Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: Mehr als 17.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind mehr als 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 17.561 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es mehr als 14.000 Neuinfektionen gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das RKI jedoch einen leichten Rückgang der Ansteckungzahlen: Vergangenen Mittwoch wurden 18.487 Fälle gemeldet.

Steinmeier: Deutschland sollte Corona-Impfstoff mit armen Ländern teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert Deutschland und Europa auf, ihre Kontingente eines Impfstoffes gegen das Coronavirus mit ärmeren Ländern zu teilen. "Deutschland und Europa sollten jetzt ein politisches Signal geben, dass sie bereit sind, von Beginn an einen Teil dieser Kontingente abzugeben, um etwa Gesundheitspersonal auch in ärmeren Ländern der Welt so rasch wie möglich zu schützen", schrieb der Bundespräsident in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel.

Bundesregierung unterstützt Autoindustrie mit weiteren Milliarden

Die Bundesregierung unterstützt die Automobilindustrie mit weiteren 3 Milliarden Euro. Wie aus einer Mitteilung von Regierungssprecher Steffen Seibert hervorgeht, stellt sie der Branche damit insgesamt rund 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Seibert begründete die neuen Hilfen mit einem "langfristigen Strukturwandel", der "große Herausforderungen" mit sich bringe. Gleichzeitig räumte Seibert ein, dass die Autoindustrie "nach starken Absatzeinbrüchen in der ersten Jahreshälfte" nun wieder "erste Anzeichen der Erholung" zeige. Bereits zuvor waren Hilfen in Höhe von 2 Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket für die Zulieferindustrie zugesagt worden.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im September

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September spürbar gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 1,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei legten die offenen Aufträge aus dem Inland um 1,3 Prozent zu, während der Bestand an Auslandsaufträgen um 1,0 Prozent stieg.

Japans Exporte erreichen im Oktober fast Vorkrisenniveau

Die japanischen Exporte haben im Oktober fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Die Ausfuhren sanken um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einem Rückgang von 4,9 Prozent im September, wie das Finanzministerium mitteilte. Ökonomen hatten im Factset-Konsens für Oktober mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet. Die japanische Wirtschaft profitierte von einer stärkeren Nachfrage aus allen Regionen außer Europa. Die Ausfuhren nach China stiegen um 10,2 Prozent. Die Exporte in die USA legten um 2,5 Prozent zu.

Bank of Japan will ETF-Käufe zunächst fortsetzen

Die japanische Zentralbank will derzeit weiterhin börsengehandelte Indexfonds (ETFs) kaufen, um die Märkte inmitten der Covid-19-Pandemie stabil zu halten. "Wir müssen verhindern, dass eine Marktinstabilität zu einer Verschlechterung des Vertrauens bei Unternehmen und privaten Haushalten führt", sagte Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan (BoJ) vor einem Parlamentsausschuss. Im März verdoppelte die Notenbank ihre Obergrenze für die ETF-Käufe auf 12 Billionen Yen, nachdem die Angst vor dem Coronavirus die Märkte erschüttert hatte.

Frankreich meldet mehr als zwei Millionen Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie

Frankreich hat am Dienstag die Schwelle von zwei Millionen Corona-Infektionen überschritten. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass sich seit dem Beginn der Pandemie 2.036.755 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt hätten. Allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien mehr als 45.500 neue Fälle hinzugekommen.

Trump feuert Chef von Cybersicherheitsbehörde nach Widerspruch von Betrugsvorwürfen

Zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat der abgewählte Amtsinhaber Donald Trump den Chef der Cybersicherheitsbehörde CISA gefeuert, nachdem dieser den Behauptungen des Präsidenten über Wahlbetrug widersprochen hatte. Chris Krebs sei "mit sofortiger Wirkung entlassen", schrieb Trump auf Twitter. Die dem Heimatschutzministerium unterstellte Regierungsbehörde CISA hatte in den vergangenen Tagen die Vorwürfe über angeblichen Wahlbetrug zurückgewiesen und die Abstimmung am 3. November als "die sicherste in der Geschichte der USA" bezeichnet.

USA senken Truppenstärke in Afghanistan bis 15. Januar auf 2.500 Soldaten

Die USA senken ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Mitte Januar von rund 4.500 auf 2.500 Soldaten. Das kündigte der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller an. Die Zahl der Soldaten im Irak soll demnach bis zum 15. Januar um rund 500 auf ebenfalls 2.500 abgesenkt werden.

Sicherheitskreise: Raketenangriff auf US-Botschaft im Irak

Zum ersten Mal seit einem Monat ist die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad nach Angaben aus Sicherheitskreisen Ziel einen Raketenangriffs geworden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren mehrere Explosionen zu hören. Demnach kam offenbar auch das US-Raketenabwehrsystem C-RAM zum Einsatz.

Powell: Steigende Corona-Infektionen Risiko für Wirtschaft

Für den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, ist die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen möglicher Impfstoffe auf den Wirtschaftsausblick vorauszusagen, so der Fed-Chef. "Im ganzen Land sehen wir neue Fälle. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen nimmt zu. Und wir sehen, dass die Staaten beginnen, einige Aktivitätsbeschränkungen einzuführen", sagte Powell.

Australischer Bundesstaat verkündet sechstägigen Corona-Lockdown

Nach einem erneuten Auftreten von Corona-Fällen in der australischen Metropole Adelaide hat der Bundesstaat South Australia am Mittwoch einen sechstägigen Lockdown für seine fast zwei Millionen Einwohner angekündigt. Die restriktive Maßnahme gilt ab Donnerstag um Mitternacht, wie die Behörden mitteilten. Sechs Tage lang sollen dann Schulen, Restaurants und Fabriken geschlossen bleiben. Die Menschen sind aufgefordert, Zuhause zu bleiben. Auch Sport im Freien ist während des Zeitraums untersagt.

Nach "Eta" wütet Hurrikan "Iota" in Mittelamerika

Nur zwei Wochen nach dem verheerenden Wirbelsturm "Eta" hat der Hurrikan "Iota" über Mittelamerika gewütet. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 erreichte "Iota" am Montag die Küste Nicaraguas, knapp 24 Stunden später schwächte er sich zu einem Tropensturm ab. In Nicaragua und Honduras brachten die Behörden tausende Menschen in Sicherheit, bislang gab es dort keine Berichte über Opfer. Ein erstes Todesopfer sowie schwere Schäden verursachte "Iota" hingegen auf der kolumbianischen Insel Providencia. Ein weiterer Menschen starb in Panama.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Okt unverändert gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Okt PROG: -0,2% gg Vm; +0,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Okt +0,2% gg Vm; +1,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)