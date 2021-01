Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI meldet fast 11.900 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 11.900 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 11.897 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.787.410. Nach Angaben des RKI wurden zudem 944 Todesfälle durch die Pandemie binnen 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs damit auf 35.518.

Zeichen stehen auf Verlängerung des harten Lockdowns

Vor dem Corona-Krisengipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag stehen die Zeichen auf eine Verlängerung des harten Lockdowns. Die Länderchefs hätten "weitgehendes Einvernehmen" über eine Verlängerung der Restriktionen bis zum 31. Januar erzielt, meldete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Strittig war demnach aber noch, wie mit den Schulen und Kitas verfahren werden soll, die ebenso wie der Einzelhandel seit Mitte Dezember weitgehend geschlossen sind.

Müller geht von Lockdown-Verlängerung bis 31. Januar aus

Berlins Regierender Bürgermeistermeister Michael Müller (SPD) rechnet damit, dass die Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bis Ende des Monats verlängert werden. Es gebe zwar eine positive Entwicklung bei den Inzidenzahlen, aber leider noch gar keine Entlastung im Klinikbereich, sagte Müller dem RBB. "Ich gehe davon aus, dass wir bis zum 31. Januar die bisherigen Maßnahmen verlängern werden", erklärte Müller vor der Beratung der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Lockdown-Verlängerung.

Gesundheitsminister verknüpft Lockerungen mit Impfungen bei Risikogruppen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Lockerungspolitik in der Pandemie für möglich, wenn die gefährdete Altersgruppe der über 70-Jährigen geimpft ist. Nach diesem "entscheidenden Zwischenetappenziel" werde die Belastung im Gesundheitssystem eine andere sein, sagte Spahn nach Informationen des Handelsblatts bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Dieser Punkt werde "deutlich vor dem Sommer" erreicht sein, fügte Spahn laut Sitzungsteilnehmern hinzu.

EMA entscheidet doch nicht mehr am Montag über Moderna-Impfstoff

Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA wird doch nicht mehr am Montag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Moderna entscheiden. Die Beratungen seien noch nicht abgeschlossen und würden am Mittwoch fortgesetzt, teilte die in Amsterdam ansässige Behörde mit. Am Nachmittag hatte die EMA noch mitgeteilt, dass schon bei einer Sitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel am Montag eine Entscheidung zu dem Moderna-Impfstoff fallen könnte. Nun trifft sich der Ausschuss am Mittwoch erneut.

Deutscher Einzelhandel steigert Umsätze im November

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im November wider Erwarten gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, legten die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang um 2,3 Prozent prognostiziert. Für Oktober wurde der monatliche Anstieg um 2,6 Prozent bestätigt.

DIW-Chef Fratzscher für Steuererhöhungen nach Pandemie-Ende

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) unterstützt Steuererhöhungen zur Finanzierung der Pandemieschulden. "Es ist unehrlich von manchen in der Politik zu behaupten, man könne wie nach der Finanzkrise einfach wieder aus den Schulden herauswachsen", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In den kommenden zehn Jahren werde die Beschäftigung anders als nach der Finanzkrise 2008/2009 durch den demografischen Wandel deutlich sinken.

Britische Regierung verhängt landesweiten harten Lockdown

Wegen der Ausbreitung der neuen Virus-Mutation werden die Corona-Maßnahmen in Großbritannien erneut verschärft. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte einen sechswöchigen harten Lockdown in ganz England an, der am Mittwoch in Kraft tritt. Auch die schottische Regierung beschloss strenge Ausgangsbeschränkungen, die bereits von Dienstag an gelten. In England werden von Mittwoch an die Schulen geschlossen und es gilt eine Ausgangssperre, wie Premierminister Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache ankündigte.

Mester: Wirtschaft weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sieht die US-Wirtschaft zwar auf einem Weg der Erholung, allerdings dürfte noch eine ganze Weile die Unterstützung der Notenbank benötigt werden. Es gebe immer noch ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die Aussichten, obwohl einige der Worst-Case-Szenarien und Abwärtsrisiken im Laufe der Zeit abgenommen hätten, sagte Mester laut Redetext während einer virtuellen Wirtschaftskonferenz. Wenn sich die Wirtschaft erhole, "wird die Geldpolitik einige Zeit sehr akkommodierend bleiben müssen, weil das Erreichen unserer geldpolitischen Ziele wahrscheinlich eine Reise und kein Sprint sein wird", sagte Mester.

Deutsche Bank: Auszählung in Georgia dauert einige Zeit

Die Deutsche Bank erwartet, dass die Auszählung der Stimmen für die Senatswahlen in Georgia einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Analyst Jim Reid weist darauf hin, dass die Auszählung der Stimmen - auch die der vorher eingegangenen Briefwahlstimmen - erst am Mittwoch um 1.00 Uhr (MEZ) beginnen darf. Zudem könnten noch bis Freitag Wahlunterlagen aus dem Ausland und von Militärangehörigen eingereicht werden, und eine Neuauszählung sei angesichts der sich abzeichnenden knappen Ergebnisse ebenfalls möglich.

US-Spitzenmanager fordern Kongress zu Bestätigung von Bidens Wahlsieg auf

Mehr als 170 Spitzenmanager der US-Wirtschaft haben in einem gemeinsamen Brief an den US-Kongress appelliert, den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl zu bestätigen. In dem Schreiben heißt es, die Wahl sei entschieden - "und es ist Zeit für das Land, sich nach vorne zu bewegen". Versuche, die anstehende endgültige Bestätigung von Bidens Wahlsieg über Amtsinhaber Donald Trump zu behindern, stünden den "elementaren Grundsätzen unserer Demokratie" entgegen, betonten die 179 Unterzeichner des Briefs.

UN-Sicherheitsrat hat fünf neue nicht-ständige Mitglieder

Indien, Mexiko, Norwegen, Irland und Kenia sind als neue nicht-ständige Mitglieder formell dem UN-Sicherheitsrat beigetreten. Vertreter der fünf Staaten nahmen an einer ersten Sitzung teil. Die Länder waren im Juni vergangenen Jahres von der Vollversammlung der Vereinten Nationen in das mächtige UN-Gremium gewählt worden.

Kuwait: Saudi-Arabien öffnet Grenzen und Luftraum für Katar wieder

Saudi-Arabien will nach Angaben Kuwaits seine Grenzen und seinen Luftraum für Katar wieder öffnen. Das Königreich und das Emirat hätten sich auf eine Öffnung ab Montagabend geeinigt, sagte der kuwaitische Außenminister Scheich Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah im Staatsfernsehen. Kuwait hat eine Vermittlerrolle in dem seit drei Jahren andauernden Konflikt übernommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Dez +7,4% gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Dez +3,3% gg Vorjahr

