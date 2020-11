Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mehr als 11.100 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 11.169 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Müller fordert Entscheidung über Lieferkettengesetz vor Weihnachten

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei dem geplanten Gesetz für eine strengere Überwachung von Lieferketten. "Wir müssen vor Weihnachten zu einer Entscheidung kommen", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Innerhalb der Regierung gibt es vom Wirtschaftsministerium und Kanzleramt Vorbehalte zu dem vorgestellten Gesetzesentwurf.

Deutsche Tarifverdienste steigen im dritten Quartal langsamer

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im dritten Quartal 2020 langsamer gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,2 (zweites Quartal: 1,5) Prozent. Dies ist der geringste Anstieg seit dem zweiten Quartal 2011 (ebenfalls 1,2 Prozent).

Schweiz stimmt gegen strengere Lieferketten- und Kriegsgeschäfte-Initiativen

Die Schweizer haben sich in einer Volksabstimmung gegen eine Initiative ausgesprochen, mit der das Land eines der strengsten Lieferkettengesetze der Welt bekommen sollte. Die Vorlage sei von einer Mehrheit der Kantone abgelehnt worden und damit gescheitert, berichtete das Umfrageinstitut gfs.bern. Auch eine zweite Initiative für ein Verbot, Geld in die Produktion von Kriegswaffen zu investieren, scheiterte demnach.

US-Virologe Fauci warnt vor Explosion der Corona-Fallzahlen nach Thanksgiving

Der renommierte US-Virologe Anthony Fauci hat vor einem drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen nach Thanksgiving gewarnt. Wegen der regen Reiseaktivitäten rund um den wichtigsten US-Feiertag werde sich die Verbreitung des neuartigen Coronavirus höchstwahrscheinlich nochmals beschleunigen, sagte Fauci dem Sender CNN. In zwei oder drei Wochen sei mit einem sprunghaften Anstieg der Infektionsfälle zu rechnen. "Wir wollen die Menschen nicht verängstigen, aber das ist die Realität", sagte Fauci.

US-Regierung will SMIC und CNOOC auf Schwarze Liste setzen - Bericht

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Chinas größten Chiphersteller SMIC und den Ölgiganten CNOOC auf die schwarze Exportliste setzen. Als Begründung werde angeführt, sie befänden sich im Besitz oder unter der Kontrolle des chinesischen Militärs, berichtete Reuters. Es war unklar, wann genau die neuen Regelungen in Kraft treten werden.

Chinesische Industrieaktivität steigt im November stärker als erwartet

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im November nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,1 (Oktober: 51,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 51,5 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im November aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 56,4 (Vormonat: 56,2) Punkte.

Japan/Einzelhandelsumsatz Okt +6,4% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt +2,9% gg Vj

Südkorea Index Frühindikatoren Okt 101,8 (Sep: 101,4)

