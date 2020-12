Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Oktober höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist besser als erwartet ins vierte Quartal gestartet und hat dabei das Vor-Corona-Niveau überschritten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,8 (September: minus 1,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von nur 1,1 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Oktober um 4,0 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Oktober stark gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent. Der für September ursprünglich gemeldete Anstieg von 1,1 Prozent wurde zudem auf 1,7 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, war der Umsatz saison- und kalenderbereinigt um 4,6 Prozent niedriger.

Mehr als 23.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 23.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 23.449 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 640 mehr als am Freitag vor einer Woche, als das RKI 22.806 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Merkel mahnt zu fairer globaler Verteilung von Impfstoff

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine faire globale Verteilung künftiger Corona-Impfstoffe angemahnt. Bei der Entwicklung möglicher Vakzine habe es zuletzt Fortschritte gegeben, "die Hoffnung machen", sagte Merkel in einer Videobotschaft anlässlich einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung zu Covid-19. "Zugleich dürfen wir nie vergessen, dass die Pandemie wirklich - also nachhaltig - nur dann überwunden werden kann, wenn alle Menschen weltweit einen fairen Zugang zu wirksamen Impfstoffen erhalten."

Altmaier hat "keine Schuldenpanik"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist durch die wachsenden Staatsschulden in der Corona-Krise nicht beunruhigt. "Wir haben keine Schuldenpanik", sagte Altmaier der Wirtschaftswoche. Die Regierung könne derzeit "zu relativ günstigen Konditionen Geld aufnehmen. Aber die Verpflichtungen haben stets Folgen für die Spielräume der nachfolgenden Regierungen und die Lasten für künftige Generationen. Deshalb bleiben Nachhaltigkeit, Angemessenheit und Sparsamkeit geboten."

Italien registriert höchste Zahl an Corona-Toten seit Pandemiebeginn

Italien hat am Donnerstag mit fast tausend Todesfällen die höchste Anzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten 993 Todesfälle binnen 24 Stunden - das sind 24 mehr als am 27. März. Allein in der Region Lombardei, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist, wurden den Behörden zufolge 347 Todesfälle gezählt.

Frankreich plant kostenlose Corona-Impfung für alle

Frankreich will die Corona-Impfung allen Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen. Das kündigte Ministerpräsident Jean Castex an. Zu diesem Zweck seien von der Regierung 1,5 Milliarden Euro im Sozialversicherungshaushalt für 2021 eingeplant.

AFP-Zählung: Weltweit mehr als 1,5 Millionen Corona-Todesfälle

Weltweit sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Die am schlimmsten betroffene Region ist Lateinamerika mit 452.263 Todesfällen, gefolgt von Europa mit 430.060 Corona-Toten.

Opec plus einigt sich auf höhere Fördermengen ab Januar

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat sich mit ihren Partnern auf eine Erhöhung der Fördermengen geeinigt. Ab Januar werde die zuletzt deutlich gekürzte Produktion um 500.000 Barrel pro Tag erhöht, teilte das kasachische Energieministerium am Donnerstag nach einer Videokonferenz der Opec-plus-Mitglieder mit. Damit fällt die Erhöhung geringer aus als ursprünglich vorgesehen.

Großbritannien will Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 68% reduzieren

Die britische Regierung hat eine Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen um mehr als zwei Drittel bis 2030 angekündigt. "Heute übernehmen wir mit einem ehrgeizigen neuen Ziel die Führung, schneller als jede andere große Volkswirtschaft", teilte Premierminister Boris Johnson mit. Es sei aber eine "globale Anstrengung" notwendig, betonte Johnson und rief die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, selbst "ambitionierte Pläne zur Reduzierung von Emissionen vorzulegen und sich Netto-Null-Ziele zu setzen".

US-Kongress will Trump bei Truppenabzugsplänen aus Deutschland ausbremsen

Der US-Kongress will Präsident Donald Trump bei seinen Plänen für einen Truppenabzug aus Deutschland ausbremsen. In einem Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2021 heißt es, die Truppenstärke in Deutschland dürfe erst 120 Tage nach Vorlage eines umfassenden Berichts zu den Auswirkungen eines solchen Abzugs unter 34.500 Soldaten abgesenkt werden.

Biden will Corona-Experten Fauci als "obersten medizinischen Berater"

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen. Biden sagte dem Nachrichtensender CNN, er habe Fauci in einem Gespräch gebeten, "oberster medizinischer Berater für mich und Teil des Covid-Teams zu sein". Biden, der das Präsidentenamt am 20. Januar antreten wird, hat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu seiner dringlichsten Aufgabe erklärt.

Neuer Höchstwert: USA melden mehr als 210.000 Corona-Infektionen in 24 Stunden

In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Toten erreichte demnach mit 2.907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte. Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

US-Senat bestätigt Waller für Fed-Gouverneursrat

Der US-Senat hat einen von Präsident Donald Trumps Kandidaten für den Gouverneursrat der Federal Reserve bestätigt. Die Senatoren stimmten der Ernennung von Christopher Waller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der St. Louis Fed, mit einer Mehrheit von 48 zu 47 Stimmen zu. Seine Amtszeit läuft bis zum Januar 2030.

+++ Konjunkturdaten +++

Philippinen Verbraucherpreise Nov +3,3% gg Vorjahr (PROG +2,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Nov +3,2% gg Vorjahr

