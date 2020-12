Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im Oktober stärker als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Oktober deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent und lag um 3,0 (September: 6,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 1,5 Prozent prognostiziert. Allerdings hatten Daten zum Industrieumsatz schon auf einen etwas stärkeren Anstieg der Produktion hingedeutet. Der für September gemeldete Produktionsanstieg von 1,6 Prozent wurde zudem auf 2,3 Prozent revidiert.

Chinas Exportwachstum beschleunigt sich im November

Die chinesischen Exporte haben im November mit einem höheren Tempo als im Vormonat zugelegt. Die Ausfuhren stiegen um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Im Oktober lag das Wachstum bei 11,4 Prozent. In einem Konsens des Wall Street Journal hatten Ökonomen mit einem Wachstum von 12 Prozent im November gerechnet. Die Importe stiegen um 4,5 Prozent nach 4,7 Prozent im Vormonat. Die Ökonomen hatten mit 5,3 Prozent etwas mehr erwartet.

RKI: Mehr als 12.300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 12.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 12.332 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 1.200 mehr als am Montag vor einer Woche, als das RKI 11.169 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Bouffier spricht sich für härtere Corona-Beschränkungen aus

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich für härtere Corona-Beschränkungen ausgesprochen und auch Ausgangssperren nicht ausgeschlossen. "Ich glaube, wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin am Sonntag. "Wir werden manches verbieten müssen - zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in der Öffentlichkeit."

Kanzleramtschef für weiteren Bund-Länder-Gipfel zu Corona vor Weihnachten

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat sich mit Nachdruck für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche ausgesprochen. Ziel: Eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. "Weil ein Lockdown dieser Art auf Dauer nicht funktioniert, müssen wir mindestens in den Hotspots noch einmal richtig deutliche Verschärfungen machen", sagte Braun am Sonntag im Bild-Talk "Die richtigen Fragen".

Mehr als 60.000 Corona-Tote in Italien

Die Zahl der Corona-Toten hat in Italien die Schwelle von 60.000 überschritten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom starben bis Sonntag 60.078 Menschen an oder mit einer Coronavirus-Infektion. 1.728.878 Menschen in Italien infizierten sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronvirus.

US-Gesundheitsexperten rufen erneut eindringlich zum Tragen von Masken auf

US-Gesundheitsexperten haben angesichts steigender Corona-Zahlen die Menschen erneut eindringlich zum Maskentragen aufgerufen. Es sei "frustrierend" die Menschen "nachplappern" zu hören, "dass Masken nichts bringen und dass Menschenansammlungen nicht zu Superspreader-Events führen", sagte Deborah Birx, Koordinatorin des Corona-Krisenstabs des Weißen Hauses, dem Sender NBC am Sonntag.

Dänemark plant Verschärfung der Corona-Beschränkungen

Dänemark verschärft wegen steigender Infektionszahlen seine Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte am Sonntagabend in einer im Internet veröffentlichten Videoansprache einen Teil-Lockdown für die drei größten dänischen Städte an. Betroffen sind demnach die Hauptstadt Kopenhagen sowie mehrere umliegende Gemeinden, die westdänische Stadt Aarhus und die Stadt Odense im Zentrum des Landes. Die Details sollen am Montag bekanntgegeben werden.

Biden will Xavier Becerra zum Gesundheitsminister machen - Kreise

Der gewählte US-Präsident Joe Biden kommt mit der Zusammenstellung seines Kabinetts voran. Zum Gesundheitsminister will Biden den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra ernennen, wie informierte Personen sagten. Becerra ist ein Verfechter der Gesundheitsreform "Affordable Care Act" von Barack Obama.

Partei von Staatschef Maduro gewinnt Parlamentswahl in Venezuela

Die Partei von Staatschef Nicolás Maduro hat die Parlamentswahl in Venezuela gewonnen. Nach Angaben der Wahlbehörde kam sie bei der Abstimmung am Sonntag auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 31 Prozent, nachdem Oppositionsführer Juan Guaidó zum Boykott der Wahl aufgerufen hatte.

Copernicus: Vergangener Monat heißester November seit Beginn der Aufzeichnungen

Vergangenen Monat ist ein weiterer weltweiter Hitzerekord verzeichnet worden: Es war der heißeste November seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnungen, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Montag mitteilte. Der November 2020 sei 0,8 Grad wärmer gewesen als das 30-Jahres-Mittel von 1981 bis 2010.

