar weiter gesunken, der Rückgang hat sich allerdings abgeschwächt. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es rund 44,7 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum zweiten Quartal waren das 48.000 Personen oder 0,1 Prozent weniger. Im zweiten Quartal hatte es im Zuge der Corona-Pandemie einen außerordentlichen Rückgang um 627.000 oder 1,4 Prozent gegeben.

Bundesregierung fordert Zurückhaltung von Konfliktparteien in der Westsahara

Angesichts der wieder aufgeflammten Kämpfe in der Westsahara hat die Bundesregierung die Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. "Die gewaltsamen Auseinandersetzungen am Wochenende waren der schwerwiegendste Zwischenfall seit der Waffenstillstandsvereinbarung von 1991", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Beide Seiten müssten an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Mehrere Fälle der Vogelgrippe in Frankreich und Dänemark entdeckt

In Frankreich und Dänemark sind mehrere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten. Die beiden EU-Länder bestätigten den Befund. Auf der französischen Insel Korsika wurden hunderte Hennen getötet, in Dänemark ordneten die Behörden die Schlachtung von mehr als mehr als 25.000 Vögeln an, nachdem das Virus im Westen des Landes aufgetreten war. Zuletzt war das Virus unter anderem in den Niederlanden und Belgien entdeckt worden.

Biden ruft Trump erneut zur Übergabe der Amtsgeschäfte auf

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump erneut eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. "Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", sagte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington mit Blick auf die Corona-Pandemie. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde.

US-Virologe Fauci nennt Moderna-Impfstofferfolg "erstaunlich beeindruckend"

Der führende US-Virologe Anthony Fauci hat die Zwischenergebnisse des Corona-Impfstoff-Kandidaten des Unternehmens Moderna als "erstaunlich beeindruckend" bezeichnet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte Fauci, er hätte sich mit Impfungen mit einer Wirksamkeit von 70 bis 75 Prozent zufrieden gegeben. Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna hatte bekannt gegeben, dass sein entwickelter Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent besitzt.

Trump-Regierung macht Tempo bei Erdölbohrungen in Naturschutzgebiet in Alaska

Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump will bei geplanten umstrittenen Erdölbohrungen in einem Naturschutzgebiet in Alaska Fakten schaffen. Das Innenministerium rief Unternehmen auf, ihr Interesse an Bohrungen in bestimmten Landparzellen im Arctic National Wildlife Refuge anzumelden. Der Schritt erfolgt rund zwei Monate vor dem Amtsantritt des neugewählten Präsidenten Joe Biden, der gegen Erdöl- und Erdgasbohrungen in der Region ist.

US-Republikaner warnen Trump vor schnellem Abzug aus Afghanistan

Führende US-Republikaner haben Präsident Donald Trump mit deutlichen Worten vor einem beschleunigten Truppenabzug aus Afghanistan und dem Irak gewarnt. Der konservative Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell sagte, die USA würden damit Verbündete "aufgeben" und Islamisten einen "großen Propaganda-Sieg" bescheren.

Pompeo verurteilt außenpolitisches Vorgehen Ankaras als "sehr aggressiv"

Bei seinem Besuch in Paris hat US-Außenminister Mike Pompeo nach eigenen Angaben mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron über das "sehr aggressive" außenpolitische Verhalten der Türkei beraten. In einem Interview mit der französischen Tageszeitung "Le Figaro" sagte Pompeo, Macron und er hätten "viel Zeit" damit verbracht, über das Thema zu sprechen.

Clarida: Anstieg der Staatsanleiherenditen kein Grund zur Sorge

Der jüngste Anstieg der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe ist laut Richard Clarida, Vize-Chairman der US-Notenbank Federal Reserve, kein beunruhigendes Anzeichen für die Wirtschaft. "Ich kann für mich sagen, dass ich mir keine Sorgen mache", sagte Clarida bei einer Veranstaltung. Die Spanne, in der sich die Rendite bewege, sei immer noch "sehr akkomodierend".

Quarles: FSB untersucht Folgen des "Covid-Ereignisses"

Der Financial Stability Board (FSB) will sich nach den Worten seines Vorsitzenden Randal Quarles darum bemühen, die bei den coronabedingten Marktturbulenzen im Frühjahr zutage getretenen Schwächen bei Finanzmarktteilnehmern außerhalb des Bankensektors ("Nicht-Banken") anzugehen. "Die von dem 'Covid-Ereignis' ausgehenden Herausforderungen sind keinesfalls verschwunden, wir sind eben erst dabei, die sich daraus ergebenden Lehren zu ziehen", heißt es in Quarles' Brief an die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Diese treffen sich am Wochenende "virtuell".

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen BIP 3Q +5,2%

Norwegen BIP 3Q PROGNOSE: +5,2%

