Chinesischer Industrie-PMI erreicht höchsten Stand der Dekade

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal kräftig erholt

Die schweizerische Wirtschaft ist im dritten Quartal kräftig gewachsen und hat rund drei Viertel des Einbruchs aus dem ersten Halbjahr wettgemacht. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP allerdings um 1,6 Prozent niedriger. Die Daten übertrafen die Erwartungen: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Wachstum von 6,0 Prozent auf Quartalssicht erwartet und einen Rückgang um 3,2 Prozent auf Jahressicht.

Australische Notenbank hält Zins unverändert

Der Leitzins in Australien bleibt auf seinem Rekordtief. Die Reserve Bank of Australia tastete die Zinsen auf ihrer Sitzung nicht an, zeigte sich aber zuversichtlich für eine Erholung der Wirtschaft nach der pandemiebedingten Flaute. Der Leitzins bleibt damit bei 0,10 Prozent. Auch das Ziel für die Rendite der dreijährigen Staatsanleihen bleibt unverändert.

Powell: Fed-Hilfe für Wirtschaft lag bei 2 Billionen USD

Nach Angaben von US-Notenbankchef Jerome Powell hat sein Haus in der Coronavirus-Krise 2 Billionen Dollar zur Stützung von Unternehmen, Städten und Bundesstaaten zur Verfügung gestellt. In vorbereiteten Aussagen für eine Anhörung vor dem Kongress hält er fest, das dieses Volumen bei weitem das von privaten Kreditgebern übertroffen habe.

Mehr als 13.600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 13.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 13.604 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren in etwa so viele wie am Dienstag vor einer Woche, als das RKI 13.554 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Ifo: Corona-Krise bedroht Existenz von 15 Prozent der deutschen Firmen

Die Corona-Krise ist für 15 Prozent der deutschen Unternehmen existenzbedrohend. Das erklärten diese in der Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts. "Gegen den Juni ist das eine Verbesserung, denn da waren es 21 Prozent", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Gleichwohl fühlen sich derzeit 86 Prozent der Reisebüros und -veranstalter bedroht, 76 Prozent der Hotels und 62 Prozent der Gaststätten."

Moderna beantragt Zulassung von Corona-Impfstoff in der EU und den USA

Der US-Pharmakonzern Moderna hat wie angekündigt die Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU und den USA beantragt. Die entsprechenden Anträge wurden sowohl bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) als auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, wie der Konzern mitteilte. Moderna ist damit das erste Unternehmen, das die Zulassung eines Corona-Impfstoffes in der EU beantragt hat.

Trumps umstrittener Gesundheitsberater Scott Atlas tritt zurück

Ein besonders umstrittener Gesundheitsberater von US-Präsident Donald Trump ist zurückgetreten. Scott Atlas, der seit August dem Corona-Krisenstab des Weißen Hauses angehörte, gab seinen Rücktritt bekannt. Der 65-jährige Neuroradiologe stand immer wieder in der Kritik, unter anderem weil er die Wirksamkeit von Masken zur Eindämmung des Coronavirus anzweifelte.

Bidens Wahlsieg in Arizona und Wisconsin offiziell bestätigt

Weitere Schlappen für US-Präsident Donald Trump: Nach einer Reihe anderer umkämpfter Bundesstaaten haben auch Arizona und Wisconsin den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden offiziell bestätigt. In Arizona zertifizierte Wahlleiterin Katie Hobbs das Wahlergebnis. Direkt im Anschluss unterzeichnete der konservative Gouverneur Doug Ducey die entsprechenden Dokumente. In Wisconsin zertifizierte kurz darauf der demokratische Gouverneur Tony Evers das Wahlergebnis.

Türkei verschärft wegen steigender Infektionszahlen Corona-Maßnahmen

Die Türkei reagiert mit strikten Ausgangsbeschränkungen auf die dramatisch steigenden Corona-Zahlen: Wie Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara ankündigte, gilt von Dienstag an eine nächtliche Ausgangssperre. Ein kompletter Lockdown inklusive Ausgangsbeschränkungen am Tag soll demnach am Wochenende gelten.

Seehofer verbietet rechtsextreme "Sturmbrigade 44"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstag die rechtsextreme "Sturmbrigade 44", auch "Wolfsbrigade 44" genannt, verboten. Das teilte sein Sprecher im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Wer die Grundwerte der freiheitlichen Gesellschaft bekämpfe, "bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren", erklärte Seehofer.

Finanzminister einigen sich auf Reform des Euro-Rettungsfonds ESM

Europas Finanzminister haben sich auf die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM geeinigt. Mit der Vereinbarung werde die Währungsunion "noch robuster gegenüber den Attacken von Spekulanten", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit seinen Kollegen in einer Video-Konferenz. Demnach wurde auch der frühere Start eines Abwicklungsfonds für marode Banken beschlossen. Er soll nun 2022 und nicht erst im Jahr 2024 starten.

London: Unternehmen sollen sich auf Ende von Übergangsphase vorbereiten

Inmitten der festgefahrenen Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen nach dem Brexit hat die britische Regierung betroffene Unternehmen aufgefordert, sich auf das Ende einer Übergangsphase zum Jahresende vorzubereiten. Ungeachtet des Ausgangs der Verhandlungen mit der EU werde es Veränderungen geben, "auf die Unternehmen sich jetzt vorbereiten müssen", erklärte der für die Brexit-Vorbereitungen zuständige Staatssekretär Michael Gove. Es sei "keine Zeit zu verlieren".

Schottlands Regierungschefin für neues Unabhängigkeits-Votum bei Wahlsieg im Mai

Im Falle eines Wahlsiegs ihrer Partei bei den Parlamentswahlen in Schottland im Mai will Regierungschefin Nicola Sturgeon sich für ein zweites Unabhängigkeits-Referendum einsetzen. "Im kommenden Mai werden wir Sie, die Menschen in Schottland, bitten, uns Ihr Vertrauen zu schenken, damit wir diese Aufgabe zum Aufbau eines besseren Landes weiterführen können", sagte sie beim virtuell abgehaltenen Jahresparteitag der Schottischen Nationalpartei (SNP).

Menschenrechtsgericht gibt grünes Licht für Klimaklage junger Portugiesen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat grünes Licht für die Verhandlung einer Klimaklage gegen Deutschland und 32 weitere Staaten gegeben. Das Gericht werde der Beschwerde acht junger Portugiesen im Alter zwischen acht und 21 Jahren Priorität einräumen, erklärten die Straßburger Richter. Die betroffenen Länder müssen sich nun zu dem Vorwurf äußern, nicht genug gegen den Klimawandel zu unternehmen.

