Fast 27.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden

In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 26.923 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der Rekordwert liegt bei 29.875 Neuinfektionen und war am vergangenen Freitag registriert worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg nach den jüngsten Angaben des RKI innerhalb eines Tages um 698 auf insgesamt 24.125. Am Mittwoch war bei den täglich erfassten Totenzahlen ein Höchststand von 952 Fällen verzeichnet worden.

Corona-Impfungen in Deutschland beginnen voraussichtlich direkt nach Weihnachten

Lichtblick inmitten des harten Lockdowns: Voraussichtlich direkt nach Weihnachten werden in Deutschland die Corona-Impfungen starten. Dies geht aus Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hervor. Laut Bild-Zeitung wollen die Bundesländer die zu der Impfung bevorzugt berechtigten Bürger unmittelbar nach der für Montag erwarteten Zulassung des Vakzins der Firmen Biontech und Pfizer teilweise direkt anschreiben.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Oktober

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Oktober spürbar gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei erhöhten sich die offenen Aufträge aus dem Inland um 1,8 Prozent, der Bestand an Auslandsaufträgen stieg um 1,2 Prozent.

Bundestag billigt Jahressteuergesetz mit Homeoffice-Pauschale

Der Bundestag hat dem Jahressteuergesetz zugestimmt, das unter anderem die Einführung einer Homeoffice-Pauschale und eine Verlängerung der Kurzarbeitsregelungen wegen der Coronavirus-Pandemie sowie zahlreiche weitere Änderungen im Steuerrecht vorsieht. Wie Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) nach der Abstimmung bekanntgab, votierten die Koalitionsfraktionen für den Gesetzentwurf. Die FDP-Fraktion stimmte dagegen, Grüne, Linke und AfD enthielten sich.

EU-Parlament billigt Mehrjahreshaushalt von 1 Billion Euro

Das EU-Parlament hat grünes Licht für die Annahme des europäischen Gemeinschaftshaushalts für die Jahre 2021 bis 2027 gegeben. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten - 548 zu 81 Stimmen bei 66 Enthaltungen - votierte in Brüssel für den mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Text. Die umstrittene Regelung zur Kürzung von EU-Mitteln bei rechtsstaatlichen Verfehlungen in den Mitgliedstaaten wurde ebenfalls angenommen.

Deutschland im UN-Sicherheitsrat von China und Russland heftig angegriffen

Im UN-Sicherheitsrat hat sich Deutschland ein heftiges Wortgefecht mit Russland und China über humanitäre Hilfen für die syrische Bevölkerung geliefert. Im Verlauf der hitzigen Sitzung stellten die Vertreter Moskaus und Pekings die Eignung Deutschlands für einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat in Frage. Der deutsche Weg zu einer ständigen Mitgliedschaft "wird schwierig sein", sagte der chinesische Vertreter Yao Shaojun.

Neue Rekorde bei Corona-Infektionen und -Toten in den USA

In den USA haben die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und der Todesopfer der Pandemie neue Höchststände erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 3.784 weitere Corona-Tote gezählt, wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden mehr als 250.000 neue Ansteckungen mit dem Virus registriert - auch dies ist die bislang höchste Zahl.

US-Gesundheitsmitarbeiter erleidet nach Corona-Impfung allergische Reaktion

Im US-Bundesstaat Alaska hat ein Gesundheitsmitarbeiter nach einer Corona-Impfung mit dem Biontech-Pfizer-Wirkstoff eine schwere allergische Reaktion erlitten. Die Person wurde nach der Impfung im Krankenhaus behandelt, wie die New York Times berichtete.

US-Notenbank hält am aktuellen Kaufprogramm fest

Die Federal Reserve will ihre Käufe von Staatsanleihen und Wertpapieren fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Die Währungshüter änderten jedoch das Kaufprogramm nicht, um der Wirtschaft mehr Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen, wie die Fed mitteilte. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. In den letzten Wochen hatten Anleger spekuliert, ob die Fed beschließt, die Zusammensetzung ihrer Bestände zu ändern, indem sie mehr Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten kauft; dies blieb jedoch aus.

Fed verlängert Abkommen zur Dollar-Liquidität

Die Federal Reserve hat ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität von ausländischen Zentralbanken bis zum 30. September 2021 verlängert. Das bisherige Abkommen lief bis zum 31. März 2021. Diese Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden US-Dollar für die Reserve Bank of Australia, die Banco Central do Brasil, die Bank of Korea, die Banco de Mexico, die Monetary Authority of Singapore und die Sveriges Riksbank, wie die Fed mitteilte.

Südkoreas Wirtschaft mit starker Erholung 2021 erwartet

Südkoreas Regierung rechnet kommendes Jahr mit einer starken Wirtschaftserholung. Die Wirtschaft sollte 2021 dank reger Exporte und Konjunkturmaßnahmen deutlich wachsen, nachdem sie in diesem Jahr aufgrund der weltweiten Pandemie das schwächste Wachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet hat, kündigte das Wirtschafts- und Finanzministerium an.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Dez 93 (Nov: 92)

Frankreich/Geschäftsklima Dez PROGNOSE: 92

Schweiz Nov Handelsbilanz Überschuss 3,094 Mrd CHF

Schweiz Nov Exporte 18,763 Mrd CHF

Schweiz Nov Importe 15,669 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 3Q sb +14,0% (PROG: +13,5%) gg Vorquartal

