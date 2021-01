Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RKI: Mehr als 21.000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 21.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 21.237 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.808.647. Nach Angaben des RKI wurden zudem 1.019 Todesfälle durch die Pandemie binnen 24 Stunden gezählt.

Merkel berät am Mittwoch mit Fachministern über Impfstoff-Produktion

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch mit den zuständigen Fachministern darüber beraten, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden kann. Teilnehmen werden Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Kanzleramtschef Helge Braun (alle CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), wie Spahns Sprecher mitteilte. Nach dem Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten versicherte Merkel, dass die Produktion von mehr Impfstoffen nicht am Staat scheitern werde.

Eltern müssen sich offenbar mit Perspektive zu Schulen gedulden

Eltern von Schulkindern müssen offenbar bis zum 25. Januar auf weitere Informationen zum möglichen Termin für eine Öffnung der Schulen warten. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte Dienstagabend in Saarbrücken, "definitiv" werde es an den Schulen im Januar keinen Präsenzunterricht mehr geben. "Im Rahmen der nächsten Konferenz soll über einen Stufenplan zur sukzessiven Öffnung der Schulen beraten werden." Die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am 25. Januar.

Neue Corona-Maßnahmen stoßen bei Kommunen teilweise auf Vorbehalte

Die von Bund und Ländern neu beschlossenen Corona-Maßnahmen sind bei Spitzenvertretern der Kommunen teilweise auf Kritik und Vorbehalte gestoßen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er habe Zweifel, ob mit den Bewegungseinschränkungen an Corona-Hotspots sowie den verschärften Kontaktverboten "nicht der Bogen überspannt wird".

Sächsische Preise im Dezember auf Jahressicht stabil

Die Entwicklung der Verbraucherpreise in Sachsen ist im Dezember maßgeblich von den Energiepreisen geprägt worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stiegen die Preise insgesamt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat blieben die Konsumentenpreise stabil. Während Lebensmittel und alkoholfreie Getränke sich binnen Jahresfrist um 0,8 Prozent verteuerten, lagen die Energiepreise um 6,1 Prozent niedriger. Ohne Energie ergab sich eine jährliche Inflationsrate von 0,6 Prozent.

Transatlantik-Koordinator: Neue US-Regierung soll Strafzölle gegen EU aufheben

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat die künftige US-Regierung aufgefordert, gegen die EU verhängte Strafzölle aufzuheben. Er erwarte von der Regierung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, dass sie die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU abschaffe, sagte Beyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die US-Sanktionen wegen der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 müssten fallen. "Wir sind enge Partner, keine Gegner", betonte Beyer.

US-Medien: Demokrat Warnock erobert Senatsmandat bei Stichwahl in Georgia

Bei den immens wichtigen Stichwahlen um zwei Senatsmandate im US-Bundesstaat Georgia haben die Demokraten laut US-Medien einen ersten Erfolg erzielt. Der demokratische Herausforderer Raphael Warnock setzte sich bei der Abstimmung gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durch, wie die TV-Sender CNN, CBS und NBC berichteten.

USA verzeichnen neuen Höchststand bei Corona-Toten

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden binnen 24 Stunden weitere 3.936 Verstorbene gezählt. Der vorherige Rekord hatte bei 3.920 Toten gelegen und war sechs Tage zuvor registriert worden.

Trump will bei Protest seiner Unterstützer in Washington auftreten

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch bei einer Demonstration seiner Unterstützer in Washington auftreten. Er werde bei der Kundgebung eine Rede halten, kündigte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Er äußerte die Erwartung, dass sich zu der Kundgebung "große Mengen" versammeln würden.

Evans: Geldpolitik der Fed nicht primär an Finanzstabilität ausgerichtet

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, ist der Erwartung entgegengetreten, dass eine Änderung des ultralockeren geldpolitischen Kurses der US-Notenbank das Risiko einer finanziellen Instabilität verringern kann. Seit März hat die Fed als Ziel für die kurzfristigen Zinssätze ein Niveau nahe Null ausgegeben, und signalisiert, dass dieser Satz für mehrere Jahre bestehen bleiben werde.

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor etwas verlangsamt

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 56,3 (November: 57,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Dutzende Mitglieder der Demokratiebewegung in Hongkong festgenommen

Die Polizei in Hongkong hat ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung weiter verschärft. Dutzende Oppositionelle wurden aufgrund des sogenannten Sicherheitsgesetzes festgenommen, wie aus Angaben von Aktivisten, Parteien und Polizeikreisen hervorging. Unter den Festgenommenen waren nach Angaben der Opposition mehrere pro-demokratische Abgeordnete sowie eine Reihe junger Aktivisten. Aus hochrangigen Polizeikreisen verlautete, es seien "etwa 50" Menschen festgenommen worden.

Seltener Parteitag der nordkoreanischen Arbeiterpartei eröffnet

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen seltenen Parteitag der regierenden Arbeiterpartei eröffnet. Kim habe in seiner Eröffnungsrede die "glänzenden Erfolge" der Arbeiterpartei und des nordkoreanischen Volkes in den vergangenen fünf Jahren hervorgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Er habe aber zugleich "Fehler" bei der Umsetzung des Fünf-Jahres-Plans analysiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez 95 (Nov: 89)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez PROGNOSE: 92

